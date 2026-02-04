Все будет хоккей: игра, которая изменила жизнь павлодарца

Артем Буланов из Павлодара по праву считается самым преданным фанатом отечественного спорта. Его авторская программа "Головой об лед" давно стала больше, чем просто шоу. Зрители называют ее настоящим путеводителем по профессиональному миру казахстанского хоккея, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Артем работает корреспондентом на местном телеканале и ведет спортивные новости. Но страсть к спорту у него родилась еще в детстве – тогда, когда он и представить еще не мог, что однажды начнет снимать блог-шоу с уникальным контентом, который будет интересен не только казахстанской аудитории, но и зрителям далеко за пределами страны.

"Я ребенок начала 90‑х. Уже тогда грезил телевизором – мог часами смотреть передачи, даже если утром нужно было идти на уроки. Интернета не было – ни YouTube, ни TikTok, как сейчас. Но именно тогда я полюбил телевизионный формат о спорте и его людях. Я слушал именитых комментаторов и учился у них тому, как спорт можно превращать в историю", – вспоминает Артем.

Фото из личного архива Артема Буланова

Эта страсть и привела Артема в журналистику. Он поступил на эту специальность в местный вуз. Сначала мечтал делать "хайповый" контент про футбол, ведь это самый популярный вид спорта в мире с миллионами поклонников. Но увлечение оказалось недолгим.

"Помню свою первую публикацию в газете: пошел записывать интервью с павлодарскими игроками. Ребята все звездные, высокооплачиваемые. Я долго ждал одного из лидеров сборной Казахстана и осознал, что это не те, о ком мне хочется рассказывать. Сами они не стремились к медийности. А потом я пришел на хоккей и был поражен. Игроки хотели внимания, хотели, чтобы о них говорили. Тогда хоккей почти не показывали, трансляций не было. Хотя в лиге было много иностранных спортсменов", – говорит журналист.

Фото из личного архива Артема Буланова

Тогда Артем решил отдаться этому делу полностью. За несколько лет он успел побывать на десятках хоккейных матчей, пообщаться с топовыми спортсменами, которые приезжали в Казахстан.

"Я начал показывать их жизнь. Игроки сами спрашивали: где можно посмотреть в интернете? И тогда я понял: нужно выходить в Сеть. В то время YouTube только развивался, и все закрутилось. Проект изменил мою жизнь: я стал вести блог и запустил YouTube‑канал "Головой об лед". Артем Буланов

Благодаря программе Артем побывал там, где раньше даже не мечтал оказаться. Вместе с казахстанскими командами он проехал всю Европу: Францию, Германию, Великобританию, страны ближнего зарубежья. Оказался на самом краю мира – в Северной Ирландии, у берега, откуда когда‑то вышел в плавание легендарный "Титаник". И, конечно, объездил все города Казахстана – от Уральска до южных регионов.

Фото из личного архива Артема Буланова

"Головой об лед" – это не только популярность и просмотры. Это сильное комьюнити, которое может помочь и поддержать. Артема узнают даже там, где он просто отдыхает.

"Однажды я плавал на Иссык‑Куле, и вдруг рядом оказался местный житель. Он узнал меня и сказал: "Вы же ведете программу! Мой сын играет в хоккей здесь, в Кыргызстане". Артем Буланов

А самое удивительное, что подобные встречи происходили и далеко за пределами родины.

Фото из личного архива Артема Буланова

"Во время турне мы заехали в Израиль, и на берегу Мертвого моря ко мне подошли люди: "Мы смотрим ваш канал, а мой сын играет в канадской лиге". Такие моменты для меня особенные. Когда понимаешь, что твой труд объединяет людей из разных стран и вдохновляет их детей заниматься хоккеем. Это и есть настоящая сила проекта". Артем Буланов

Есть и трогательная сторона программы, которая сыграла свою роль в судьбах людей.

"Сила программы – это комьюнити. Да, у меня на YouTube не так много подписчиков, всего около 20 тысяч, но мы развиваем соцсети. Нас не так много, зато группа качественная. У нас есть хоккеист из Уральска. Он начал терять зрение, и откликнулась вся страна. Хоккейное сообщество собрало средства, подключилось одно мощное промышленное предприятие, оплатили операцию и реабилитацию. Мы вернули ему зрение". Артем Буланов

Сейчас блог и телепередачу он снимает сам. Он и режиссер, и ведущий в одном лице. По монтажу помогает коллега Евгений Южнин. Недавно Артем вернулся из Лондона: благодаря программе "Головой об лед" и клубу "Торпедо" он побывал на матче Континентального кубка в Ноттингеме.

Спорт всегда был частью его жизни: джиу‑джитсу, бокс, футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание. Сегодня, в 35 лет, Артем каждый день делает сто подтягиваний по десять подходов. Дома – гантели и отжимания, с сыном – футбол.

"Головой об лед" – это не сухие новости, а как будто диалог, где между шутками и историями раскрывается современный мир казахстанского хоккея: от драк на льду до интриг в игре.