Когда наконец-то заработают туалеты на Сайране в Алматы – официальное разъяснение

Летом 2025 года в Алматы завершили масштабную реконструкцию озера Сайран. Место стало сразу же притяжением большого числа посетителей и туристов. Но у жителей города остались вопросы, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 февраля 2026 года казахстанка опубликовала пост в Threads, подняв тему работы общественных туалетов.

"Сайран. Стоят общественные туалеты. Вроде все, как положено, обустроили, но зачем нам закрытые туалеты? Это какой-то вид экспоната? Чтоб любовались? Или внутри нет туалетов, только будка для вида? В чем проблема? Я не понимаю", – негодует она.

Комментаторы с сожалением отметили, что закрытые туалеты наблюдают по всему городу.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Управление развития общественных пространств города.

Редакции пояснили, что строительство модульных зданий санитарных узлов на территории озера Сайран полностью завершены.

"В декабре 2025 года объект был принят в эксплуатацию и сейчас передается на обслуживание во вновь созданную подведомственную организацию КГУ "Жасыл Алматы". Пресс-служба акимата Алматы

Также, согласно данным специалистов, в настоящее время идет проверка технического состояния инженерных коммуникаций, включая системы водоотведения и санитарно-техническое оборудование, а также выполняются необходимые подготовительные работы перед началом эксплуатации.

"С 15 февраля санитарные узлы будут работать в штатном режиме и станут доступны для общего пользования". Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве есть дополнительное разъяснение.

"Данные объекты были построены и приняты в летний период, однако ранее не эксплуатировались. В связи с этим проводится плановое визуальное и техническое обследование для обеспечения их безопасной и корректной работы", – сказано в заключительной части.

