В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию
Фото: акимат Шымкента
Музыкальный фонтан обновили в парке Shymkent City. Теперь на его водной поверхности проходит не просто шоу, а настоящая видеоинсталляция: проекции знакомят зрителей с живописными местами Шымкента и Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Фото: акимат Шымкента
Технология впечатляет:
- 180 управляющих каналов;
- насосы с частотными преобразователями;
- роботизированные форсунки;
- высота струй – от 3 до 25 метров.
Семь контуров фонтана работают синхронно: каждый – с уникальной динамикой и цветовой схемой на светодиодах. Система позволяет создавать сложные хореографии воды и света под музыку.
Фото: акимат Шымкента
Фото: акимат Шымкента
Шоу проходят ежевечерне и начинаются каждый час с 20:00 до 01:00. Продолжительность – 10-15 минут.
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