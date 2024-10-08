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Законодательство РК

Квартира вспыхнула в многоэтажном жилом доме в Астане

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 22:31 Фото: скриншот видео
8 октября в Астане по улице Габдуллина района Байконыр в многоэтажном жилом доме загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, столичные огнеборцы локализовали пожар, но еще не потушили.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Между тем, в социальных сетях очевидцы делятся видео с места инцидента. Также роликом поделились и огнеборцы.


Ранее сообщалось, что благодаря авиации удалось потушить крупный пожар в Костанайской области.

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