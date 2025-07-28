Идеальный отпуск: что нужно учесть перед путешествием

Перед долгожданным отпуском люди иногда так торопятся нырнуть в лазурную пучину и предаться отдыху и релаксу, что забывают о ключевых моментах, которые важно не упустить перед путешествием. Эксперт рассказала Zakon.kz о том, что нужно учесть, собираясь за границу.

Бесспорно, отдых – это лучшее время человеческой жизни. Поэтому он требует очень системного и внимательного подхода. Подготовка к поездке – обязательное условие для комфортного путешествия, вне зависимости от его продолжительности и места назначения. Заранее продумав план действий, вы сможете оградить себя от многих неприятных неожиданностей.

С чего начать подготовку к отпуску

Что нужно предусмотреть казахстанцу перед путешествием в самые распространенные страны мира для отдыха, рассказала президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова. Это кажется очевидным, но бывает, что люди перед пересечением границы забывают проверить даже дату загранпаспорта.

"Организация вашего личного отдыха требует определенного отношения и системных шагов. Во-первых, важно выбрать правильное направление. Безусловно, что сейчас в разгар лета это будут страны массового туризма – пляжные страны, которые предоставляют услуги отдыха на побережьях морей. Поэтому выбор страны имеет серьезное значение. Разумеется, если вы собрались выбраться к морю, то должны проверить, что из себя представляет страна и является ли она визовой для Казахстана", – сказала эксперт.

Таким образом, если вы настроились посетить страну, для въезда в которую необходима виза, то это подразумевает под собой ряд определенных шагов по ее получению.

Важные документы

Разумеется, в первую очередь нужно проверить паспорта. Обязательно нужно посмотреть сроки действия документа. К сожалению, очень часто случается так, что люди, не убедившись в дате действия основного документа, сталкиваются в день вылета с разочарованием, добавила Рашида Шайкенова.

Напомним, что срок действия загранпаспорта в Казахстане для поездок за рубеж должен быть активным не менее 6 месяцев после окончания поездки.

"Во-вторых, важен правильный выбор компании, которая будет помогать с организацией отдыха. Если вы идете в турагентство, возникает момент, что вы должны убедиться в надежности организации. Компания должна давно работать на рынке, которая известна своим качеством, стабильностью и системностью. И если вы работаете с турагентством и хотите ему доверить отпуск, то заключите договор. Это является важным компонентом организации путешествия. При этом перед его подписанием обязательно прочитайте документ". Рашида Шайкенова

Также специалист по туризму отметила, что следует обратить внимание на мелкие строчки, которые могут остаться все зоны вашей видимости. Но следует досконально ознакомиться с договором, чтобы понимать, какие у вас права и обязанности и что влечет за собой возможный отказ от тура.

"Должно быть понимание, в каком случае вы рискуете потерять финансы. Чаще всего все зависит от сроков отказа от поездки. Поэтому нужно серьезнее отнестись к заключению договора. Этот документ всегда защитит ваши интересы и обеспечит правовую легитимность", – сказала Рашида Шайкенова.

Кроме того, эксперт советует во время поездки всегда иметь договор с собой, так как это основной документ, свидетельствующий о ваших проплатах и согласованиях с турагентством.

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При этом, если вы решили спланировать свой отдых самостоятельно, это уже другой вопрос. В этом случае нужно очень серьезно отрабатывать с такими поставщиками услуг, как авиакомпании, трансферы, отели, заселение и размещение в гостиницах.

"Нужно максимально обезопасить поездку от непредвиденных ситуаций. В высокий сезон, когда есть перезагруженность, случаются стопы в гостиницах. Обязательно убедитесь в том, что ваша заявка прошла и что она проплачена. Только в этом случае есть стопроцентная гарантия, что за вами эта услуга закреплена". Рашида Шайкенова

Что касается визовых стран, добавила руководитель КАГиР, то сегодня страны Шенгенского соглашения очень серьезно ужесточили получение визы.

"Пакет документов, к сожалению, расширен. А главное, вы должны помнить, что если вы получили шенген, визу конкретной страны, то путешествие вы должны начинать именно с этой точки. Иначе у вас есть опасность того, что вас на границе развернут и не пустят в ту страну, в которую вы собирались отправиться", – пояснила эксперт.

Безопасность

После процедур, связанных с договором, бронированием и прочими вещами, нужно позаботиться о личной безопасности и безопасности вашей семьи.

Спикер отметила, что после того, как человечество пережило ковид, после геополитических конфликтов всем стало очевидным, что защищенность важна не менее, чем создание беззаботного отдыха.

"Мы живем в нестабильном мире как в политическом, так и экономическом плане. Поэтому правильный выбор страны для посещения – это вызов, с которым вы должны справиться. Когда вы приняли решение по конкретному направлению, вы непременно должны отработать вопросы безопасности своей семьи. Абсолютно очевидно, что это зона ответственности туриста. И пребывание вне территории Казахстана с целью отдыха тоже зона ответственности туриста, турагент ее не несет. Поэтому на случай возникновения несчастных случаев существует страхование", – отметила эксперт.

"У нас по законодательству туроператоры обязаны страховать каждого выезжающего за пределы Казахстана. И ваша задача – проверить, приложили ли вам страховку. Проверьте ее, когда получите на руки договор страхования, и ознакомьтесь с его условиями". Директор совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism" Рашида Шайкенова

Она отметила, что, кроме обязательной страховки, которая включает минимальный пакет страхового покрытия, очень часто туристы стараются воспользоваться возможностью получения дополнительной страховки – расширенного страхового полиса с дополнительными опциями страхового покрытия.

"Задача туриста за границей находиться всегда на связи со своей страховой компанией. В чужой стране нужно понимать, что за ассистентская компания у вас, и иметь контакты для связи с ней. Нужно понимать, что страхование – достаточно серьезная процедура, которая требует вашего внимания. Сегодня создается достаточно серьезное напряжение на рынке страхования. Очень серьезное внимание и требования предъявляют страховые компании. Если, условно, человек попал в какие-то неприятности, он обязательно должен будет доказать, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения. В первую очередь страховая компания обращает на это внимание", – пояснила эксперт.

Билеты и аэропорт

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Не менее важный момент – порядок с билетами. Необходимо четкое понимание времени вылета с учетом часовой разницы и ночных рейсов. А также примите в расчет время прибытия в аэропорт.

"Например сейчас в странах массового туризма, таких как Турция и Египет, наблюдается огромное количество туристов, и поэтому приехать в порт нужно глубоко заранее. Так вы вовремя вылетите и на месте разберетесь, нет ли переноса, отмены или задержек рейсов, что достаточно часто сейчас случается. Выясните в целом, как будет осуществляться ваш авиаперелет". Рашида Шайкенова

Здоровье

Также специалист в области туризма посоветовала людям, которые выезжают за границу, особенно с детьми, позаботиться о лекарственных препаратах, которые могут понадобиться во время поездки.

"Нужно определить перечень медикаментов для вашей семьи, которые в определенном случае могут пригодиться. Во время отпуска случаются разные ситуации. Обезопасьте себя, чтобы не бегать в чужой стране по аптекам в поиске нужных препаратов. Несмотря на то, что у отдыха цели очень яркие и радостные – купание в море, загар и релакс, абсолютно очевидно, что ко всему этому нужен разумный подход. Нужно обязательно об этом помнить и пошагово отработать для себя действия, применимые в случае непредвиденной ситуации". Рашида Шайкенова

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Она подчеркнула, что в этой связи организация поездки через серьезные качественные турагентства – это значительное преимущество.

"По законодательству турагент обязан вас познакомить с местными обычаями и законами, чтобы избежать недоразумений. Он должен вас информировать обо всех важных моментах и помогать добраться до места отдыха, тем самым проконтролировать ваше благополучное начало отдыха. Поэтому, если вы доверяете отпуск менеджеру турагентской компании, вам гарантировано внимание, поддержка и забота. Важно пользоваться теми возможностями, которые должны оказывать турагенты". Рашида Шайкенова

Финансы

Из-за постоянно пляшущего курса валют в Казахстане туристы вынуждены постоянно сталкиваться с удорожанием путевок на отдых за рубеж. Но в то же время с учетом достаточно большого количества транспортной логистики – авиакомпаний, которые осуществляют регулярные рейсы, а также чартерные, то через отслеживание ситуации можно найти горящие туры, а можно разыскать туры, которые стоят достаточно бюджетно, отметила спикер.

"Поэтому пессимизма не должно быть, а важно поставить для себя конкретную задачу и выполнить ее", – добавила директор совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism" Рашида Шайкенова.

По ее мнению, когда вы самостоятельно планируете и организовываете свой отдых, важно сохранять все финансовые документы, подтверждающие все ваши проплаты.

"Сохраняйте все свои финансовые документы, подтверждающие факт оплаты. В любом случае вы обязательно должны требовать чек. Это ваша гарантия получения услуги и обеспечение возврата, если на каком-то этапе произошел срыв вашей заявки, скажем так. С этими доказательствами у вас есть возможность обратиться в судебные органы и вернуть проплаченные деньги. В этом вопросе нужны педантичность действий и внимательность", – отметила собеседница.

Она посоветовала фиксировать на камеру все несоответствия заявленному отдыху. Это поможет по возвращении домой разобраться в разногласиях.

"Если вы приехали в отель и что-то не совпало с вашими ожиданиями или заявкой – зафиксируйте это документально. Делайте фотографии, если вас что-то не устроило, состояние номера или какая-то услуга выполнена не должным образом. Вы должны визуально подтвердить по возвращении своему турагенту, чтобы неопровержимо разобраться в сложившейся ситуации", – сказала она.

Вместе с тем при планировании отпуска разберитесь с банковскими картами. Изучите условия банков, чтобы за рубежом можно было более выгодно расплатиться и снять деньги. Изучите тарифы на снятие наличных и оплату за границей, лимиты на операции и возможные комиссии. Проверьте срок действия карты и при необходимости закажите перевыпуск заранее. Не забудьте про безопасность: не сообщайте никому данные карты и PIN-код, а также не оставляйте карту без присмотра.

Совместный отдых

При этом эксперт дала совет тем, кто путешествует с внуками. Поездка с детьми детей – прекрасная возможность провести время, вместе наполниться незабываемыми воспоминаниями и в то же время дать отдохнуть родителям малышей. Но при планировании такого рода поездки важно учесть несколько моментов, чтобы все остались довольны.

"В разных странах требования разные. Я сама предпочитаю брать с собой на отдых внуков. Всегда на всякий случай подготавливаю с собой доверенность от родителей. Обстоятельства бывают разные. И лучше этот документ иметь при себе во избежание каких-то неприятностей. Это не так хлопотно, поэтому ее лучше иметь всегда с собой в качестве гарантии безопасного вашего отдыха". Рашида Шайкенова

Именно этот механизм действий поможет отлично отдохнуть и получить удовольствие, а также легко справиться со всеми нестандартными ситуациями. Так вы не испортите отдых ни себе, ни своим домочадцам и действительно получите удовольствие, заключила эксперт.