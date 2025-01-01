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Пока весы тревогу бьют: об опасности диеты после Нового года рассказала эксперт

Стол , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 11:39 Фото: pixabay
Когда большой праздничный пир остается позади, приходит время возвращаться к привычному ритму жизни. Однако делать это стоит аккуратно, без крайностей. Zakon.kz спросил у диетолога, как восстановить режим питания правильно.

По словам диетолога Анны Власовой, не стоит сразу после пышного торжества устраивать себе "разгрузочные дни" или детокс.

"Это может негативно сказаться на общем состоянии организма. Это ведь стресс: сначала еды было много, а потом ее резко стало мало. А такой стресс может привести к замедлению метаболизма", – говорит специалист.

Иными словами, нажитое непосильным ночным зажором вы рискуете не то что не скинуть – умножить. Так что откажитесь от идеи "посидеть" на трех корочках хлеба и других экстремальных вариантов.

Куда лучше приходить к сбалансированному питанию постепенно, без резких движений.

Для начала следует пить достаточно воды в течение дня – в среднем человеку необходимо до 1,5 литра. Изучите свое меню и постарайтесь снизить количество сладкого, острого и жирного в нем. В том же "черном списке" – алкоголь.

Отдавайте предпочтение более легкой и полезной еде. В частности, присмотритесь к нежирному мясу птицы и рыбе. Не забывайте об овощах и зелени, потреблять которые лучше в сыром виде или формате соков, смузи. Шпинат, укроп, петрушка, сельдерей, капуста, брокколи, морковь, свекла, редиска, имбирь вполне годятся как для ПП-салатов, так и в качестве полезных перекусов.

А вот с фруктами надо быть чуть осторожнее. Не поглощайте те же мандарины килограммами – хотя бы из-за фруктозы, то есть сахара. Приемлемое количество для взрослого человека – четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день. В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех – вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин. Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.

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"Добавлю, что необходимо восстановить нормальный режим сна и включить в повседневную рутину умеренные физические нагрузки. Начните хотя бы с прогулки по городу", – советует Анна Власова.

Ранее мы рассказывали, сколько можно хранить "прошлогодние салатики", чтоб не нажить себе гастрономических проблем.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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