Предложение принять новую Конституцию прокомментировал Токаев

Выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, Касым-Жомарт Токаев затронул тему грядущих изменений в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что накануне, 29 января, члены Конституционной комиссии пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в Основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции.

"Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу. Ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана как зрелого государства, обращенного в своем дальнейшем развитии в светлое будущее", – прокомментировал президент.

При этом он указал, что никто не вправе отрицать большое значение действующей Конституции, сыгравшей особую роль в развитии Казахстана как нового независимого государства.

"Поэтому 30 августа прошлого года широко отметили ее 30-летие", – заключил президент.

Токаев также высказался о референдуме по поправкам в Конституцию.

"Конституция – это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума. Уверен, такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа", – сказал Токаев.

Он добавил, что комиссия проанализировала большое количество предложений по всему спектру конституционных вопросов. Поэтому системные, продуманные корректировки затронули практически все ключевые разделы и статьи, включая преамбулу Конституции.

Председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 29 января предложил рассмотреть вопрос о новой Конституции.