"Люди сильно вредят животному и не думают о себе" – ученый о желающих увидеть снежного барса в горах Алматы

Толпы туристов, фотоохотников и просто любопытных устремились в алматинские горы, чтобы увидеть воочию снежного барса. Люди беспардонно себя ведут и пугают дикого зверя. Зоологи предупреждают, что излишнее внимание к животному может ему навредить. Zakon.kz узнал о возможных последствиях.

Настоящей сенсацией стало недавнее появление снежного барса в предгорье Алматы. Теперь алматинцы и гости города ежедневно поднимаются в горный район, чтобы посмотреть на краснокнижное животное своими глазами.

Фото: Салторе Сапарбаев

Особо предприимчивые решили подзаработать на редком событии и предлагают экскурсии к тому месту, где видели дикого красавца.

Желающих полюбоваться им пруд пруди. Но если бы только любовались… Многие же ведут себя крайне бесцеремонно: шумят, хлопают в ладоши и даже пытаются приблизиться к хищнику, нарушая его личное пространство и подвергая себя опасности.

Специалисты сильно возмущены. Такое поведение на природе зоологи называют неприемлемым. Праздное любопытство может обернуться серьезными неприятностями, предупреждают эксперты.

"То, что устроили жители Алматы, вышло за этические и моральные рамки! В погоне за своей мечтой увидеть ирбиса люди вообще не задумываются о том, что сильно вредят животному, а также подвергают самих себя опасности. Снежный барс – крупный хищник, он инстинктивно защищает свою добычу и может напасть на человека. И здесь это было бы спровоцированное нападение, винить в нем хищника нельзя, тут виноваты люди", – считает заведующий лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки МНВО РК и по совместительству исполнительный директор Фонда по сохранению снежного барса Snow Leopard Foundation Алексей Грачев.

Алексей Грачев с коллегами трое суток работал рядом со снежным барсом, который в одночасье стал местной знаменитостью. Специалисты Института зоологии и нацпарка на безопасном расстоянии наблюдают за повадками ирбиса, охраняют его и не позволяют посторонним подходить к хищнику близко.

"Чтобы не случилось ничего плохого, мне с коллегами и сотрудниками национального парка пришлось трое суток без сна и отдыха буквально сторожить зверя; проводить разъяснения и разгонять самых обнаглевших зевак и ротозеев. Многие умудрялись запускать дроны и подлетать к животному очень близко, не задумываясь о том, что это вызывает у животного сильнейший стресс. Оператору дрона грозит за это большой штраф, так как на территории ООПТ использование БПЛА без специального разрешения строго запрещено. В целом данная ситуация показывает, что город до сих пор не принял тот факт, что снежный барс является его жителем, однако отчасти бесправным. Мы еще пять лет назад серьезно поднимали эту тему, особенно после того случая, когда во время ковидного карантина снежные барсы из-за отсутствия людей и фактора беспокойства спустились и хорошо себя чувствовали в самых многолюдных и популярных у жителей Алматы местах", – отмечает ученый Алексей Грачев.

Если люди не перестанут навещать снежного барса, он может испугаться и навсегда уйти из окрестностей Алматы в другой ареал. А в непривычном месте, где нет необходимой пищи, ирбис рискует погибнуть. Велика вероятность, что хищник переселится в Кыргызстан.

"Поскольку административные границы города доходят практически до границы с соседним Кыргызстаном, и процесс урбанизации не остановить, то судьба снежного барса как символа Алматы очень печальна, если мы не научимся его беречь!" – подчеркнул заведующий лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки МНВО РК Алексей Грачев.

По его мнению, выход снежного барса в нижнюю часть Заилийского Алатау – явление редчайшее. Увидеть ирбиса недалеко от Алматы удается далеко не всем ученым, изучающим этого хищника.

"Много людей мечтает хотя бы раз в жизни увидеть снежного барса в дикой природе. У меня у самого в начале моей карьеры ученого была такая мечта. Даже опытным зоологам, тщательно изучающим снежного барса, не удавалось его увидеть всю жизнь", – рассказал Алексей Грачев.

Отметим, за уходящую неделю снежного барса видели несколько раз в районе БАО. Ирбис спустился на высоту около двух тысяч метров. Там он, судя по всему, охотился, а теперь сторожит добычу. Вот только поесть наедине ему не дают незваные гости – люди.

Ученые предполагают, что прославившийся зверь – молодой самец. Точнее сказать можно будет после исследования.

Ранее на своей странице в Instagram фотограф Дмитрий Доценко поделился впечатлениями от случайной встречи с высокогорным хищником и поведал кое-какие детали.

"Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и, сбросив его со скал, спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры!" – написал Дмитрий.

Встретить ирбиса в Казахстане, да еще так низко, – колоссальное везение. По официальным данным, в нашей стране обитает меньше 190 особей краснокнижного красавца.

Снежные барсы до конца не изучены, поскольку их вообще в мире очень мало. Также сказываются труднодоступность местообитаний и скрытный образ жизни.

Из-за изменения климата в горах Алматы снега немного. Некоторые горные участки стали более доступны для людей. Среди таких локаций и те, где у снежных барсов происходит "таинство" спаривания. В результате чего у них показатели рождаемости за последние пять лет существенно снизились. Ученые призывают акимат Алматы заботиться о снежных барсах, поскольку только городские власти могут изменить ситуацию.

А за отношением любителей природы к редким животным следят лесники, егери и другие инспекторы. Охота на снежного барса в Казахстане категорически запрещена! Она предусматривает штраф в размере 2000 МРП (8 650 000 тенге) и уголовную ответственность. То же наказание грозит за физический вред, нанесенный обитателю высокогорий.

Этот красивый и величественный зверь является частью бесценного природного и культурного наследия нашего народа. Нарастающая интенсивность освоения горных экосистем ведет к сокращению численности барса, что угрожает его существованию как вида.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Алтай. Чаще всего снежный барс встречается в четырех регионах: Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.