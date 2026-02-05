#Казахстан в сравнении
Общество

Когда наконец-то заработают туалеты на Сайране в Алматы – официальное разъяснение

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:51 Фото: Zakon.kz
Летом 2025 года в Алматы завершили масштабную реконструкцию озера Сайран. Место стало сразу же притяжением большого числа посетителей и туристов. Но у жителей города остались вопросы, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 февраля 2026 года казахстанка опубликовала пост в Threads, подняв тему работы общественных туалетов.

"Сайран. Стоят общественные туалеты. Вроде все, как положено, обустроили, но зачем нам закрытые туалеты? Это какой-то вид экспоната? Чтоб любовались? Или внутри нет туалетов, только будка для вида? В чем проблема? Я не понимаю", – негодует она.

Комментаторы с сожалением отметили, что закрытые туалеты наблюдают по всему городу.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Управление развития общественных пространств города.

Редакции пояснили, что строительство модульных зданий санитарных узлов на территории озера Сайран полностью завершены.

"В декабре 2025 года объект был принят в эксплуатацию и сейчас передается на обслуживание во вновь созданную подведомственную организацию КГУ "Жасыл Алматы".Пресс-служба акимата Алматы

Также, согласно данным специалистов, в настоящее время идет проверка технического состояния инженерных коммуникаций, включая системы водоотведения и санитарно-техническое оборудование, а также выполняются необходимые подготовительные работы перед началом эксплуатации.

"С 15 февраля санитарные узлы будут работать в штатном режиме и станут доступны для общего пользования".Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве есть дополнительное разъяснение.

"Данные объекты были построены и приняты в летний период, однако ранее не эксплуатировались. В связи с этим проводится плановое визуальное и техническое обследование для обеспечения их безопасной и корректной работы", – сказано в заключительной части.

На алматинском Сайране убрали понтонный мост: акимат объяснил причину

Как водоем выглядит после "обновки" и чем он привлекает отдыхающих – читайте в этом материале.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
