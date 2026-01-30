#Казахстан в сравнении
Общество

Предложение принять новую Конституцию прокомментировал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 13:11 Фото: akorda.kz
Выступая на Форуме волонтеров 30 января 2026 года, Касым-Жомарт Токаев затронул тему грядущих изменений в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что накануне, 29 января, члены Конституционной комиссии пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в Основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции.

"Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу. Ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана как зрелого государства, обращенного в своем дальнейшем развитии в светлое будущее", – прокомментировал президент.

При этом он указал, что никто не вправе отрицать большое значение действующей Конституции, сыгравшей особую роль в развитии Казахстана как нового независимого государства.

"Поэтому 30 августа прошлого года широко отметили ее 30-летие", – заключил президент.

Токаев также высказался о референдуме по поправкам в Конституцию.

"Конституция – это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума. Уверен, такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа", – сказал Токаев.

Он добавил, что комиссия проанализировала большое количество предложений по всему спектру конституционных вопросов. Поэтому системные, продуманные корректировки затронули практически все ключевые разделы и статьи, включая преамбулу Конституции.

Председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 29 января предложил рассмотреть вопрос о новой Конституции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент Токаев обозначил главную миссию казахстанцев
13:02, Сегодня
Президент Токаев обозначил главную миссию казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам
12:57, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам
"Судьбоносное для Казахстана время": президент высказался о конституционной реформе
13:08, Сегодня
"Судьбоносное для Казахстана время": президент высказался о конституционной реформе
