О чем жалеют и мечтают женщины в казахстанских колониях

Женские истории из любви и ненависти, счастья и боли, ошибок и страха собрала корреспондент Zakon.kz в колонии Петропавловска. Осужденные за чудовищные преступления женщины рассказали, о чем жалеют, чем оправдывают себя и какие мечты у них за колючей проволокой.

Учреждение №50 Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО – это официальное название женской колонии Петропавловска. Основная масса осужденных здесь казахстанок отбывает наказание за убийства, мошенничество и торговлю наркотиками. Здесь у каждой женщины – своя история. Их рассказы сотканы из боли, ошибок и страха. А еще из сухих, но шокирующих строк судебных приговоров.

Труп на мусорке

В феврале 2018 года Петропавловск потрясла чудовищная находка в одном из мусорных контейнеров во дворе многоэтажки. Это были останки расчлененного человеческого тела. Имена жертвы и убийцы быстро вычислили. 56-летняя женщина убила и расчленила своего 69-летнего сожителя прямо у себя дома. А потом по частям выбрасывала на мусорку.

"Я на судьбу не жалуюсь. У меня прекрасная семья, замечательные дети, любимая внучка, ей скоро исполнится 13 лет. У меня был очень любящий, заботливый и надежный муж. Была с ним как за каменной стеной. Много путешествовали, растили детей в любви и заботе. Муж скончался, стала вдовой, дети создали свои семьи. Я работала главным технологом на крупном предприятии. Все было в жизни хорошо". Осужденная за убийство

Познакомившись с мужчиной, решила жить с ним вместе. Он жил в России и сначала приезжал просто в гости.

"Вроде нормальный серьезный мужчина был. Все началось некоторое время спустя. Я никогда в жизни не сталкивалась с тем, чтобы на меня руку поднимали. Все это стало для меня несносно", – добавила она в интервью корреспонденту Zakon.kz.

О том дне, который изменил ее жизнь, осужденная делится сухими фразами без подробностей. Сейчас ей 62 года. Она уже подавала прошение об условно-досрочном освобождении, но его отклонили.

"Я сделала это не умышленно. Сразу начала содействовать следствию. Был обычный день. Я рыбу чистила, потом планировала уйти по делам. Он начал скандалить. И я сама не поняла, как все вышло. Он выше меня ростом. И я даже не то чтобы пырнула его, я просто развернулась с ножом в руке". Осужденная за убийство

Ее душевная боль заметна. Говорит о том, что очень страдает оттого, что не видит детей. Связь с семьей поддерживает по телефону. Говорит, что не хочет, чтобы ее родные приезжали в тюрьму – "не то место", и, что если бы ей удалось отмотать время на 7 лет назад, то никогда бы не повторила содеянного.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Из приговора

Из приговора, вынесенного 25 мая 2018 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО следует, что, действуя умышленно, ясно осознавая, что совершает деяние, в результате которого наступит смерть человека, взяла в правую руку нож и стала наносить им целенаправленные удары в жизненно важные органы мужчины. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте. Осужденная вынесла труп на балкон квартиры и с 10 февраля по 18 февраля 2018 года по частям выбрасывала в мусорные контейнеры во дворе дома.

Суд приговорил убийцу к 10 годам колонии, большая часть срока уже прошла. Осталось еще 2 года и 8 месяцев. За колючей проволокой она уже вышла на пенсию. Стремится быть полезной обществу, является секретарем отряда. А еще не теряет оптимизма и старается сохранить свою женственность и красоту.

"Очень хорошо, что сейчас много внимания стали уделять насилию над женщинами в семье. Женщины часто терпят и молчат. Но думаю, даже если только начали поступать первые звоночки, нужно обращаться за поддержкой к специалистам, и помощь, мне кажется, придет". Осужденная за убийство

Зачем мошеннице воздушный змей

Следующая наша героиня получила срок за мошенничество. В ее уголовном деле 26 потерпевших. Многодетная мать, награжденная орденом "Күміс алқа", готовится выйти на свободу.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"У меня шестеро детей. Я была счастливой мамой и жила для них. Никогда не думала, что попаду в тюрьму. У меня была цель – поднять детей и дать им все необходимое, выучить их. Работала в частном предприятии и от имени руководителя заключала договоры. Я тогда не понимала, что совершаю мошенничество. А может, просто не хотела понимать". Осужденная за мошенничество

Самым тяжелым наказанием за колючей проволокой Надежда считает разлуку с детьми. Ее глаза не просыхают от слез, когда она говорит о том, что ее малыши растут без нее.

"Я бы никакой женщине не пожелала оказаться на моем месте. Самое страшное, что я вдали от детей. Ты не можешь их обнять, поцеловать, приготовить им что-то вкусненькое. Первые шаги моих малышей – без меня, в первый класс – без меня. Это рвет душу. Я разведена. Наверное, кто-то меня осуждает, что встала на путь преступления. Но когда твои дети нуждаются, и ты одна... Я не оправдываю себя, я виню себя. То, что у меня в душе, не передать". Осужденная за мошенничество

Через 6 месяцев и 18 дней она окажется на свободе. Мечтает о том, что за забором ее встретят дети. Многодетная мать уверена, что больше никогда не вернется в эти стены.

"Я обниму своих детей и стану самой счастливой в этом мире. Я не вернусь сюда. Я это точно знаю. Этот урок, эта разлука были самым тяжелым испытанием в моей жизни". Осужденная за мошенничество

Еще она мечтает за воротами колонии запустить в небо воздушного змея.

"Буду плакать горькими слезами, чтобы все испытания моих детей и мои испытания за это время разлуки улетели с этим змеем", – сказала она.

"Испортила всем 8 Марта"

"Отбываю наказание за убийство законного супруга", – начинает свой рассказ следующая героиня Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Трагедией в семье закончились многочисленные поздравления жены к 8 Марта. Муж, как рассказывает Анастасия, в тот день излишне ревностно отнесся к телефонным сообщениям с поздравлениями, а когда коллеги-мужчины в качестве поздравлений стали присылать банковские переводы, случилось непоправимое.

"В тот день ничего страшного не предвещало. Как обычно, муж пришел с ночной смены, мы ждали гостей. Пока готовили на стол, он между делом пригублял. Он всегда ревнивый был, а тут меня все поздравляют, SMS, звонки, то коллеги, то друзья, то братья. Ревность зашкаливала. А тут еще от коллег стали подарки приходить денежными переводами. На этой почве мы ругались полдня, а потом он поднял руку. Это было впервые за 5 лет нашей совместной жизни. Во мне взыграла такая обида, и я взялась за нож. Один раз, как ударила, помню, а произошедшее далее моя память стерла". Осужденная за убийство мужа

До приговора убийца работала консультантом в торговом доме. Первый брак у женщины распался. Выйдя замуж во второй раз, родила.

"В тот день я, наверное, половине города испортила праздник. Все его друзья и родные пришли к нашему подъезду. Сначала много плакала, сейчас уже года два как перестала". Осужденная за убийство мужа

Наказанием за убийство стали 9 лет колонии. Но женщина говорит, что отсутствие свободы для нее – не главное наказание. Больней всего переживать вину перед ребенком.

"В сентябре будет 6 лет, как я здесь. Смогу претендовать на УДО. Не знаю, как сложится дальше моя жизнь, но очень хочу потом купить швейную машинку и шить. Зарабатывать на этом. Если бы вернуть тот миг, я бы поступила по-другому. Я бы убежала из квартиры, а потом бы подала на развод. Хотя муж был такой, что он хоть где нашел бы, от него невозможно было спрятаться. И когда-нибудь все равно бы случилось, что либо он меня, либо я его". Осужденная за убийство

Закладки и сладкая вата

Еще одной героине Zakon.kz – 21 год. За колючей проволокой девушке осталось еще 9 лет из назначенного судом десятилетнего срока. Столько же осталось и ее возлюбленному, который тоже отбывает наказание. Обоих судили за закладки наркотиков.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Наверное, больше подтолкнуло желание получить адреналин – интересно было. Ну и денег дополнительных хотелось. Больше, чем давали родители. Например, продавали сладкую вату, все покупают, а я нет. Встретилась с молодым человеком, он уже работал на закладках. Начали вместе с ним". Осужденная за закладки наркотиков

Девушка называет себя "обычной девчонкой из благополучной семьи". Так и говорит: "Училась в колледже, ни в чем не нуждалась, но что-то пошло не так".

"Мне было неважно, чем живет мама. Мне хотелось свою жизнь построить, доказать всем, что я лучше, что у меня денег много. И неважно, откуда они. Сейчас очень тяжело, когда перед сном смотрю на яркие огни города из окна колонии и понимаю, что там жизнь кипит. Здесь встаешь в 6:00, за 20 минут нужно привести себя в порядок, зарядка, потом можно чай попить, новости посмотреть, потом идем на завтрак. Потом уборка, секции, работа. Это день сурка. Одно и то же каждый день. И прошел всего год. Еще 9. Больше всего я сейчас мечтаю надеть наушники и прогуляться". Осужденная за закладки наркотиков

О том, что будет после освобождения, девушка пока затрудняется сказать. Срок ведь не малый.

"Если бы я знала, что этим все закончится, я бы нашла другой способ достичь своих целей. Легких денег не бывает в принципе. Проще работать, пусть копейки зарабатывать, но честным трудом, а не расплачиваться такой ценой. Всем, кто меня услышит, советую не делать того, что сделала я", – поделилась девушка.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Стремление к "легким деньгам" сегодня стало самой частой причиной пополнения тюремного населения страны. И женщины здесь не отличаются от мужчин", – считает Светлана Спасская, начальник учреждения №50 ДУИС СКО.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Молодому поколению везде транслируется, что путешествия, квартиру, машину можно получить без особого труда и образования. Неосознанная молодежь попадает в преступный мир. У нас есть и совсем молодые девушки, 2003-2004 годов рождения и даже моложе, к чему мне привыкнуть достаточно тяжело. Женская преступность в области оборота наркотических средств – вообще огромная проблема. Очень большая доля осужденных отбывает наказание именно за преступления, связанные с наркобизнесом". Светлана Спасская, начальник учреждения №50 ДУИС СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Главное отличие осужденных женщин от мужчин в том, что женщины намного реже возвращаются в места лишения свободы. Они стараются вычеркнуть из своей биографии этот промежуток жизни. После освобождения они зачастую встают на ноги, заводят семьи и забывают о своем тюремном прошлом.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Вернуться обратно могут только социально уязвимые, которые и до отбывания срока особо ни к чему не стремились.

"Женщины, как правило, с первых дней находясь в изоляции от общества, стремятся скорее вернуться домой. Об этом говорит и общая обстановка во вверенном мне учреждении: 99,9 процентов контингента соблюдают установленный порядок, стремятся как можно раньше воссоединиться со своими семьями". Светлана Спасская, начальник учреждения №50 ДУИС СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Руководитель учреждения говорит, что для большинства осужденных женщин главным испытанием становится боль от разлуки с детьми. Эта боль – главная черта женщин, которые оказались в тюрьме.

"Опыт работы в женской колонии у меня еще не такой значительный по сравнению с многолетней работой в различных режимах мужских колоний. Но мне все же очевидно: женщине-осужденной тяжелее отбывать наказание. Ей присуще чувство стыда больше, чем мужчине. Это стыд перед семьей, перед соседями, перед детьми, которые посещают школу и стесняются того, что мама в колонии". Светлана Спасская, начальник учреждения №50 ДУИС СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

А самым дорогим подарком в женской колонии является встреча с родными. Именно такой подарок осужденные получили на 8 Марта. К мамам, бабушкам, сестрам и женам приехали семьи. Радость встречи оказалась со слезами на глазах. И с надеждой поскорее воссоединиться.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В Казахстане сегодня 6 женских колоний. В них отбывают наказание около 2 500 женщин. Чаще всего сюда попадают за убийства, мошенничество и наркопреступления. Zakon.kz рассказывал, как сотрудники колонии утешали малыша, пока его родители были на свидании.

В 2024 году в МВД озвучили, что на сегодняшний день в Казахстане функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов.