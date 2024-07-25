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Можно ли будет оплачивать проезд в транспорте Алматы банковскими картами

оплата проезда в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 11:24 Фото: Zakon.kz
На встрече с жителями Наурызбайского района у акима города Алматы поинтересовались насчет расширения возможностей оплаты безналичным расчетом. Таким способом оплаты интересуются туристы. Глава мегаполиса рассказал, какие возможности рассматриваются для путешественников.

Известно, что в Алматы оплата проезда в общественном транспорте повысится до 120 тенге. Решение об изменении тарифа было утверждено маслихатом города Алматы. Депутаты аргументировали изменение цены тем, что рост субсидий опережает рост тарифов на транспорт и возрастают расходы из бюджета, которые можно было бы направить на другие цели. Повышение даст экономию в 7 миллиардов тенге, которые хотят направить на тарифы для льготных категорий населения. Для улучшения работы общественного транспорта перевозчики планируют закупить порядка 800 автобусов в ближайшие годы.

На встрече главы города с жителями Наурызбайского района поинтересовались, когда станут принимать повышенную оплату в общественном транспорте. Руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что новый тариф вступит в силу с 3-5 августа.

При этом в городе с августа отменяется наличная оплата водителю. Это принято в целях безопасности пассажиров, чтобы водитель не отвлекался и не терял концентрацию на дороге во время вождения. В связи с этим акиму Ерболату Досаеву поступил следующий вопрос:

"Рассматривает ли акимат Алматы вопрос внедрения оплаты проезда банковскими картами? Планируется ли увеличение способов безналичной оплаты проезда?"

На это глава мегаполиса ответил, что такая возможность имеется, так как организаторы электронного билетирования системы "Онай" подписали необходимые соглашения, получив статус Платежной системы с возможностью расплатиться всеми видами: с помощью QR, приложения с привязкой к банковской карте и оплаты с помощью СМС. Поэтому система к этому готова, добавил глава южной столицы.

При этом отмечено, что если горожанам и гостям города неудобно приобретать карту "Онай" даже на несколько дней, то для таких пассажиров будет предусмотрена возможность проезда согласно местам посещения и расстояниям.

"Система развития общественного транспорта города постоянно развивается. Горожанам дается возможно расплатиться различными способами. Для туристов предусмотрена оплата даже через систему Visit Almaty. Кроме этого, в системе "Онай" будут предусмотрены для туристов соответствующие скидки, как принято во всем мире, согласно местам посещения мегаполиса. Будут заложены абонетские возможности по дням".Ерболат Досаев

22 июля 2024 года в Бюро национальной статистики рассказали, сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана.

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