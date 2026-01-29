Учебный марафон без выгорания: эксперты рассказали, как поддержать школьника в середине года

Третья четверть – это серьезное испытание для ребенка. Растет нагрузка, накапливается усталость и снижается мотивация. Психологи предупреждают, это не лень, а выгорание. Как поддержка родителей и правильное питание могут помочь сохранить интерес к учебе, в материале Zakon.kz.

Середина учебного года – период, который хорошо знаком почти каждой семье со школьником. Осенние каникулы остались далеко позади, до весенних – еще полтора месяца, а учебная нагрузка тем временем достигает пика.

Контрольные работы следуют одна за другой, объем домашних заданий увеличивается, а накопленная усталость постепенно превращается в раздражительность, апатию и снижение интереса к учебе.

Психологи отмечают, что именно в этот период дети чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Оно может проявляться по-разному – от ухудшения концентрации и перепадов настроения до отказа выполнять задания и жалобы на плохое самочувствие.

При этом родители нередко воспринимают такие изменения как лень или недостаток мотивации, не подозревая, что ребенок попросту исчерпал свои ресурсы. По словам специалистов, выгорание у детей часто остается незамеченным именно потому, что его проявления списывают на характер или поведение. И именно игнорирование этих сигналов может привести к стойкому снижению самооценки и утрате интереса к обучению в целом.

Фото: freepik

Дом – не продолжение школы

Один из ключевых факторов, влияющих на состояние школьника в середине года, – это атмосфера дома. Психологи подчеркивают, что, если ребенок возвращается из школы в пространство, где его ждут новые допросы и упреки, восстановиться после нагрузки становится практически невозможно.

"Когда ребенок приходит из школы, не стоит сразу спрашивать его об оценках, замечаниях или ошибках. Дайте ему возможность выдохнуть, переключиться, почувствовать себя в безопасности. Позже в спокойной обстановке можно обсудить учебные моменты", – советует психолог Жаннат Биржанова.

Фото: freepik

В первую очередь важно указать ребенку на его успехи. Даже небольшие достижения – правильно решенный пример или аккуратно написанное слово – должны быть замечены и озвучены взрослыми.

"Чтобы похвалить ребенка и вселить в него веру в себя, можно воспользоваться таким приемом. Возьмите зеленый карандаш или ручку и подчеркните все правильно выполненные задания. Когда родитель подчеркивает успехи, пусть даже небольшие, ребенок начинает видеть результат своих усилий. Это снижает тревожность и формирует уверенность в себе", – сказала Жаннат Биржанова.

Специалисты напоминают, что похвала за старание, а не только за оценки формирует "мотивацию роста". Ребенок должен понять, что ошибки – это часть процесса, а не повод для наказания или стыда. Важно также избегать сравнений с одноклассниками или братьями и сестрами. Такие фразы, как "посмотри, как учатся другие", могут надолго подорвать уверенность ребенка в собственных силах.

Фото: akorda.kz

Питание как скрытый фактор успеваемости

Если психологическая поддержка влияет на эмоциональное состояние, то питание напрямую связано с физической и умственной выносливостью. Эксперты в области питания и диетологии отмечают, что многие проблемы с вниманием и памятью у школьников связаны не с отсутствием способностей, а с банальной нехваткой энергии и питательных веществ.

Рацион ребенка должен быть не просто сытным, а сбалансированным. Полноценный белок необходим для роста и восстановления организма, сложные углеводы – для стабильного уровня энергии, а овощи и фрукты – для поддержки иммунитета и обменных процессов.

"Для умственной работоспособности ключевое значение имеют витамины группы B, витамин D, железо, магний и омега-3 жирные кислоты. Они поддерживают нервную систему, концентрацию внимания и уровень энергии. Однако важно помнить, что ни один продукт не работает сам по себе. Решающую роль играет регулярность питания. Приемы пищи каждые 3-4 часа помогают поддерживать работоспособность и концентрацию", – объясняет диетолог Бакытжан Момбаев.

Фото: Министерство просвещения РК

Врачи подчеркивают, что пропущенный завтрак или перекусы сладостями вместо полноценной еды приводят к резким скачкам уровня сахара в крови. В результате ребенок сначала испытывает кратковременный подъем, а затем – резкий спад, сопровождающийся усталостью и раздражительностью.

"Стоит отметить, что совсем от сладкого отказываться не стоит. Однако его потребление необходимо минимизировать и отдать предпочтение медленным углеводам, которые содержатся в гречке, овсянке, рисе и в цельнозерновом хлебе", – рассказала диетолог Анна Власова.

По мнению Анны Власовой, дневной рацион школьника "для энергии и учебы" выглядит примерно так.

Завтрак: омлет с овощами, цельнозерновой тост или каша, яйцо, ягоды. Перекус в школу: сыр и фрукты, йогурт без сахара с орехами, лаваш с индейкой. Обед: мясо или рыба, крупа, овощи. Полдник: творог с ягодами или хумус с овощами. Ужин: рыба или курица, овощи.

Фото: Министерство просвещения РК

Баланс, а не идеальные оценки

Эксперты сходятся во мнении, что середина учебного года – не время требовать от ребенка максимума любой ценой. Гораздо важнее помочь ему сохранить баланс между учебой, отдыхом и личным пространством.

Прогулки, физическая активность, хобби и даже простые семейные разговоры без оценок и претензий помогают снизить уровень стресса. В сочетании с поддержкой и сбалансированным питанием это дает ребенку ресурс, необходимый для прохождения сложного учебного периода.

Стоит помнить, что иногда самые эффективные меры оказываются самыми простыми, к примеру, вовремя лечь спать, спокойно поужинать всей семьей, услышать ребенка и напомнить ему, что его ценят не только за оценки. Именно из таких мелочей складывается психологическая устойчивость, которая помогает школьнику не только пережить середину учебного года, но быть уверенным в себе и во взрослой жизни.