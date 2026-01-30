Семь фильмов, на которые стоит пойти в кинотеатр в феврале 2026 года

Последний месяц зимы порадует киноманов яркими премьерами – от адреналиновых боевиков и хорроров до чувственных мелодрам и серьезных драм. Zakon.kz собрал семь самых ожидаемых киноновинок февраля, которые точно не оставят зрителей равнодушными.

"Грозовой перевал"

Новая экранизация знаменитого романа Эмили Бронте переносит зрителя в мрачную атмосферу английской глубинки, где переплетаются любовь, боль и жажда возмездия. Хозяин поместья "Грозовой перевал" мистер Эрншо, движимый состраданием, приютил беспризорного мальчика по имени Хитклифф и воспитал его как родного. Со временем Хитклифф становится особенно близок с дочерью Эрншо – Кэтрин. Однако после смерти владельца дома власть переходит к его сыну Хиндли, чья ненависть разрушает судьбы всех обитателей поместья. История превращается в трагедию о чувствах, которые невозможно укротить.



"Убежище"

Оставив криминальное прошлое позади, Мэйсон ведет уединенную жизнь на отдаленном острове у берегов Шотландии. Он надеется, что одиночество навсегда защитит его от прежних грехов. Все меняется в день, когда во время шторма он спасает незнакомую девушку Джесси. Этот поступок запускает череду событий, к которым Мэйсон оказался не готов. За ними начинается охота, а прошлое, от которого он так долго скрывался, вновь заявляет о себе. Оказавшись в ловушке среди бушующего океана, герои вынуждены бороться за выживание.

"Крик-7"

Сидни Прескотт вновь оказывается в центре смертельно опасных событий. Переехав в новый город, она пытается начать спокойную жизнь и защитить свою дочь от кошмаров прошлого. Однако появление нового призрачного лица разрушает иллюзию безопасности. Сидни вынуждена снова встретиться с тем, от чего так долго пыталась убежать. Фильм объединяет знакомых персонажей, современные технологии и фирменную жестокость франшизы, возвращая зрителей к истокам легендарного хоррора.



"Удачи, веселитесь, не умрите"

Неожиданное появление странного незнакомца в одной из закусочных Лос-Анджелеса превращает обычный вечер в начало опасного приключения. Мужчина утверждает, что прибыл из будущего, где искусственный интеллект вышел из-под контроля и поставил человечество на грань уничтожения. Чтобы предотвратить катастрофу, ему нужна команда из самых обычных людей. Несмотря на сомнения, несколько посетителей решают поверить ему. Их ждет рискованное путешествие, полное абсурдных ситуаций, напряжения и неожиданных открытий.



"Кит-убийца"

Отпуск в Таиланде должен был стать для двух подруг возможностью отдохнуть и отвлечься от повседневной жизни. Новые знакомства и жажда приключений приводят их в удаленную лагуну, скрытую от глаз туристов. Однако идиллия быстро сменяется страхом, когда на компанию нападает касатка. Оказавшись в изоляции и без помощи извне, герои вынуждены бороться за жизнь, противостоя разумному и опасному хищнику.

"Ограбление в Лос-Анджелесе"

Загадочный вор Дэвис годами остается неуловимым, совершая дерзкие ограбления вдоль шоссе 101. Готовясь к последнему, самому крупному делу, он неожиданно объединяется с Шэрон – страховым брокером, переживающей личный кризис. Их сотрудничество быстро выходит за рамки простого расчета и привлекает внимание опытного детектива Лу. В этой игре на высоких ставках каждому предстоит сделать выбор, который может изменить их жизнь.



"Холостяк в Италии"

Оставленный невестой прямо у алтаря, Мэтт вместо медового месяца отправляется в одиночное путешествие по Риму. То, что должно было стать временем боли и разочарования, неожиданно превращается в череду ярких встреч, случайных знакомств и искренних разговоров. Итальянские улочки, новые друзья и ощущение свободы помогают ему заново взглянуть на себя и свою жизнь. Это светлая и жизнеутверждающая история о том, как несбывшиеся планы иногда открывают дорогу к чему-то по-настоящему важному.

