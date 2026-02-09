#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Советы

Топ-5 собак, которые не раздражают соседей

Бульмастиф, собака, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:52 Фото: pixabay
Даже самый терпеливый человек со временем раздражается от постоянного лая собаки. Эксперты в области разведения животных пришли к выводу, что лай дольше пяти минут в час уже считается утомительным, сообщает Zakon.kz.

При этом, конечно же, нельзя отрицать, лай – естественный способ общения собак: они могут подавать голос, чтобы отпугнуть угрозу, выразить страх, тревогу, скуку или просто поприветствовать кого-то.

Ограничить лай, как отмечают кинологи, можно дрессировкой, но еще важнее выбрать подходящую породу, особенно если владелец живет в квартире.

Бульмастиф

Эти собаки почти не лают, выражая эмоции тихим ворчанием или посапыванием. Порода была выведена в XIX веке для охраны, поэтому бульмастифы бесстрашны и спокойны.

Немецкий дог

Несмотря на внушительные размеры, немецкий дог тихий и умный. Он редко лает без причины, если только скучает или чувствует опасность.

Фото: pixabay

Басенджи

Эта порода вообще не умеет лаять из-за строения гортани. Басенджи урчат, фыркают и издают звуки, похожие на тихий смех, но привычного "гав" почти не слышно.

Фото: pixabay

Сенбернар

Большие, добродушные и флегматичные собаки. Лают только в крайних случаях. Отлично ладят с детьми и любят общение с людьми.

Фото: pixabay

Афганская борзая

Аристократичные, умные и независимые собаки. Лают редко, считая это некультурным. Требуют терпения в дрессировке, но за это щедро награждают преданностью и лаской.

Фото: pixabay

В итоге, как отмечено в публикации издания РБК Life, выбирая собаку для квартиры, следует ориентироваться на спокойные породы, чтобы лай не стал проблемой для хозяина и соседей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:52
Робота-пса при исполнении показала полиция Астаны

Немного ранее ветеринарные врачи рассказывали, что у собак существуют породные предрасположенности к различным заболеваниям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Житель Степногорска выбросил собаку из окна 5 этажа
21:43, 20 мая 2023
Житель Степногорска выбросил собаку из окна 5 этажа
Почему кошки живут дольше собак
09:11, 10 мая 2025
Почему кошки живут дольше собак
Топ-5 редко болеющих пород собак перечислил ветеринар
15:30, 04 января 2026
Топ-5 редко болеющих пород собак перечислил ветеринар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: