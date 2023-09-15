В НОК высказались о шоу Татьяны Навки, на которое приостановили продажу билетов в Алматы

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков поделился мнением, что думают в организации по поводу шоу российской экс-фигуристки Татьяны Навки и что делают казахстанские спортсмены для популяризации отечественного спорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, который возник в свете приезда в Казахстан с гастролями российской фигуристки Татьяны Навки, почему казахстанские спортсмены не проводят свои аналогичные мероприятия для популяризации спорта, Андрей Крюков отметил, что не стал бы смешивать популяризацию и шоу.

"Давайте скажу вам так. Если вы привели пример (Татьяны. – Прим. ред.) Навки, это коммерческий проект прежде всего. Надо это понимать. Во-вторых, она все-таки не наша гражданка. И, по большому счету, даже если народ ее любит, это все равно коммерческий проект. Нам надо покупать билеты, платить за это деньги и так далее. То есть мы здесь не говорим об альтруизме, мы говорим о том, что люди хотят заработать денег". Андрей Крюков

На его взгляд, популяризация – это одно, а то, с чем приезжают в Казахстан с гастролями спортсмены и артисты из других стран, – это зарабатывание денег.

Вместе с тем он добавил, что в Казахстане проводят достаточно спортивных мероприятий, чтобы вовлекать в занятия спортом население, в том числе и подрастающее поколение.

"Популяризация и зарабатывание денег – здесь есть вопрос. Тут можно поспорить. Это раз. Второе. Мы говорим о том, что у нас полно проектов, просто пандемия всех подбила. И шоу-бизнес, и спортивные мероприятия, допустим, приостановились. У нас мы каждый год проводим, раньше, скажем так, до пандемийных времен, фактически мы каждый год проводили какой-либо чемпионат мира. У нас регулярно 3-4 кубка мира. Азиатские соревнования. У нас огромный календарь". Андрей Крюков

По его словам, особое внимание на сегодня уделяют развитию детского спорта, и казахстанские спортсмены своим примером вносят в это значительных вклад.

"Мы много что проводим. Но надо не забывать, что это любительский спорт. То есть этот спорт на самом деле не приносит доходов. Он сделан для развития, скажем так, здоровья нации. Это те тысяча пятьсот спортсменов, которые на самом верху, которых мы видим, которых мы знаем, их деятельность, по сути, направлена на это. Это вершина пирамиды, совсем маленькая. Базис – это детский спорт. Вот у нас, допустим, Дмитрий Баландин (казахстанский пловец. – Прим. ред.) выиграл Олимпийские игры. Я вам скажу, в четыре раза рост. Бассейны полные. Вы знаете, что в бассейнах нет места? Дети не могут записаться. Почему? Всего лишь один парень победил, понимаете? Это непросто". Андрей Крюков

В завершение он еще раз подчеркнул, что спорт на альтруизме и шоу ради денег – разные вещи.

"У нас боксеры, огромное сообщество боксеров. Десятки, сотни тысяч людей занимаются боксом. То же самая борьба. То же самое сейчас дзюдо на огромном подъеме. Сейчас посмотрите велоспорт. Посмотрите триатлон, какая массовость. Это проекты. Татьяна Навка – это деньги. Это разные вещи". Андрей Крюков

Ранее в пресс-службе Управления спорта Алматы сообщили, что приостановили продажу билетов на шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки "История любви Шахерезады".