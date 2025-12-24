Тишина на высоте 1691 метра: как идет реконструкция высокогорного катка "Медеу" – фоторепортаж

Год назад в это же время "Медеу" кипел жизнью. Но сегодня трибуны опустели, а высокогорный каток словно замер в зимнем сне. Предательская тишина окутывает "жемчужину Алматы", каток закрыт на реконструкцию. Как идет ремонт, в материале Zakon.kz.

В зимний сезон здесь всегда музыка, смех, звон коньков по льду, ароматы горячего чая и кофе с блинами. Все смешивалось в одном праздничном вихре. Здесь встречались старые друзья, закаляли тело и дух, наблюдая за скоростью и мастерством спортсменов.

Сегодня другая картина: вокруг рабочие, ремонт в самом разгаре. И только скользкий лед под ногами неподалеку от катка тихо трещит, словно напоминает о прошлой жизни.

"В рамках проекта планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Проектом предусмотрены установка нового холодильного оборудования, полная замена инженерных коммуникаций", – рассказали нам в акимате Алматы.

На высоте 1691 метра над уровнем моря, среди гор, лежат 10 500 квадратных метров льда. "Медеу" – самый высокогорный действующий открытый стадион мира. Место, где установлено рекордное количество мировых рекордов в конькобежном спорте, где каждый раз испытывают себя лучшие атлеты планеты. Здесь каждый угол дышит историей и архитектурной гармонией. "Медеу" – памятник градостроительства и архитектуры, лидер по посещаемости в Казахстане. Общественность обеспокоена, что реконструкция испортит исторический вид катка, но в акимате города нас заверили:

"На высокогорном спортивном комплексе "Медеу" начато проведение реконструкции. При модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы". Акимат города Алматы

Нам рассказали, что в рамках масштабного проекта "Медеу" готовится к трансформации в современное и энергоэффективное пространство, полностью соответствующее международным стандартам спортивных комплексов. На катке будет установлено новое холодильное оборудование, а все инженерные коммуникации пройдут полную замену, от систем отопления и освещения до водоснабжения и вентиляции, чтобы вся территория комплекса соответствовала высоким требованиям безопасности и комфорта.

Особое внимание уделяется гостевому сервису: в восточном крыле полностью обновят гостиницу, а в составе комплекса появится современный реабилитационный центр с сауной, массажными кабинетами и медицинским пунктом, где спортсмены и посетители смогут восстанавливаться после нагрузок или просто наслаждаться отдыхом в высокогорной атмосфере.

Кроме того, для любителей истории и новых технологий планируется создание интерактивной музейной экспозиции в формате 3D. Она будет оснащена мультимедийным оборудованием, позволяющим погрузиться в легендарные моменты мирового спорта, увидеть старые рекорды и прочувствовать атмосферу, которая десятилетиями делает "Медеу" уникальным местом на карте мирового конькобежного спорта.

"На западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха. Перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK в формате многофункционального общественного пространства". Акимат города Алматы

Особое внимание уделено благоустройству территории вокруг "Медеу". Здесь должна будет появиться просторная пешеходная зона с удобными маршрутами, смотровыми площадками и живописными панорамными видами на горы и город, где каждый сможет сделать памятное фото или просто насладиться свежим горным воздухом.

Планируется масштабное озеленение:

Новые газоны.

Декоративные растения.

Деревья.

Они должны будут гармонично сочетаться с существующей природой, создавая уютные уголки для прогулок.

Для удобства всех посетителей, включая маломобильные группы населения, будут установлены два лифта, обеспечивающие доступ ко всем ключевым точкам комплекса. Таким образом, "Медеу" обещает стать не только спортивной ареной мирового уровня, но и комфортным, современным пространством для отдыха, прогулок и созерцания красоты.

"Завершение реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" запланировано на IV квартал 2027 года". акимат Алматы

И хотя сегодня на катке царит такая тишина, что слышен собственный шаг и легкий хруст под ногами, каждый метр ледового поля словно хранит память о прошлом и обещание будущего. Кажется, что "Медеу" просто взял паузу, затаился перед новым рывком.

Этот высокогорный гигант не спит, он готовится. Но через время тишину вновь разрежет музыка, воздух наполнится смехом и аплодисментами, а лед зазвенит от стремительных коньков. "Медеу" снова станет точкой притяжения для спортсменов со всего мира, местом встреч, рекордов и больших эмоций. Он вернется обновленным, современным, но все таким же узнаваемым, чтобы продолжить писать историю мирового спорта и оставаться символом силы, скорости и духа Алматы.

