Смузи, детоксы и голодание: безопасно ли быстрое похудение

Весна – время откровений. Вы достаете из шкафа весеннее пальто, любимые джинсы или платье, которое кто-то за зиму коварно перешил на размер меньше. Легкости движений нет, и тут в ход идут быстрые способы похудения. Но насколько это полезно и эффективно, выяснял Zakon.kz.

До весны рукой подать, но зеркало предательски напоминает, что стратегический запас, заботливо накопленный к холодам, сам по себе не капитулирует. Что делать? Есть сбалансированно, считать белок и терпеливо ждать результата слишком долго и скучно. Тем более в век клипового мышления и коротких видео, где ответ узнать можно буквально за минуту. Гораздо заманчивее устроить экспресс-чистку, чтобы любой ценой застегнуть милые сердцу джинсы. Но не окажется ли эта быстрая победа ударом по здоровью?

Детокс – очищение или красивый маркетинг

Слово детокс звучит почти магически. Создается ощущение, что организм – это забитый пылью мешок от пылесоса, который срочно нужно почистить от шлаков и токсинов. И вот вы уже едите исключительно овощи и запиваете это все кефиром. С одной стороны, в этом нет ничего плохо, это помогает выйти лишней жидкости, но на жировую ткань совершенно не влияет. Это нам и подтвердил нутрициолог-диетолог Бахытжан Момбаев.

"Здоровому организму не требуются специальные детокс-программы. Функцию очищения ежедневно выполняют печень, почки, кишечник и легкие. При нормальном питании и образе жизни эти системы эффективно справляются с выведением продуктов обмена. Так называемые детоксы не усиливают их работу", – говорит Бахытжан Момбаев.

Да, стрелка весов на детоксе действительно может поползти вниз. Уходит вода и содержимое кишечника, по факту если просто делать детоксы и питаться как попало в остальное время, то это иллюзия легкости вместо реальных изменений. Стоит вернуться к привычному рациону, как цифры возвращаются на прежние позиции, а иногда приводят с собой еще парочку нежеланных друзей.

"Причина набора веса после детокса – это жесткие ограничения и выраженный дефицит энергии. Организм реагирует на это усилением аппетита и тягой к калорийной пище. Кроме того, включается психологический фактор запрета, который усиливает риск переедания. В результате детокс часто заканчивается обратным эффектом", – поясняет врач.

Смузи: полезно, но не волшебно

Смузи сами по себе не враги. Фрукты, овощи, ягоды – это витамины, клетчатка и энергия. Но проблема начинается там, где смузи объявляют заменой полноценного питания.

"После возвращения к обычному питанию вес, как правило, быстро возвращается в течение нескольких дней или недель. Но это еще не все. Длительные соковые и детокс-диеты могут негативно влиять на обмен веществ и гормональный фон. У женщин они способны нарушать менструальный цикл, снижать уровень половых гормонов и повышать кортизол. Особенно уязвима репродуктивная система при низкой калорийности и дефиците белка и жиров. Такие программы не рекомендованы без медицинских показаний", – поясняет диетолог.

Жидкая еда хуже насыщает, чем твердая. Можно легко выпить калорий больше, чем съели бы за обычный прием пищи. Банан, манго, мед, ореховая паста, и вот "легкий и здоровый" завтрак по калорийности догнал бургер.

"⁠Смузи можно пить в качестве завтрака или перекуса при добавлении белка, полезных жиров и клетчатки. Они удобны для людей с низким потреблением овощей и фруктов или в периоды повышенной нагрузки. Ключевое условие – полноценный состав и умеренность. Смузи могут быть полезны как часть сбалансированного рациона, а не как замена всей пищи". Бахытжан Момбаев

Рассчитывать, что яркий стаканчик сам по себе растопит зимние запасы, пока на ужин по-прежнему красуются жареные крылышки, щедро искупанные в масле, – это слишком наивный план.

Интервальное голодание: плацебо или реальность?

Интервальное голодание выглядит солиднее остальных трендов, его действительно изучают ученые. Суть проста: есть можно в определенное окно, например, 8 часов в сутки, а остальное время не есть.

"⁠Интервальное голодание может быть эффективным инструментом снижения веса за счет общего контроля калорийности. Однако его польза зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и гормонального фона. Для части людей, особенно женщин, жесткие схемы могут приводить к гормональным сбоям и перееданию. Поэтому интервальное голодание не является универсальным решением и должно применяться осознанно", – говорит диетолог.

Людям с заболеваниями ЖКТ, гормональными нарушениями, беременным такие эксперименты могут быть опасны.

Слабительные, очищающие чаи и жесткие голодовки – это расстройство пищевого поведения, которые влекут за собой проблемы. Потеря веса в этом случае – иллюзия. Уходит жидкость, нарушается электролитный баланс, страдает кишечник и сердечно-сосудистая система.

Организм воспринимает такие методы как стресс и включает режим экономии. В результате после экспресс-похудения вес возвращается быстрее, чем вы успели убрать зимние свитера обратно на полку.

Так что же делать?

Самый скучный, но честный ответ – устойчивое похудение не бывает мгновенным.

Оно строится на умеренном дефиците калорий, регулярном движении, сне и адекватном отношении к еде. Детоксы действуют как индульгенция, если не подкреплять их сбалансированным питанием.

Для здорового похудения диетолог Бахытжан Момбаев советует уменьшить потребление:

ультрапереработанных продуктов,

сахара,

алкоголя.

"Стоит увеличить потребления белка, овощей и цельных продуктов. В сочетании с режимом сна и умеренной физической активностью это дает устойчивый результат без вреда для здоровья. Такой подход действительно разгружает организм и нормализует обмен веществ", – резюмирует диетолог.

Главное – помнить, что тело с нами круглый год. Это не проект с дедлайном 31 мая, который нужно торжественно явить миру ровно в полночь 1 июня. Стабильность в питании важна не накануне лета, а все 12 месяцев. И чем меньше в этом году пищевых качелей, от перееданий до жестких ограничений, тем выше шанс, что летние вещи снова будут радовать, а не вынуждать давиться сельдереевым смузи через силу.