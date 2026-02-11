Зимняя олимпиада-2026: команды, гонорары и шансы на победу

Казахстан попал в топ-5 стран с самой высокой выплатой премиальных за олимпийское "золото" зимней Олимпиады в Италии, а состав его команды стал наиболее многочисленным на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, могут стать одними из самых масштабных в истории.

Запомнятся они зрителям и болельщикам со всего мира не только рекордным количеством участвующих в них спортсменов-женщин и включением в программу новых видов спорта (ски-альпинизм), но и тем, что на этой Олимпиаде дебютируют страны, в которых вообще нет снега.

В этом случае дебютантами называют ОАЭ (горнолыжный спорт – 2 человека), Бенин (горнолыжный спорт – 1 человек), Гвинея-Бисау (горнолыжный спорт – 1 человек).

Представлены в соревнованиях также Эквадор (горнолыжный спорт – 1 человек), Эритрея (горнолыжный спорт – 1 человек) и Таиланд (горнолыжный спорт – 1 человек, лыжные гонки – 1 человек).

Итого на Олимпиаде в Италии принимает участие 2871 спортсмен из 93 государств, которые будут бороться за призовые места в 16 видах спорта.

Наиболее представленные команды

Наиболее многочисленной на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо является команда Соединенных Штатов, под флагом которых выступят 233 спортсмена (118 мужчин и 115 женщин) и примут участие в соревнованиях по всем заявленным в программу этой Олимпиады видам спорта.

Второй по численности состав спортсменов в Италию привезла Канада. Ее команда представлена 207 (в некоторых источниках 210) спортсменами (99 мужчин и 108 женщин), которые принимают участие в соревнованиях по 14 видам спорта.

Италия, так как для нее эти Олимпийские игры являются домашними, собрала под своим флагом 190 (в изначальной заявке – 196) спортсменов, из которых 100 мужчин и 90 женщин. Они, к слову, так же как и представители США, будут бороться за призовые места по всем 16 видам спорта.

В списки стран с наибольшим количеством спортсменов, принимающих участие в зимней Олимпиаде-2026, также входят: Германия (в заявке от 184 до 189 человек), Швейцария (175 человек), Франция (162 человека), Китай (126 человек), Япония (120 человек), Австрия (117 человек), Чехия (114 человек), Швеция (110 человек), Финляндия (103 человека) и Норвегия (80 человек).

Казахстан по этому показателю находится на 24-м месте. Под нашим флагом выступают 36 спортсменов, из которых 18 женщин и 18 мужчин.

Самые большие и маленькие премиальные за "золото"

Согласно публикуемой СМИ и организаторами Олимпиады информации, больше всего за первое место в соревнованиях заплатят в Сингапуре. Там за золотую медаль готовы выплатить своему единственному принимающему участие в соревнованиях спортсмену премиальные в размере 787 тысяч долларов.

На втором месте находится Гонконг. Обладателю золотой медали зимней Олимпиады-2026, выступающему под гонконгским флагом (всего заявлено 4 спортсмена), готовы выплатить премиальные в размере 768 тысяч долларов.

Далее по количественному показателю выплат обязательных премий значатся Польша (355 тысяч долларов и 60 заявленных спортсменов), и Казахстан (255 тысяч долларов и 36 заявленных спортсменов).

Замыкает пятерку лидеров по сумме премиальных для спортсменов Италия. Там победителям соревнований готовы заплатить до 233 тысяч долларов.

В число стран с большой суммой премиальных за золотую олимпийскую медаль также входят: Кипр (117 тысяч долларов), Болгария (151 тысяча долларов), Литва (113 тысяч долларов), Косово (130 тысяч долларов), Эстония (118 тысяч долларов), Чехия (117 тысяч долларов) и Испания (111 тысяч долларов).

Страны, чьи спортсмены являются явными фаворитами по многим видам спорта, представленным на зимней Олимпиаде-2026, как правило, высокие премиальные не выплачивают.

В этом случае отмечается, что в Канаде (явный фаворит на победу как минимум в хоккее с шайбой) обладателям золотой медали выплатят всего по 15 тысяч долларов. В США сумма премиальных за первое место превышает показатели в Канаде, однако с учетом вложений и затрат на подготовку спортсменов к соревнованиям все равно остается незначительной – всего 37,5 тысячи долларов.

Также немного своим победителям готовы платить в Германии (35 тысяч долларов), Нидерландах (35 тысяч долларов), Норвегии (17 тысяч долларов) и Дании (16 тысяч долларов).

Меньше всего обладателям золотой медали зимних Олимпийских игр 2026 года заплатят в Новой Зеландии (3 тысячи долларов), Аргентине (8 тысяч долларов) и Австралии (13 тысяч долларов).

Ситуация в СНГ

За исключением Казахстана страны СНГ на проходящей зимней Олимпиаде в Италии представлены слабо.

Это в первую очередь обусловлено тем, что большая часть российских и белорусских спортсменов не могут принять в них участие. Тем не менее, некоторые представители вышеуказанных стран все же были допущены до соревнований, но под нейтральным флагом.

В их числе 13 спортсменов из России и 7 – из Беларуси. Стоит отметить, что согласно сложившимся правилам, они официально не могут претендовать на премиальные от своих стран, однако в случае если кто-то из них сумеет завоевать золотую медаль, свои денежные бонусы они все же, с большей долей вероятности, получат. На этом фоне суммы выплат российским спортсменам за первое место могут составить 51 тысячу, а белорусским – около 150 тысяч долларов.

Под флагом Армении выступят 5 спортсменов, и в случае, если они сумеют завоевать золотые медали, то будут претендовать на премиальные, соразмерные победителям летних Олимпийских игр, а это примерно 51,5 тысячи долларов.

От Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана на проходящей в Италии Олимпиаде участвуют всего по 2 спортсмена. Их премиальные за первое место могут составить 235 тысяч, 200 тысяч и 119 тысяч долларов, соответственно.

Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026 и почему Михаил Шайдоров не победил в короткой программе, можно узнать по ссылкам.

