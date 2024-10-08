Квартира вспыхнула в многоэтажном жилом доме в Астане

8 октября в Астане по улице Габдуллина района Байконыр в многоэтажном жилом доме загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, столичные огнеборцы локализовали пожар, но еще не потушили.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Между тем, в социальных сетях очевидцы делятся видео с места инцидента. Также роликом поделились и огнеборцы.





Ранее сообщалось, что благодаря авиации удалось потушить крупный пожар в Костанайской области.