Стало известно число звонков, поступивших на номер горячей линии оперативных служб
Фото: пресс-служба МЧС РК
В ходе круглосуточного дежурства оперативные группы МЧС, ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей принимали телефонные звонки от жителей данных регионов, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прошло круглосуточное дежурство оперативных групп МЧС и ДЧС.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Всего на телефон горячей линии поступило 259 звонков информационного характера.
Накануне в Алматы произошло сильное землетрясение.
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