Бизнес-центр в Алматы, изъятый у Кайрата Сатыбалдыулы, выставили на торги

ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" (КУВА) выставило на торги бизнес-центр в Алматы. ТОЦ Kaisar Plaza ранее принадлежал Кайрату Сатыбалдыулы, но был изъят в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 4 февраля 2026 года, из портала Реестра государственного имущества sauda.e-qazyna.kz.

Согласно информации, стартовая цена бизнес-центра составляет 61 547 298 223 тенге, гарантийный взнос – 9 232 094 734 тенге. Прием заявок завершится в 09:55 7 апреля, а в 10:00 этого же дня запланировано начало торгов.

Уточняется, что нежилое здание ТОЦ Kaisar Plaza расположено на ул. Желтоксан, состоит из 9 этажей. Общая площадь бизнес-центра составляет 63 920 кв. м.

"Количество арендаторов составляет 53 с различными сроками аренды. Имеются разночтения в площади здания: в справке о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках указана площадь 63 920 кв. м, а в дубликате технического паспорта – 56 480 кв. м (разница в 7440 кв. м). Данное расхождение... связано с тем, что панорамный этаж общей площадью 2297 кв. м фактически является крышей и в общую площадь не включен, а также за счет перемера и пересчета площадей общая площадь уменьшилась на 5143 кв. м", – следует из описания объекта.

15 августа 2024 года в Комитете по возврату активов сообщили, что Кайратом Сатыбалдыулы возвращены государству активы на 18 млрд тенге. В их число вошли два крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе Астаны.

Материал по теме Сколько денег и какое имущество вернул Сатыбалдыулы государству – появился полный список

30 января 2026 года стало известно, что бывший рынок Кайрата Сатыбалды на барахолке не хотят покупать, в связи с чем цену снизили уже на 4 млрд. Подробнее об этом – здесь.