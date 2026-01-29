Раннее бронирование: как казахстанцам сэкономить на отпуске

Каждый стремится выскользнуть из привычной жизни и плена обременительных дел, на недельку или две занырнув в море беззаботности и релакса. Но как организовать отдых, чтобы путешествие стало доступным? Эксперты в области туризма рассказали Zakon.kz о возможностях провести отпуск выгоднее.

Раннее бронирование – это покупка туров заранее, за 3-6 месяцев до поездки, которая позволяет сэкономить на стоимости и дает возможность выбрать локацию и отель из большего числа предложений. Акция идеальна для планирования отпуска с детьми или большой компании.

Но есть ли другие важные преимущества для отечественного туриста? Какие направления и в какой период нужно бронировать и как все организовать наиболее выгодно и правильно?

Фото: pixabay

По словам представителей туристской сферы, заблаговременное планирование отпуска гарантирует не только наличие мест в популярных отелях, которые славятся комфортом, близостью к морю и соотношением цены/качества. Это возможность рассрочки и фиксированной стоимости, а также перспектива получить выгодный и удобный перелет.

Что нужно знать казахстанцу о бронировании тура задолго до начала предполагаемой даты отпуска перед путешествием в самые распространенные страны мира для отдыха, рассказала президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова.

"Система раннего бронирования – это достаточно широко действующий инструмент на туристическом рынке, который достаточно давно уже используется в сфере туризма Казахстана. Ранее бронирование отлажено, систему отлично отработали по самым востребованным массовым направлениям, как Турция на период летнего сезона, и другим подобным. Но она имеет свои особенности и тонкости". Рашида Шайкенова

Стартует этап раннего бронирования по разным странам в разный период. Сейчас процесс раннего бронирования на будущее лето начинается даже уже с октября месяца, а не с привычных для этого месяцев – ноября-декабря.

Но этот метод бронирования туров еще не очень отработан в таких странах, как Сейшелы, Маврикий, Вьетнам, Бали, Таиланд, сказала глава ассоциации. Но даже по этим направлениям, если выкупать путевки заранее – до высокого сезона, есть возможность получить меньшую цену за услугу гостиницы.

Что дает туристу участие в системе раннего бронирования?

Фото: pixabay

По словам собеседницы, во-первых, это, безусловно, экономия денежных средств.

"На раннем бронировании скидки идут минимум с 20 процентов, достигая 40 процентов от стоимости в высокий сезон. Во-вторых, у туриста есть возможность забронировать то место, которое ему интересно, тот отель, который ему нужен. Потому что в высокий сезон, особенно в странах массового туризма, очень часто бывает, что нет возможности занять желаемый отель. Чаще всего такие отели стоят на стопе – когда у них все места забронированы, все номера проданы. Это касается ликвидных отелей, где цена за проживание соответствует качеству. Где есть хорошие условия для отдыха, где высокий уровень сервиса и так далее", – пояснила специалист.

Также положительным моментом для туриста выступает и системный плановый подход к организации своего отпуска. Это когда человек заблаговременно, за достаточно хороший промежуток времени, спокойно и размеренно планирует свой отпуск: бронирует, выбирает не в режиме спешки, выбирая из того, что осталось, в той же Турции или Вьетнаме, Бали, а выбрать, что соответствует вашим желаниям и потребностям.

Фото: pixabay

В то же время надо, конечно, отметить, что не всегда у путешественника бывает возможность сэкономить средства.

"Все зависит от спроса. Есть такое экономическое понятие, очень важное для рынка услуг, как спрос. Если, предположим, вы купили в декабре тур со скидкой в 30 процентов, то вполне вероятно, что этот отель не продался, как хотелось, тогда он будет стоить и в high season по той же цене". Рашида Шайкенова

Но, как считает Рашида Рашидовна, это происходит достаточно редко, все-таки самым большим преимуществом для казахстанского туриста при раннем бронирование становится снижение цен – оно отлично помогает экономить финансовые средства через систему раннего бронирования.

Конечно, не все страны Юго-Восточной Азии попадают под такой график, потому что в некоторых точках земного шара бывает не располагающая к отдыху погода, к примеру, в Таиланде летом наблюдается сезон дождей, и самое лучшее время для посещения Королевства – это весна и осень. Здесь уже все зависит от того, какой период вы рассматриваете для отпуска, заключила глава КАГиР.

Полезные советы для туристов

Фото: pixabay

Рассмотрим основные преимущества, которые можно получить, если научиться планировать свой отдых заранее. Менеджер по международному туризму казахстанской компании Санда Тунгатова дала несколько советов по удачному бронированию путешествия заранее.

Существуют два важных лайфхака:

По мнению представителя алматинского турагентства, первый из них – если вы увидели отель, который полностью подходит по стоимости и по всем желаемым параметрам, нужно его сразу выкупать, не раздумывая. Потому что, если будете медлить, стоимость на проживание поднимется в разы, а отель выкупят.

И второй полезный совет: когда туристы заранее бронируют по предоплате тур, нужно обязательно попросить турагента прописать в договоре сумму в валюте.

"К примеру, если это Турция, хорошо бы, чтобы оператор зафиксировал цену в евро, если Египет – это доллар, и по какому курсу. Курс будет оператора, коммерческий, но пусть этот курс зафиксируют при оформлении. И каждый раз, когда они будут вносить оставшуюся оплату частями, они должны каждый раз узнавать, по какому курсу села доплата. Тогда в конце расчетного периода возможно будет все посчитать и избежать недопониманий". Санда Тунгатова

Кроме того, менеджер туркомпании порекомендовала соблюдать следующие правила для успешной организации отпуска по системе раннего бронирования.

"Если говорить о нюансах, которые нужно предусмотреть для всего процесса бронирования. К примеру, есть особенности для отдыха семей с детьми. Семьям с ребенком можно посоветовать следующее: перед планированием путешествия важно научиться разбираться в категориях номеров, учитывая предоставленные возможности заселения для вашего удобства. Для отдыха некоторых туристов принципиально важно, чтобы ребенок спал отдельно", – сказала специалист по международному туризму.

Существуют номера категории Sharing и EXB Sharing. Разница между этими типами размещения принципиальна для комфорта, но многие не обращают на это внимание:

Sharing (без места): ребенок спит на имеющихся в номере спальных местах (чаще всего на одной кровати с родителями).

EXB/Extra Bed (дополнительное место): в номер доставляется отдельное спальное место – еврораскладушка, софа или полноценная односпальная кровать.

Для тех людей, кому критически важно, чтобы ребенок спал отдельно, доплата за Extra Bed оправдана. Бывает, что к этой категории номера идет не только наличие кровати, дополнительные комплекты белья и полотенец, но и полноценный завтрак для ребенка.

Питание

Также можно отметить тонкости и относительно категории питания. Часто один и тот же отель предлагает варианты All Inclusive (AI) и Ultra All Inclusive (UAI). All Inclusive чаще всего дешевле.

"Люди говорят, что мы не употребляем алкоголь и нам не нужно питание UAI с наличием зарубежной алкогольной продукции, помимо местной. Но нужно понимать, что Ultra All Inclusive последнее время не говорит об обязательной иностранной алкогольной продукции в меню. Эта категория питания дает возможность туристу насладиться более разнообразной едой и большей ее частотой предоставления, к примеру, не трехразовому, а пяти. Также предоставляются бесплатные блюда в виде гриля, мороженого, снеков, сладкого стола и других дополнительных лакомств", – отметила менеджер.

Желаемые страны

Фото: pixabay

Вместе с тем ключевым моментом для удобства путешествия становится и вопрос, как добраться до курорта.

"Важным моментом выступает и полетная программа. Особенно в Турцию, куда летают очень многие авиакомпании. Рейсов много, и большая часть их неудобны по времени вылета. К примеру, если обратный вылет в 10 утра, а отель расположен где-то в Аланье, то следует брать во внимание, что в аэропорт вас будут забирать в 5 часов утра. Раннее бронирование – это возможность выбрать удобную полетную программу, пока на все рейсы еще имеются места".

А вот если вы планируете путешествие в Таиланд на конец весны или лето, то можно бронировать отпуск за неделю или две до вылета. Но на данный момент, зимой, учтите – сейчас в отелях Таиланда полная заполняемость, забронирован практически весь январь и февраль. И бронирование туристы сделали еще в октябре, ноябре. К тому же сейчас, в преддверии китайского Нового года в Таиланд, Хайнань и Вьетнам хлынут туристы из Азии, и будет сложно найти свободные места.

"В этом туристическом сезоне был бешеный спрос на отдых во Вьетнаме. Летом большинство туристов бронировали Нячанг, и если там много отелей и в принципе всем места хватало, то сейчас все требуют организовать отдых на Фукуок. Из-за небольшого размера острова и ограниченного количества отелей свободных мест катастрофически не хватает, особенно в высокий сезон, что создает дефицит", – отметила турменеджер.

Кроме того, представитель турагентства отметила, что в марте для казахстанцев открывается новое направление на курорт Салала в Оман. Пока рейсы и отели пустые, запускают из Алматы с 10 марта рейсы национального авиаперевозчика и с 5 марта еще одной авиакомпании. Этот курорт своей природой чем-то схож с курортами в Эмиратах, но море не Персидский залив, а Аравийское море. Роскошные пляжи, белый песок.

"Единственный момент, который нужно учесть казахстанцам, – это направление будет развиваться как халяльное. Алкоголь доступен только в отелях международного уровня, только в одном баре в каждом отеле, и пить алкоголь можно только в его пределах. Нельзя выносить на пляж даже баночку пива. Поэтому пока неизвестно, подойдет ли это направление для отпуска большинству туристов". Санда Тунгатова

Таким образом, раннее бронирование туров – это проверенный способ сделать отдых спокойным и комфортным. Экономия денег, широкий выбор отелей, удобные перелеты и спокойная подготовка превращают ваш отпуск в праздник. Кроме того, бронируя поездку заранее, у вас остается больше времени для планирования программы путешествия в другой стране. Вы можете изучить местные достопримечательности, спланировать экскурсии и даже забронировать билеты на какие-то массовые мероприятия или концерты мировых звезд заранее.