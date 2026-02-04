#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Статьи

Все будет хоккей: игра, которая изменила жизнь павлодарца

Хоккей, Павлодар, головой об лед, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:43 Фото из личного архива Артема Буланова
Артем Буланов из Павлодара по праву считается самым преданным фанатом отечественного спорта. Его авторская программа "Головой об лед" давно стала больше, чем просто шоу. Зрители называют ее настоящим путеводителем по профессиональному миру казахстанского хоккея, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Артем работает корреспондентом на местном телеканале и ведет спортивные новости. Но страсть к спорту у него родилась еще в детстве – тогда, когда он и представить еще не мог, что однажды начнет снимать блог-шоу с уникальным контентом, который будет интересен не только казахстанской аудитории, но и зрителям далеко за пределами страны.

"Я ребенок начала 90‑х. Уже тогда грезил телевизором – мог часами смотреть передачи, даже если утром нужно было идти на уроки. Интернета не было – ни YouTube, ни TikTok, как сейчас. Но именно тогда я полюбил телевизионный формат о спорте и его людях. Я слушал именитых комментаторов и учился у них тому, как спорт можно превращать в историю", – вспоминает Артем.

Фото из личного архива Артема Буланова

Эта страсть и привела Артема в журналистику. Он поступил на эту специальность в местный вуз. Сначала мечтал делать "хайповый" контент про футбол, ведь это самый популярный вид спорта в мире с миллионами поклонников. Но увлечение оказалось недолгим.

"Помню свою первую публикацию в газете: пошел записывать интервью с павлодарскими игроками. Ребята все звездные, высокооплачиваемые. Я долго ждал одного из лидеров сборной Казахстана и осознал, что это не те, о ком мне хочется рассказывать. Сами они не стремились к медийности. А потом я пришел на хоккей и был поражен. Игроки хотели внимания, хотели, чтобы о них говорили. Тогда хоккей почти не показывали, трансляций не было. Хотя в лиге было много иностранных спортсменов", – говорит журналист.

Фото из личного архива Артема Буланова

Тогда Артем решил отдаться этому делу полностью. За несколько лет он успел побывать на десятках хоккейных матчей, пообщаться с топовыми спортсменами, которые приезжали в Казахстан.

"Я начал показывать их жизнь. Игроки сами спрашивали: где можно посмотреть в интернете? И тогда я понял: нужно выходить в Сеть. В то время YouTube только развивался, и все закрутилось. Проект изменил мою жизнь: я стал вести блог и запустил YouTube‑канал "Головой об лед".Артем Буланов

Благодаря программе Артем побывал там, где раньше даже не мечтал оказаться. Вместе с казахстанскими командами он проехал всю Европу: Францию, Германию, Великобританию, страны ближнего зарубежья. Оказался на самом краю мира – в Северной Ирландии, у берега, откуда когда‑то вышел в плавание легендарный "Титаник". И, конечно, объездил все города Казахстана – от Уральска до южных регионов.

Фото из личного архива Артема Буланова

"Головой об лед" – это не только популярность и просмотры. Это сильное комьюнити, которое может помочь и поддержать. Артема узнают даже там, где он просто отдыхает.

"Однажды я плавал на Иссык‑Куле, и вдруг рядом оказался местный житель. Он узнал меня и сказал: "Вы же ведете программу! Мой сын играет в хоккей здесь, в Кыргызстане".Артем Буланов

А самое удивительное, что подобные встречи происходили и далеко за пределами родины.

Фото из личного архива Артема Буланова

"Во время турне мы заехали в Израиль, и на берегу Мертвого моря ко мне подошли люди: "Мы смотрим ваш канал, а мой сын играет в канадской лиге". Такие моменты для меня особенные. Когда понимаешь, что твой труд объединяет людей из разных стран и вдохновляет их детей заниматься хоккеем. Это и есть настоящая сила проекта".Артем Буланов

Есть и трогательная сторона программы, которая сыграла свою роль в судьбах людей.

"Сила программы – это комьюнити. Да, у меня на YouTube не так много подписчиков, всего около 20 тысяч, но мы развиваем соцсети. Нас не так много, зато группа качественная. У нас есть хоккеист из Уральска. Он начал терять зрение, и откликнулась вся страна. Хоккейное сообщество собрало средства, подключилось одно мощное промышленное предприятие, оплатили операцию и реабилитацию. Мы вернули ему зрение".Артем Буланов

Сейчас блог и телепередачу он снимает сам. Он и режиссер, и ведущий в одном лице. По монтажу помогает коллега Евгений Южнин. Недавно Артем вернулся из Лондона: благодаря программе "Головой об лед" и клубу "Торпедо" он побывал на матче Континентального кубка в Ноттингеме.

Спорт всегда был частью его жизни: джиу‑джитсу, бокс, футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание. Сегодня, в 35 лет, Артем каждый день делает сто подтягиваний по десять подходов. Дома – гантели и отжимания, с сыном – футбол.

"Головой об лед" – это не сухие новости, а как будто диалог, где между шутками и историями раскрывается современный мир казахстанского хоккея: от драк на льду до интриг в игре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Акмарал Есимханова
Читайте также
Между нами тонкий лед: как спастись на воде
16:11, 07 марта 2023
Между нами тонкий лед: как спастись на воде
В НОК высказались о шоу Татьяны Навки, на которое приостановили продажу билетов в Алматы
22:26, 15 сентября 2023
В НОК высказались о шоу Татьяны Навки, на которое приостановили продажу билетов в Алматы
В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию
10:33, 11 июля 2025
В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: