В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию

Фото: акимат Шымкента

Музыкальный фонтан обновили в парке Shymkent City. Теперь на его водной поверхности проходит не просто шоу, а настоящая видеоинсталляция: проекции знакомят зрителей с живописными местами Шымкента и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат Шымкента Технология впечатляет: 180 управляющих каналов;

насосы с частотными преобразователями;

роботизированные форсунки;

высота струй – от 3 до 25 метров. Семь контуров фонтана работают синхронно: каждый – с уникальной динамикой и цветовой схемой на светодиодах. Система позволяет создавать сложные хореографии воды и света под музыку. Фото: акимат Шымкента Фото: акимат Шымкента Шоу проходят ежевечерне и начинаются каждый час с 20:00 до 01:00. Продолжительность – 10-15 минут.

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