Возвращение тигра в Казахстан и сохранение природы: зачем расширили резерват "Иле-Балхаш"

Будущее казахстанской природы теперь официально стало больше – и в буквальном, и в стратегическом смысле. Вступило в силу постановление правительства РК о расширении территории резервата "Иле-Балхаш". Что стоит за строгой формулировкой и чем это хорошо для зверей – читайте на Zakоn.kz.

С 10 февраля 2026 года вступило в силу постановление правительства РК о расширении территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". Речь идет о сохранении уникальных экосистем Прибалхашья и реализации одной из самых амбициозных природоохранных программ страны – возвращения тигра в Казахстан.

Как пояснили представители WWF Центральная Азия, расширение резервата – это ключевой этап подготовки среды для реинтродукции хищника. Специалисты и зоологи уже несколько лет работают над восстановлением кормовой базы, охраной тугайных лесов и созданием условий, максимально приближенных к естественным.

Почему это важно?

Прибалхашье – редкая природная зона, где сочетаются пустынные ландшафты, тугайные заросли и водно-болотные угодья. Это не только дом для множества видов животных и птиц, но и потенциальная территория для возвращения тигра – величественного символа дикой природы, исчезнувшего в этом регионе более полувека назад.

Фото: WWF Центральная Азия

Расширение резервата означает:

усиление охраны экосистем;

снижение антропогенной нагрузки;

восстановление популяций копытных – основной кормовой базы хищника;

формирование безопасной среды для будущего выпуска тигров.

Так как же изменится территория и что это даст обитателям региона?

Во-первых, увеличится площадь охраняемых тугайных лесов – ключевой экосистемы для тигра и многих других видов.

Во-вторых, появятся дополнительные буферные зоны, которые помогут минимизировать конфликт между человеком и дикой природой.

В-третьих, усилится контроль за браконьерством и хозяйственной деятельностью.

Фото: WWF Центральная Азия

Экологи подчеркивают, что речь идет не только о тигре. Расширение резервата – это вклад в сохранение биоразнообразия Казахстана, устойчивость экосистем и экологическую безопасность региона в целом.

Возвращение тигра – долгосрочный и сложный процесс. Но именно такие решения формируют основу для того, чтобы через несколько лет в тугайных зарослях Прибалхашья снова можно было услышать шаги полосатого хищника.

Что именно изменится: территория, статус и значение новых земель

Расширение резервата – не формальная корректировка границ. Речь идет о существенном увеличении охраняемой территории.

"После вступления постановления в силу площадь особо охраняемой природной территории выросла на 35 088,47 гектара – в том числе за счет земель водного фонда и земель запаса. Теперь общая площадь резервата составляет 450 252,67 гектара", – объяснил представитель резервата.

Фактически это формирование единого природного пространства, где экосистемы больше не разорваны административными границами.

Какие территории вошли в состав резервата

При создании резервата в 2018 году ряд стратегически важных участков остались за его пределами. В их числе:

полуостров Сары-Есик,

острова Узынарал и Коржын,

прибрежные водно-болотные угодья озера Балхаш.

Фото: WWF Центральная Азия

Эти земли входили в состав Караойского заказника и могли передаваться в хозяйственное пользование. Такой статус создавал риски для природных комплексов – от хозяйственного освоения до роста конфликтов между человеком и дикой природой. Теперь эти территории получают более высокий уровень защиты.

Участки международного значения

Особую ценность представляют водно-болотные угодья юго-западного побережья Балхаша, имеющие международное значение в рамках Рамсарской конвенции.

Это ключевые места обитания и гнездования десятков видов птиц – пеликана, каравайки, орлана-белохвоста и многих других. Их сохранность напрямую влияет на устойчивость всей экосистемы региона.

Почему защита стала необходимостью

Экосистемы Прибалхашья остаются уязвимыми. Тростниковые пожары прошлых лет нанесли серьезный ущерб биоразнообразию и показали, насколько хрупким может быть природный баланс.

"За последние годы благодаря совместной работе государственных органов, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ПРООН и сотрудников резервата удалось значительно усилить противопожарные меры и охрану территории. Однако для долгосрочной защиты требовались системные решения – именно таким шагом и стало расширение резервата", – объяснил представитель фонда.

Как назрело решение

Работа над расширением велась несколько лет. В декабре 2020 года Комитет лесного хозяйства и животного мира поддержал инициативу WWF по разработке естественно-научного и технико-экономического обоснований проекта. Уже в 2021 году международная организация выделила грант на подготовку необходимой документации.

Фото: Zakon.kz

В 2021-2022 годах прошли комплексные полевые исследования. Было разработано естественно-научное обоснование и землеустроительный проект. После публичных обсуждений документ получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В 2023-2025 годах завершили работу над технико-экономическим обоснованием, которое также успешно прошло все согласования.

В результате этот процесс стал примером системного взаимодействия науки, государства и международных организаций.

Что это дает природе и тигру

Расширение резервата имеет стратегическое значение прежде всего для программы возвращения тигра.

Присоединенные территории обеспечивают непрерывность природных ландшафтов, создают безопасную среду для обитания бухарского оленя, кулана и других ключевых видов, возможность свободной миграции диких животных, а также формируют будущую кормовую и пространственную базу для тигра.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, расширение снижает антропогенную нагрузку, то есть прямое и косвенное влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Это означает меньше рисков браконьерства, пожаров и конфликтов с дикой природой.

По сути, теперь создано единое, устойчивое природное пространство в Алматинской области, а это фундамент для успешной реинтродукции тигра и сохранения биоразнообразия региона в долгосрочной перспективе.

Возможно, именно благодаря этим решениям через несколько лет тугайные леса Прибалхашья вновь станут домом для полосатого хищника, чье возвращение уже перестанет быть амбициозным планом, а станет реальностью и еще одним достижением Казахстана.