Ажиотаж вокруг матча "Астана" – "Челси": полиция обращается к болельщикам

12 декабря 2024 года в Алматы пройдет одно из значимых событий для поклонников футбола. В рамках турнира Лиги конференций УЕФА состоится матч между командами "Астана" и "Челси". В связи с ажиотажем полиция предупреждает о возможных мошенничествах с продажей билетов, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев просит обратить внимание на факт, что:

"Билеты на футбольный матч необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи".

Стоит отметить, приобрести билеты в кассах стадиона возможности не будет.

Кроме того, при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Также ранее стало известно, полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

Силами полиции будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность, как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.

29 ноября 2024 года сообщалось, что "Челси" перед встречей с "Астаной" сохранил лидерство в Лиге конференций.