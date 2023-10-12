Если у вас нету дома: что делать, если бывшие "родственники" выселяют из квартиры

Жилище неприкосновенно. Но бывают ситуации, когда есть риск остаться без крыши над головой. В редакцию Zakon.kz обратилась гражданка Р. Она разводится с супругом, в доме матери которого живет. И теперь с ребенком на руках боится оказаться на улице. Как ей быть, чтобы избежать выселения?

Дело житейское. Р. – жительница Астаны, семь лет назад вышла замуж и переехала к супругу. При этом единоличной собственницей квартиры является проживающая в ней же свекровь. В браке родился ребенок, который, как и Р., прописан в квартире.

Теперь супруги собираются разводиться. Возвращаться Р. некуда: ее родители уехали на ПМЖ в другую страну, но Р. не хочет покидать Казахстан. И вот женщина обратилась за советом: как ей поступить, есть ли шансы не быть выселенной вместе с несовершеннолетними ребенком после расторжения брака? (У Р. есть основания рассчитывать, что ребенка суд оставит с ней.)

Бывшие члены семьи приравнены к нанимателям

Сразу скажем: закон в конечном счете не на стороне Р. Ведь буквально такой формулировки как "право на жилище" в Конституции РК нет. Утверждается лишь, что:

"1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда… 2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами". Статья 25 Конституции РК

Конкретные же механизмы содержатся в Законе РК "О жилищных отношениях".

Итак, что мы имеем? М. с супругом и ребенком законно проживает в квартире свекрови. Это их жилище. На каком основании? Таких вообще может быть четыре.

Либо человек – собственник дома или квартиры. Либо член семьи собственника. Либо нанимает это жилье. Либо жилище предоставило государство.

Перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, приводится в пункте 1 статьи 67 Закона РК "О жилищных отношениях". К этому списку у нас еще будет повод вернуться, сейчас же это основание ни при чем.

Так вот, Р. живет в квартире как член семьи собственника, поскольку свекровь ее и вселила: фактически и юридически. И как член семьи, согласно пункту 1 статьи 22, Р. "вправе вселять в предоставленное им собственником жилище своих несовершеннолетних детей".

Здесь важно уточнить, что это – именно вселение, а не прописка, которая существовала в республике когда-то и до сих пор практикуется в некоторых соседних странах. А также – не регистрация.

Если дело дойдет до суда (а лишение жилища в РК иначе не возможно, напомним, по Конституции), то важно, чтобы суд признал Р. именно членом семьи. Поскольку, как следует из того же пункта 1 статьи 22, "в случае прекращения семейных отношений с собственником бывшие члены семьи могут пользоваться жилищем на правах нанимателя без указания срока найма".

И у суда для этого есть все основания. Вот что по этому поводу гласит статья 21:

"1. Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруги и их дети. Родители супругов, а также дети, имеющие свои семьи и постоянно проживающие с собственником, могут быть признаны членами семьи собственника только по взаимному согласию. 2. Членами семьи собственника жилища могут быть признаны в исключительных случаях и другие лица, если они постоянно проживают с собственником и ведут с ним общее хозяйство не менее пяти лет".

Р. проживает в доме свекрови более 5 лет, стряпает и платит за квартиру, а без взаимного согласия не могло быть и вселения, так что все условия соблюдены. Следовательно, и она, и ребенок могут (в случае положительного решения суда) пользоваться этим жилищем и дальше – на правах нанимателя, бессрочно.

Вот только, к сожалению, эти права не сильно отличаются от птичьих. Поскольку такой бессрочный договор хозяйка квартиры – наймодатель – вправе расторгнуть в любое время. Единственное условие: с предупреждением не менее чем за три месяца (пункт 5 статьи 24). А если собственник постоянно проживает в доме, как в данном случае – не менее чем за месяц (пункт 4 статьи 25).

Подытожим: Р. может безбоязненно проживать в квартире, пока бывшая свекровь не потребует выселения через суд. Тот формально откажет в выселении бывшего члена семьи, придав проживающей в квартире Р. новый статус – нанимателя, вернее, приравняв к нему. Затем собственник, когда пожелает, разорвет договор найма – и через месяц Р. окажется на улице. Если же не покинет жилище, теперь уже будет выселена принудительно. Но опять же после того только, как собственник обратится в суд с новым исковым заявлением.

Здесь следует сказать, что раньше в законодательстве (Жилищном кодексе РК от 01.07.1992, утратившим силу в 1997 году в связи с введением в действие Закона РК "О жилищных отношениях") был установлен иной порядок. А именно, в статье 26 ЖК, посвященной правам и обязанностям членов семьи собственника, их право пользования жилищем устанавливалось бессрочно. В случаях прекращения семейных отношений бывшие члены семьи не приравнивались к нанимателям, а сохраняли свой особенный статус, и собственник не имел права выселить их из квартиры.



Впрочем, тогда и право на жилище было закреплено в пункте 1 статьи 1 Жилищного кодекса.

Но теперь действуют другие правила. Которые, как видим, хлопотны и для собственника жилища, и для остальных проживающих в нем. Но в целом нацелены на защиту прав собственника.

Отопительный "мораторий"

Есть, правда, два вопроса, возникающие в связи с этим. В законодательстве РК присутствует норма, запрещающая выселение в отопительный период. Подходит ли под это правило наш случай?

Определенных дат у отопительного периода нет: в каждом регионе в зависимости от местного климата его начало и завершение варьируется год от года и регламентируются решением соответствующего представительного органа. Например, в столице, где проживает Р., отопительный период начинается, согласно утвержденным Правилам, "при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10°С и ниже в течение пяти суток" (пункт 32). После чего и принимается решение маслихата Астаны.

А затем аналогичным решением отопительный сезон и заканчивается – "при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10°С и выше в течение пяти календарных дней" (пункт 42).

В нынешнем, 2023 году отопительный сезон в столице стартовал 2 октября. И будет длиться (хотя точно не скажешь) до конца апреля. Осталось разобраться в том, какие категории граждан нельзя выселять из жилища в это время?

Вообще норма содержится в пункте 3-1 статьи 29 Закона РК "О жилищных отношениях" и относится к случаям, когда выселение производится из-за принудительного прекращения права собственности. Еще конкретнее: применительно к социально уязвимым слоям населения, в отношении единственного жилища на территории РК и лишь по такому основанию, как обращение взыскания на жилище по долгам собственника.

Но что, по существу, представляет собой этот "отопительный мораторий"? Это гуманный жест государства к людям, скажем так, нуждающимся и не имеющим альтернативного жилья. Однако такое же социально уязвимое население может оказаться и среди тех, кого выселяют по другим причинам. И, что важно, не из-за прекращения права собственности. Помимо взыскания долгов, собственного жилища можно лишиться вследствие конфискации, реквизиции, отчуждения из-за госнужд и аварийного сноса. Относительно этих оснований законодатель (в упомянутой статье 29) определенно высказывается: запрет на выселение в отопительный период касается только должников.

Но, повторимся, выселение зачастую происходит и по причинам, никак с прекращением собственности не связанным. Как в случае с Р. И вот относительно этих категорий законодатель не уточняет: должно ли выселение всегда производиться немедленно или следует дождаться теплого времени года.

В этой ситуации суд, руководствуясь пунктом 1 статьи 5 Гражданского кодекса, может применить аналогию закона: если отношения прямо не урегулированы законодательством, воспользоваться нормами, регулирующие сходные отношения, то есть положением нормы пункта 3-1 статьи 29 Закона РК "О жилищных отношениях". Поскольку Р. с ребенком – это неполная семья, а значит, они относятся к социально уязвимым слоям населения (в соответствии с пп.11) статьи 68 и пп.26) статьи 2). И эта квартира – их единственное жилье.

То есть суд может запретить выселение Р. до окончания отопительного сезона.

Право на предоставление жилища из государственного жилого фонда

Что касается другого вопроса: как законодательство регулирует факты, когда подобному выселению подлежат несовершеннолетние – ответ прост, хотя для кого-то, может, и неожиданный. Никак.

Кто-то удивится: как так, почему? У нас же социальное государство, столько законов принято, защищающих права ребенка!

Если вкратце, логика такова: если дети проживают с родителями, те и в ответе за них. Государство же вмешивается тогда, когда родители не выполняют свои обязанности по воспитанию. В частности, вот когда Р. окажется без жилища (и найдет другого), тогда она и может быть лишена родительских прав, и с этого момента государство будет заботиться о том, чтоб у детей была и крыша над головой и, возможно, новые, приемные родители – как получится.

Ну а до тех пор выселение несовершеннолетних производится на общих основаниях. Если, конечно, они не собственники жилища (данные моменты регулируются пунктом 2 статьи 30). Но это уже совершенно другой кейс.

Что же в заключение посоветовать Р.? В любом случае, надо воспользоваться теми возможностями, которые дает ей закон. Если разрушения семьи никак нельзя избежать (к сожалению, так бывает), надо официально оформить развод и тут же встать на учет для получения жилища из государственного жилищного фонда (или жилища, арендованного акиматом в частном фонде – такая опция тоже имеется). Как уже говорилось выше, Р. с ребенком являются неполной семьей, а значит, относятся к социально уязвимым слоям населения. И в этом качестве имеют право то, чтобы государство предоставило им жилище.

В пункте 1 статьи 67 перечисляются все категории граждан, которые имеют такое право:

ветераны Великой Отечественной войны;

дети-сироты, дети, оставшимся без попечения родителей;

многодетные матери (со званием "Мать-героиня" и награжденные соответствующими подвесками и орденами) и многодетные семьи;

социально уязвимые слои населения , но не все, а имеющие совокупный среднемесячный доход за последний год на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума (40567 тенге на 2023 год, то есть более 250 тысяч на двоих с ребенком) – наш случай;

, но не все, а имеющие совокупный среднемесячный доход за последний год на каждого члена семьи (40567 тенге на 2023 год, то есть более 250 тысяч на двоих с ребенком) – наш случай; государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности;

граждане РК, единственное жилище которых признано аварийным.

Повторимся, Р. может встать на учет, еще проживая в квартире, поскольку государство условием ставит не отсутствие вообще жилья, а отсутствие жилища на праве собственности на территории РК – как на момент постановки на учет, так и на день выдачи жилища из госфонда. Разумеется, придется подождать в очереди, но лучше делать это, проживая в прежней квартире, и потому использовать все сроки и отсрочки, которые предусмотрены законом и перечислены выше.

Очередность и нормы предоставления жилища из госфонда регламентированы статьями 74 и 75 Закона РК "О жилищных отношениях": отдельная очередь для каждой категории нуждающихся и не менее 18 квадратных метров полезной площади на человека. Пожалуй, это все, на что может рассчитывать Р.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что в ходе жилищной реформы, которую планируют осуществить в Казахстане, обсуждается в том числе и идея разработки нового Жилищного кодекса.

