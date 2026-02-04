#Казахстан в сравнении
Статьи

Названа страна с самыми вкусными блюдами в мире, а на каком месте Казахстан

Фото: Zakon.kz
Казахская кухня по итогам 2025 года осталась в топ-100 наиболее вкусных, разнообразных и сбалансированных в мире, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному рейтингу “TasteAtlas Awards 25/26”, казахская кухня не только продолжила оставаться в топ-100 наиболее сбалансированных, разнообразных и вкусных в мире, но и повысила свой итоговый индекс по сравнению с 2024-м годом с 3,90 до 3,92 балла.

Что за рейтинг

Составителем рейтинга выступает международный онлайн-гастрономический путеводитель и энциклопедия “TasteAtlas”.

Эта платформа создана в 2018 году и известна своими интерактивными картами и рейтингами лучших/худших блюд и кухонь мира, основанными на оценках туристов, рестораторов и рядовых посетителей заведений общественного питания.

Кроме того, специалисты данной организации каталогизируют более 10 000 традиционных блюд, местных ингредиентов и аутентичных ресторанов со всего света, а в проводимых ими опросах участвуют свыше 400 тысяч респондентов, активно путешествующих по миру.

В итоговый рейтинг попадает всего 100 государств, традиционная кухня и еда в целом которых, по мнению опрошенных, является самой вкусной, разнообразной и сбалансированной.

Оценивают кухню того или иного государства по шкале от 0 до 5, после чего на основании полученных результатов выводится среднее значение.

Оценки по странам СНГ

Самой разнообразной, сбалансированной и вкусной кухней на пространстве СНГ опрошенные специалистами “TasteAtlas” респонденты считают российскую (28-е место в рейтинге с индексом в 4,27 балла). Больше всего посещающим российские заведения общественного питания запомнились пельмени, осетровая икра, блины, салат винегрет и различная выпечка.

Чуть ниже в рейтинге расположилась азербайджанская кухня (67-е место с индексом в 4,06 балла). Здесь иностранным туристам больше всего нравятся левенги (лавангин), ярпак долма, кутаб, люля-кебаб, довга, соус наршараб и шах плов.

Следом опрашиваемые отмечают белорусскую (79-е место с индексом в 4,00 балла) и армянскую (87-е место с индексом в 3,97 балла) кухни. Больше всего гастрономическим туристам в белорусской кухне запомнились мачанка, веращака, колдуны и жур, а в армянской – хоровац (традиционный армянский шашлык), хариса и хаш.

Практически замыкает топ-100 самых вкусных, сбалансированных и разнообразных кухонь мира казахская кухня (98-е место с индексом в 3,92 балла). Больше всего опрошенным респондентам в казахской кухне нравятся бешбармак, шужык, казы, кеспе, самса и баурсаки.

Традиционные кухни Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в топ-100 данного рейтинга по итогам 2025 года не вошли.

Лидеры рейтинга

Наиболее вкусной, сбалансированной и разнообразной в мире опрашиваемые специалистами данной платформы респонденты считают итальянскую кухню (итоговый индекс составляет 4,64 балла).

Второе место по этому показателю в рейтинге занимает греческая кухня с итоговым индексом в 4,60 балла, а третьеперуанская (с индексом в 4,54 балла).

В топ-10 рейтинга также входят: португальская кухня (с индексом в 4,53 балла), испанская кухня (с индексом в 4,53 балла), японская кухня (с индексом в 4,49 балла), турецкая кухня (с индексом в 4,49 балла), китайская кухня (с индексом в 4,48 балла), французская кухня (с индексом в 4,48 балла) и индонезийская кухня (с индексом в 4,48 балла).

Тем не менее, как отмечают многие эксперты, этот рейтинг может не отличаться особой объективностью, поскольку составлен только лишь на основании личных предпочтений и вкусовых ощущениях участвующих в опросах туристов, путешественников и рестораторов.

Олег Калиниченко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: