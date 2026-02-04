Все будет хоккей: игра, которая изменила жизнь павлодарца
Сегодня Артем работает корреспондентом на местном телеканале и ведет спортивные новости. Но страсть к спорту у него родилась еще в детстве – тогда, когда он и представить еще не мог, что однажды начнет снимать блог-шоу с уникальным контентом, который будет интересен не только казахстанской аудитории, но и зрителям далеко за пределами страны.
"Я ребенок начала 90‑х. Уже тогда грезил телевизором – мог часами смотреть передачи, даже если утром нужно было идти на уроки. Интернета не было – ни YouTube, ни TikTok, как сейчас. Но именно тогда я полюбил телевизионный формат о спорте и его людях. Я слушал именитых комментаторов и учился у них тому, как спорт можно превращать в историю", – вспоминает Артем.
Фото из личного архива Артема Буланова
Эта страсть и привела Артема в журналистику. Он поступил на эту специальность в местный вуз. Сначала мечтал делать "хайповый" контент про футбол, ведь это самый популярный вид спорта в мире с миллионами поклонников. Но увлечение оказалось недолгим.
"Помню свою первую публикацию в газете: пошел записывать интервью с павлодарскими игроками. Ребята все звездные, высокооплачиваемые. Я долго ждал одного из лидеров сборной Казахстана и осознал, что это не те, о ком мне хочется рассказывать. Сами они не стремились к медийности. А потом я пришел на хоккей и был поражен. Игроки хотели внимания, хотели, чтобы о них говорили. Тогда хоккей почти не показывали, трансляций не было. Хотя в лиге было много иностранных спортсменов", – говорит журналист.
Фото из личного архива Артема Буланова
Тогда Артем решил отдаться этому делу полностью. За несколько лет он успел побывать на десятках хоккейных матчей, пообщаться с топовыми спортсменами, которые приезжали в Казахстан.
"Я начал показывать их жизнь. Игроки сами спрашивали: где можно посмотреть в интернете? И тогда я понял: нужно выходить в Сеть. В то время YouTube только развивался, и все закрутилось. Проект изменил мою жизнь: я стал вести блог и запустил YouTube‑канал "Головой об лед".Артем Буланов
Благодаря программе Артем побывал там, где раньше даже не мечтал оказаться. Вместе с казахстанскими командами он проехал всю Европу: Францию, Германию, Великобританию, страны ближнего зарубежья. Оказался на самом краю мира – в Северной Ирландии, у берега, откуда когда‑то вышел в плавание легендарный "Титаник". И, конечно, объездил все города Казахстана – от Уральска до южных регионов.
Фото из личного архива Артема Буланова
"Головой об лед" – это не только популярность и просмотры. Это сильное комьюнити, которое может помочь и поддержать. Артема узнают даже там, где он просто отдыхает.
"Однажды я плавал на Иссык‑Куле, и вдруг рядом оказался местный житель. Он узнал меня и сказал: "Вы же ведете программу! Мой сын играет в хоккей здесь, в Кыргызстане".Артем Буланов
А самое удивительное, что подобные встречи происходили и далеко за пределами родины.
Фото из личного архива Артема Буланова
"Во время турне мы заехали в Израиль, и на берегу Мертвого моря ко мне подошли люди: "Мы смотрим ваш канал, а мой сын играет в канадской лиге". Такие моменты для меня особенные. Когда понимаешь, что твой труд объединяет людей из разных стран и вдохновляет их детей заниматься хоккеем. Это и есть настоящая сила проекта".Артем Буланов
Есть и трогательная сторона программы, которая сыграла свою роль в судьбах людей.
"Сила программы – это комьюнити. Да, у меня на YouTube не так много подписчиков, всего около 20 тысяч, но мы развиваем соцсети. Нас не так много, зато группа качественная. У нас есть хоккеист из Уральска. Он начал терять зрение, и откликнулась вся страна. Хоккейное сообщество собрало средства, подключилось одно мощное промышленное предприятие, оплатили операцию и реабилитацию. Мы вернули ему зрение".Артем Буланов
Сейчас блог и телепередачу он снимает сам. Он и режиссер, и ведущий в одном лице. По монтажу помогает коллега Евгений Южнин. Недавно Артем вернулся из Лондона: благодаря программе "Головой об лед" и клубу "Торпедо" он побывал на матче Континентального кубка в Ноттингеме.
Спорт всегда был частью его жизни: джиу‑джитсу, бокс, футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание. Сегодня, в 35 лет, Артем каждый день делает сто подтягиваний по десять подходов. Дома – гантели и отжимания, с сыном – футбол.
"Головой об лед" – это не сухие новости, а как будто диалог, где между шутками и историями раскрывается современный мир казахстанского хоккея: от драк на льду до интриг в игре.