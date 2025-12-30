Чистый воздух, снег, чай и тишина: заметки с гор Алматы – фоторепортаж

Зима в горах ощущается иначе, чем в городе. Корреспондент Zakon.kz решил сменить офисный шум на хруст снега под ногами и отправился в алматинские горы, чтобы посмотреть, как проводят свободное время те, кто не гонится за скоростью лыж и лезвий коньков, а выбирает прогулки по зимней тропе.

Алматинские горы встречают дружественно. Здесь не нужно спешить. Белоснежные тропы будто созданы для того, чтобы либо разговориться с попутчиком, либо, наоборот, остаться наедине со своими мыслями.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Кто-то кивает в знак приветствия и идет дальше, другие же ведут оживленные разговоры о погоде, маршрутах, жизни. В горах это происходит легко, само собой. Вдали от городских перепутий мысли очищаются.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Когда офисные стены начинают давить, мы собираем рюкзаки и уезжаем в горы. Здесь мысли выстраиваются по местам: что-то отпускается само, а что-то, наоборот, становится кристально ясным. Мне нужна перезагрузка, и нигде она не работает так безотказно, как среди гор и тишины", – делится своими эмоциями Азамат.

Многие идут с музыкой в ушах. И она ложится на пейзаж идеально – под изгибы заснеженных деревьев, под яркую, почти изумрудную хвою, под изящные линии горных вершин, вычерченных на фоне зимнего голубого неба. Кажется, что каждая ветка, каждый поворот тропы здесь продуман природой до мелочей.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Чуть в стороне – семьи. Они словно устраивают побег из города, подальше от сигналов машин, экранов смартфонов и бесконечных дедлайнов, которые даже по выходным не хотят отпускать. Здесь детский смех свободно разлетается по склонам, отражаясь от гор, а взрослые ведут свои неспешные разговоры о вечном и насущном одновременно: о мечтах, планах и простых радостях, на которые в городе вечно не хватает времени.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Но больше всего внимание привлекла пожилая пара. Они шли под руку, уверенно переставляя шаги со скандинавскими палками. Та самая "пенсия по-европейски", о которой принято говорить с улыбкой: когда возраст становится еще одним поводом жить красиво, в своем ритме и с удовольствием.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На пути нам встретились две лошади, словно знак, поданный самой природой. Символично, что именно огненная лошадь станет покровителем наступающего года. Пара оказалась мальчиком и девочкой и, к нашему удивлению, спокойно позволила поймать себя в объективе камеры.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Так что можно с уверенностью сказать: символ года уже обживает горные тропы и, кажется, совсем скоро спустится с вершин в город, принося с собой движение, силу и новое дыхание времени.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Лестница здоровья" – выбор для самых смелых и упрямых. По ней поднимаются те, кто решил проверить не только выносливость ног, но и силу характера. Каждый пролет как маленький вызов самому себе и своим легким. В горах шутят: если пойти по этой лестнице без подготовки, встреча с Богом может случиться раньше, чем планировалось.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Те же, кто настроен на диалог с природой, а не на экстремальные переговоры с собственным пульсом, выбирают серпантин.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Он тоже требует усилий, дарит честную кардионагрузку, но делает это мягче, позволяет идти в своем ритме, оглядываться по сторонам, замечать, как снег ложится на ветви, как солнце цепляется за вершины. Здесь путь становится тем самым редким моментом, когда движение вверх приносит не только усталость, но и удовольствие.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы пришли сюда, чтобы сбросить груз горящих дедлайнов и поймать новогоднее настроение. Кажется, у нас получилось, здесь удивительно спокойно. Всем рекомендуем: горы помогают, наконец, сфокусироваться на себе", – говорят подруги Айгерим и Жанеля.

Пешие туристы, одиночки и компании друзей собираются здесь вовсе не ради галочек в фитнес-приложениях. Их цель куда тоньше – поймать состояние. То самое, когда телефон лежит в кармане без надзора, мысли перестают спорить друг с другом, а тело вдруг вспоминает, что умеет просто идти и дышать.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Вдали от городской суеты люди отдыхают сразу по двум фронтам: телом и душой. Шаг за шагом, вдох за вдохом, зима в горах методично стирает все лишнее: тревоги, спешку, список дел, разочарования, несбывшиеся мечты. Остается главное – мягкий снег под ногами, тепло в ладонях и ощущение, что никуда бежать больше не нужно.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Алматинские горы зимой – это кнопка рестарт для мыслей, настроения. И похоже, именно за этим ощущением люди возвращаются сюда снова и снова, чтобы на пару часов или на целый день стать чуть спокойнее, честнее и счастливее.