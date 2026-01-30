Символ Заилийского Алатау: на снежного барса, замеченного близ Алматы, наденут ошейник

Снежный барс в горах Алматы стал еще популярнее. Туристы, фотографы и просто любопытные тут же ринулись поглядеть на дикого красавца. Однако инспекторы нацпарка и зоологи охраняют его и взяли ситуацию с ним на особый контроль. Zakon.kz выяснил, что будет дальше с большой кошкой.

Научный сотрудник Института зоологии РК Салторе Сапарбаев сейчас с коллегами находится рядом со снежным барсом, который привлек к себе пристальное внимание алматинцев. Он на безопасном расстоянии следит за его повадками, а сотрудники нацпарка охраняют хищника и не подпускают близко желающих посмотреть на красавца. А таких в последние дни оказалось слишком много.

"Снежный барс сейчас разлегся рядом со своей добычей – маралом, на которого он поохотился на днях. Это буквально по дороге к Большому Алматинскому озеру. Если поступает сигнал, мы сразу реагируем, поэтому выехали на место. Риска того, что браконьеры набегут, нет. Хищника уже охраняют сотрудники нацпарка, не подпускают близко к нему даже туристов. Просят не создавать толпу, чтобы не нанести стресс обитателю". Салторе Сапарбаев

По оценкам ученого, снежный барс – молодой самец. Однако все точно станет известно после его изучения. В этом поможет телеметрия.

"Этот снежный барс – одиночка. Рядом с ним ни котят, никого. Скорее всего, самец. На вид ему примерно 4-5 лет, видно, что молодой, полон сил, энергичный. Сейчас работаем по нему, готовимся ловить, надеть ошейник, брать все необходимые анализы. Сколько времени это займет – зависит от того, как мы его усыпим, а там будет видно. Выпустим в этом же месте, будем ждать, пока проснется, и дальше отслеживать его. В этом плане телеметрия позволяет больше изучить хищника, на ошейнике есть спутник, по нему видно, где он передвигается". Салторе Сапарбаев

Фото: Салторе Сапарбаев

Специалисты отмечают, что снежные барсы в этой местности обитали всегда. Чаще встречать их люди начали прежде всего из-за того, что стали активно ходить в горы.

"В этой локации стал активно развиваться туризм. Люди полюбили горы и буквально освоили места обитания диких животных, проникли на их территорию. Это главная причина, почему мы стали больше их видеть. Конечно, не каждый год так происходит, когда снежные барсы спускаются низко. Они всегда были на этой территории. Просто в разные сезоны года: например, летом они уходят выше под ледники, а зимой приходят в лесной пояс ради охоты. Но барсы не подбирались близко к городу". Салторе Сапарбаев

Также, по словам зоолога, популяция снежного барса потихоньку растет – это еще одна причина, почему их стали замечать, хотя этот вид диких кошек предпочитает скрываться и быть таинственным.

"В настоящее время численность снежных барсов на территории нашей страны составляет около 190 особей. Это хороший рост, если сравнивать с периодом 1990-2000 годов, когда их практически истребили браконьеры. Тогда их оставалось меньше 100 особей". Салторе Сапарбаев

Салторе Сапарбаев пояснил, что эти звери ведут одиночный образ жизни. Самки с котятами ходят отдельно, детеныши с ними находятся примерно два года. Снежные барсы размножаются один раз в два года. В среднем у них рождается два котенка, а бывает, и по 4-5, это зависит от кормовой базы. Основной объект добычи – горный козел, попутно марал, косуля и кабан.

"Снежный барс обычно не нападает на людей, он совсем не агрессивный. Стоит остерегаться, если он больной или бешеный. Если он случайно встретился на пути, нужно быть спокойным, не делать резких движений. Тогда он разворачивается и уходит. Поэтому не надо провоцировать его, находиться возле его логова. Тем более не стоит специально идти в горы, искать барса, чтобы посмотреть или вовсе снять его, как это происходит сейчас. Это негативно сказывается на хищнике, наносит стресс. Не нужно устраивать толпу и беспокоить барса. Не стоит пытаться покормить его – это делается только в зоопарке или если животное больное. А так он сам может себе добычу добыть и неделю обходиться без еды". Салторе Сапарбаев

Материал по теме Алматинцы снова сняли на видео снежного барса в горах

Эксперт считает, что охрана снежного барса или, как его еще называют, "призрака гор" в стране на высоком уровне, и любые противоправные действия в отношении редкого животного молниеносно пресекаются и наказываются. Здесь же важно, что сейчас особенно остро стоит вопрос с выпасом скота, когда пастухи занимают его территорию, и, естественно, хищник охотится на то, что ему легче добыть. А значит, нужно учитывать эти моменты и по возможности не нарушать ареал обитания снежного барса.