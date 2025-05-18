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Общество

В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию

фонтан, Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 15:10 Фото: акимат Шымкента
Музыкальный фонтан обновили в парке Shymkent City. Теперь на его водной поверхности проходит не просто шоу, а настоящая видеоинсталляция: проекции знакомят зрителей с живописными местами Шымкента и Казахстана, сообщает Zakon.kz.
фонтан, Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 15:10

Фото: акимат Шымкента

Технология впечатляет:

  • 180 управляющих каналов;
  • насосы с частотными преобразователями;
  • роботизированные форсунки;
  • высота струй – от 3 до 25 метров.
Семь контуров фонтана работают синхронно: каждый – с уникальной динамикой и цветовой схемой на светодиодах. Система позволяет создавать сложные хореографии воды и света под музыку.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

Шоу проходят ежевечерне и начинаются каждый час с 20:00 до 01:00. Продолжительность – 10-15 минут.
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Андрей Дюсупов
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