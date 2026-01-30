Где в мире самый свободный интернет и на каком месте Казахстан

Казахстан в 2025 году улучшил показатели в рейтинге стран по индексу свободного интернета, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленным данным международной организации Freedom House, Казахстан в последнее время стал менее подвергать цензуре размещаемую информацию на пространстве Всемирной паутины и тем самым повысил свой индекс свободы в интернете с 34 до 37 баллов.

Это, к слову, помогло нашей стране подняться в рейтинге и обойти по данному показателю большую часть стран СНГ, ОАЭ и Турцию.

Что за рейтинг

Составителями рейтинга выступают специалисты международной неправительственной организации Freedom House. В процессе проводимой ими работы используются не только результаты их собственных исследований, но и данные других организаций, таких как The OpenNet Initiativeи "Репортеры без границ".

Основная его цель – определить, насколько в той или иной стране интернет и публикуемая в нем информация подвергается цензуре.

Расчет индекса производится по трем основным категориям:

Препятствия для доступа (прямая блокировка доступа к интернет-ресурсам и публикуемому контенту) .

. Ограничение на контент (выборная или частичная блокировка доступа) .

. Нарушение прав пользователей.

В рейтинге оцениваются показатели 72-х стран. Получаемые результаты агрегируют в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший показатель.

Ситуация в СНГ

Первое место по индексу свободы интернета среди стран СНГ занимает Армения. Она в общем зачете разместилась на 16-м месте с показателем индекса в 72 балла.

Второе место в рейтинге по индексу свободы интернета на пространстве СНГ, даже несмотря на постепенное снижение итогового показателя (46-е место в общем зачете с индексом в 47 баллов), удерживает Кыргызстан. На третьем месте расположился Казахстан (53-е место в общем зачете с итоговым индексом в 37 баллов).

Следом за ними идут Азербайджан (54-е место в общем зачете с итоговым индексом в 34 балла), Узбекистан (59-е место в общем зачете с итоговым индексом в 29 баллов), Беларусь (68-е место в общем зачете с итоговым индексом в 20 баллов) и Россия (69-е место в общем зачете с итоговым индексом в 17 баллов).

Показатели Таджикистана в процессе определения уровня наличия свободы в интернете в этом рейтинге не учитывались.

Общий зачет

В числе лидеров стран с самым свободным интернетом, по версии организации Freedom House, значатся Исландия (итоговый индекс – 94 балла), Эстония (итоговый индекс – 91 балл) и Чили (итоговый индекс – 87 баллов).

В топ-10 также входят: Коста-Рика (итоговый индекс – 86 баллов), Канада (итоговый индекс – 85 баллов), Нидерланды (итоговый индекс – 84 балла), Тайвань (итоговый индекс – 79 баллов), Япония (итоговый индекс – 78 баллов), Франция (итоговый индекс – 76 баллов) и Великобритания (итоговый индекс – 76 баллов).

США в этом рейтинге занимают 15-е место с итоговым индексом в 73 балла. Турция расположилась на 56-м месте (итоговый индекс – 31 балл), а ОАЭ на 61-м (итоговый индекс – 28 баллов).

В числе стран с самым несвободным в мире интернетом, по мнению специалистов международной организации Freedom House, оказались Иран, Китай и Мьянма.