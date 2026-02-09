Топ-5 собак, которые не раздражают соседей

Даже самый терпеливый человек со временем раздражается от постоянного лая собаки. Эксперты в области разведения животных пришли к выводу, что лай дольше пяти минут в час уже считается утомительным, сообщает Zakon.kz.

При этом, конечно же, нельзя отрицать, лай – естественный способ общения собак: они могут подавать голос, чтобы отпугнуть угрозу, выразить страх, тревогу, скуку или просто поприветствовать кого-то.

Ограничить лай, как отмечают кинологи, можно дрессировкой, но еще важнее выбрать подходящую породу, особенно если владелец живет в квартире.

Бульмастиф

Эти собаки почти не лают, выражая эмоции тихим ворчанием или посапыванием. Порода была выведена в XIX веке для охраны, поэтому бульмастифы бесстрашны и спокойны.

Немецкий дог

Несмотря на внушительные размеры, немецкий дог тихий и умный. Он редко лает без причины, если только скучает или чувствует опасность.

Фото: pixabay

Басенджи

Эта порода вообще не умеет лаять из-за строения гортани. Басенджи урчат, фыркают и издают звуки, похожие на тихий смех, но привычного "гав" почти не слышно.

Фото: pixabay

Сенбернар

Большие, добродушные и флегматичные собаки. Лают только в крайних случаях. Отлично ладят с детьми и любят общение с людьми.

Фото: pixabay

Афганская борзая

Аристократичные, умные и независимые собаки. Лают редко, считая это некультурным. Требуют терпения в дрессировке, но за это щедро награждают преданностью и лаской.

Фото: pixabay

В итоге, как отмечено в публикации издания РБК Life, выбирая собаку для квартиры, следует ориентироваться на спокойные породы, чтобы лай не стал проблемой для хозяина и соседей.

