Топ-5 собак, которые не раздражают соседей
При этом, конечно же, нельзя отрицать, лай – естественный способ общения собак: они могут подавать голос, чтобы отпугнуть угрозу, выразить страх, тревогу, скуку или просто поприветствовать кого-то.
Ограничить лай, как отмечают кинологи, можно дрессировкой, но еще важнее выбрать подходящую породу, особенно если владелец живет в квартире.
Бульмастиф
Эти собаки почти не лают, выражая эмоции тихим ворчанием или посапыванием. Порода была выведена в XIX веке для охраны, поэтому бульмастифы бесстрашны и спокойны.
Немецкий дог
Несмотря на внушительные размеры, немецкий дог тихий и умный. Он редко лает без причины, если только скучает или чувствует опасность.
Фото: pixabay
Басенджи
Эта порода вообще не умеет лаять из-за строения гортани. Басенджи урчат, фыркают и издают звуки, похожие на тихий смех, но привычного "гав" почти не слышно.
Фото: pixabay
Сенбернар
Большие, добродушные и флегматичные собаки. Лают только в крайних случаях. Отлично ладят с детьми и любят общение с людьми.
Фото: pixabay
Афганская борзая
Аристократичные, умные и независимые собаки. Лают редко, считая это некультурным. Требуют терпения в дрессировке, но за это щедро награждают преданностью и лаской.
Фото: pixabay
В итоге, как отмечено в публикации издания РБК Life, выбирая собаку для квартиры, следует ориентироваться на спокойные породы, чтобы лай не стал проблемой для хозяина и соседей.
