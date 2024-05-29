10 дел, которые нужно завершить перед отпуском

В преддверии сезона отпусков многие люди выбирают место, даты и компанию для путешествия. Однако, чтобы отдых прошел спокойно и беззаботно, также рекомендуется завершить список дел перед отъездом. На что стоит обратить внимание – в материале Zakon.kz.

Подготовка к отпуску может быть как приятным ожиданием, так и небольшой головной болью. Но хорошо спланированные шаги перед отдыхом могут значительно упростить жизнь и сделать ваше времяпровождение еще более комфортным. Давайте рассмотрим список из 10 важных дел, которые стоит завершить перед тем, как уйти в отдых.

Что нужно сделать перед отпуском?

На работе





Начнем с работы, ведь туда нужно будет возвращаться. За 1-2 недели до отъезда рекомендуется предупредить не только руководство, но и коллег, чтобы не подвести тех, с кем у вас пересекается работа. А еще лучше к дате отъезда закрыть все открытые задачи или проекты, чтобы не оставлять незавершенные дела.

Если вы часто контактируете с людьми, сделайте рассылку о периоде отсутствия. Нелишним будет проверить сроки и дедлайны проектов.



Дома

Чтобы не волноваться за домашнее хозяйство во время отдыха, за неделю до отъезда рекомендуется сделать следующее:

Позаботьтесь о питомцах. Если у вас есть домашние животные, за 2-3 дня договоритесь с тем, кто будет о них заботиться во время вашего отсутствия. Сделать это нужно заранее, поскольку у человека может возникнуть аллергия или другие причины. Также соберите все необходимое для питомца: корм и личные вещи. Уход за растениями и цветами. Перед отъездом не только полейте цветы, но и залейте воду в поддон для горшков. А лучше оставьте ключи от квартиры родным или близким и попросите в отведенное время поливать растения.

Перед отъездом не только полейте цветы, но и залейте воду в поддон для горшков. А лучше оставьте ключи от квартиры родным или близким и попросите в отведенное время поливать растения. Экологичное потребление. Перед отъездом не покупайте скоропортящиеся продукты. Чем меньше продуктов останется в холодильнике, тем меньше вероятность, что они испортятся и образуется неприятный запах.

Перед отъездом не покупайте скоропортящиеся продукты. Чем меньше продуктов останется в холодильнике, тем меньше вероятность, что они испортятся и образуется неприятный запах. Чистота в доме – порядок в голове. Сделайте уборку дома и поменяйте постельное белье перед отъездом. Отдохнувшим вы вернетесь в чистый и уютный дом. В путь

Когда дела по работе и дому будут завершены, можно приступить к самому приятному моменту – сбору личных вещей. Важно: За неделю проверить срок действия документов или не утеряны ли они. В Казахстане их можно обновить ускоренно за 1-2 дня. Но все же лучше подстраховаться за неделю и уточнить у членов семьи, компании, партнера, чтобы все документы были на месте. Также распечатайте документы, посадочный талон и страховку. Как известно, главное в путешествии – это документы и деньги. К слову о деньгах, несмотря на то, что сейчас развит безналичный расчет, лучше обналичьте небольшую сумму или обменяйте валюту, если едете за границу.

Сдайте анализы и сходите к врачу. На новом месте вас ожидает другой климат, еда и условия. Поэтому желательно подготовить организм к дороге и собрать дорожную аптечку с самыми необходимыми препаратами.

Конечно, у каждого человека или семьи есть свой обязательный набор вещей в зависимости от устоя жизни. Но надеемся, что этот список поможет собраться и максимально насладиться отдыхом без лишних хлопот. Ведь хорошо спланированный отпуск начинается с хорошей подготовки.