Стоимость платины обновила показатель 2014 года

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в июле 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) превышала 1 400 долларов впервые с 9 сентября 2014 года, сообщает Zakon.kz.

По данным последних торгов на 13:50 по казахстанскому времени, цена на драгоценный металл составляла 1 403 доллара за унцию (+2,01%).

К 21:25 стоимость платины замедлила рост и находилась на уровне 1 399,4 доллара за унцию (+1,75%).

В четверг 26 июня стоимость драгметалла на пике поднималась до 1 411,8 доллара за унцию (+2,65%), согласно данным торгов на 14:08. С начала месяца платина подорожала на 33,35%.

Ранее стало известно, что курс доллара снизился на торгах 26 июня.