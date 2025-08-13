Как обезопасить квартиру от воров и ЧП, уезжая в отпуск

Лето и отдых – тот сладкий период, который с нетерпением ждет каждый трудящийся. Но, уезжая в отпуск и оставляя дом, как позаботиться о его сохранности? Zakon.kz учел нюансы при планировании необходимых дел перед отъездом, которые лучше не упустить.

Перед путешествием нужно не только не забыть положить в чемодан все нужное. Большое значение имеет подготовка к длительному отъезду и организация мер для сохранности места жительства на весь срок вашего отсутствия.

Что необходимо сделать, чтобы избежать проблем по возвращении? Предлагаем перечень всего того, что следует взять во внимание.

При подготовке к длительному отъезду, особенно за границу, важно законсервировать квартиру. Так вы избежите проблем и убережете имущество. Эти манипуляции включают в себя отключение коммуникаций, защиту от взлома, организацию присмотра за состоянием недвижимости и другие меры.

Известно, что именно за безопасность дома волнуются больше всего. Семейный и клинический психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова считает, что важно соблюдать баланс между тревогой за квартиру, чтобы это не испортило отпуск. Ведь существует множество разумных способов, которые могут защитить жилье, и при этом сильно не волноваться по этому поводу. Здесь есть и технические факторы, и социально-психологические факторы.

"С одной стороны, чтобы соблюсти баланс между тревогой и рациональной подготовкой к отъезду и защиты своего дома, хорошо помогает составление списков. Этот метод подходит при любой тревоге и для организации разных дел. Поэтому советую составлять списки, обозначив, что с собой взять в путешествие: какие лекарства, документы, одежду и все остальное не забыть", – отметила психолог.

Составляя список дел, которые нужно предусмотреть, вы тем самым не перегружаете в результате мозг, а сознание – страхами. Ведь в результате именно переживания могут не дать вам насладиться отдыхом.

Безопасность

Фото: pixabay

В первую очередь нужно создать видимость жилого процесса, чтобы квартира или дом не выглядели пустующим.

Если это возможно, поставьте на таймер телевизор, чтобы он включался и выключался в определенное время. Было бы хорошо, если в доме есть возможность поставить на таймер освещение.

Кроме того, обязательно нужно предусмотреть возможность оставить надежному человеку ключи от квартиры. Случаются неожиданные ситуации, когда точно не ждешь, что прорвет водопровод или вас зальют соседи, или что-то подобное неординарное случится.

В такой ситуации необходим доступ в квартиру, чтобы можно было перекрыть или починить. В этом случае понадобятся люди, у которых должны быть ключи от вашего жилья.

"Исходя из того, что может понадобиться вашим соседям вызывать аварийную бригаду или сантехников, существует вероятность, что доступ в квартиру получат посторонние. Поэтому перед отъездом уберите с самых видных мест ценные вещи и предметы, которые могут привлечь внимание. Не должно быть соблазна что-то присвоить". Ольга Шихова

Если нет сейфа, особо ценные вещи можно передать на хранение родителям, близким, либо оставить их на время отсутствия в банковской ячейке.

Можно рассмотреть возможность установки сигнализации или обратиться в охранное агентство.

"Конечно, можно договориться, чтобы кто-то приходил и осматривал жилплощадь, коммуникации, поливал цветочки. А если есть какие-то животные, то и за ними ухаживали и кормили. Еще всегда вариант функции подключения недвижимости под охрану. Если нет такой возможности, многие практикуют фальш-наклейки, которые размещают на двери и окна. Для посторонних метка будет означать, что за квартирой или домом ведется круглосуточное наблюдение охранной организацией". Ольга Шихова

Благодаря этим доступным средствам защиты увеличится вероятность, что ваше жилье останется в целости и сохранности.

Защита от мошенников

Фото: pixabay

Чтобы у злоумышленников не было шансов воспользоваться вашим отсутствием, не афишируйте свой отъезд. Ольга Шихова рекомендует, по возможности, не распространяться о своем длительном отсутствии, чтобы не привлекать внимание людей, которые могут навредить вам и вашему имуществу.

"Также важно помнить по поводу социальных контактов, при которых следует проявлять предусмотрительность. Были случаи, когда люди делились фотографиями своих документов и билетов на путешествия в соцсети, мошенники могут воспользоваться значащейся на них информацией. То же самое можно сказать и о том, что не следует перед путешествием делиться информацией о вашем скором длительном отсутствии. Об этом лучше поделиться позже", – добавила психолог.

Она отметила, что в целом привычка не говорить про себя лишнее полезна не только для того, что касается отъезда на отдых. Она полезна в принципе для безопасности жизни.

"Никогда точно не известно, куда информация о вас попадет. Например, даже дети могут где-то поделиться радостью о долгожданной поездке на море, или школьник может рассказать в учебном заведении о скором путешествии на самолете. Следом этими известиями могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому лучше на широкое обозрение не выставлять никакие данные", – отметила специалист.

Фото: pixabay

Кроме безопасности, отправляясь в отпуск, важно побеспокоиться о следующих бытовых моментах. Подготовка квартиры к длительному отъезду требует времени и внимания к деталям, но это поможет вам избежать многих проблем и сохранить имущество.

Коммуникации и бытовая техника

Отключите воду, газ и электричество, если вы освободили холодильник от продуктов. Избавляясь от скоропортящихся продуктов, вы избежите плесени и неприятных запахов по приезде. Если вы оставили холодильную камеру в рабочем состоянии, то вытащите все электроприборы из розеток, которыми не планируете пользоваться.

Перекройте воду и газ на стояках, предварительно набрав воду для полива домашних цветов.

Проверьте все краны и унитазы. Убедитесь, что они закрыты. Это сведет к минимуму вероятность протечек.

Не забудьте вынести мусор, если не хотите столкнуться с биологическим экспериментом на кухне по возвращении домой с курорта.

Подготовьте растения

Фото: pixabay

Если у вас есть комнатные растения, которые не требуют частого полива, можно дома организовать примитивный автополив. Насыпьте на дно таза слой керамзита или другого дренажа, налейте воду, а затем поставьте на него горшки с цветами так, чтобы они не касались воды. Для длительного полива можно использовать фитильный метод: один конец веревки закопайте в грунт цветка, а другой опустите в большую емкость с водой, установив над цветами.

Оплатите все счета

Заранее оплатите коммунальные услуги, чтобы избежать начислений пени и проблем с поставщиками услуг. Эта касается погашения счетов за автостоянку и детские организации. Без долгов отдыхается намного комфортнее.

Роуминг

Также нужно позаботиться об оплате за подходящий пакет мобильной связи в роуминге. Таким образом вы не лишитесь возможности общения с близкими и друзьями, а также будете всегда на связи с родными, что важно в случае непредвиденных ситуаций. Выезжая на экскурсии, услуга Wi-Fi наверняка не будет предусмотрена.

Порядок

Лучше перед отъездом сделать тщательную уборку и оставить квартиру на несколько недель в полном порядке. Ведь всегда приятно возвращаться домой из чужой страны в чистоту и умиротворение. Особенно это касается кухонной и ванной комнат. Это предотвратит образование неприятных запахов и защитит дом от нежелательных насекомых.

Фото: pixabay

Не оставляйте грязное белье и посуду. Постирайте вещи, оставив бельевую корзину пустой. Таким образом по возвращении вас не будет ждать неприятный запах и ворох грязной одежды, плюс к той, которую вы привезете с курорта. Если вы не хотите найти по приезду плесень, не оставляйте в раковине или в посудомоечной машине используемые тарелки и стаканы.

Окна

Не задергивайте плотно шторы. Оставьте только тюль по периметру окон. Чаще всего наглухо закрытые шторы – это знак для грабителей, что вас долго не будет дома и вам есть что прятать от чужих глаз.

Лучше закрыть плотно рамы окон. Так вы защитите помещение от проникновения влаги, пыли и солнечных лучей, а также усложните проникновение злоумышленников в помещение. Стоит помнить – окна могут стать дополнительной возможностью доступа к вашему имуществу.

Ранее специалисты рассказывали Zakon.kz, как грамотно подготовить идеальный отпуск, чтобы он стал безупречным.