Пятница, 13-е: почему мы боимся этой даты

В этом году 13 февраля выпало на пятницу. Миллионы людей с опаской относятся к этому дню, стараясь уберечь себя и близких от неожиданных неприятностей. Откуда взялась тревога вокруг роковой даты и как прожить этот день без страха, безопасно для организма и психики – в материале Zakon.kz.

Почему мы боимся пятницы, 13-е и откуда взялось суеверие – каждый задавался этим вопросом. По словам казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, страх пятницы, 13-е имеет исторические и культурные корни.

"Это не просто бытовое суеверие – в клинической психологии существует даже официальный термин для обозначения этой фобии – параскаведекатриафобия, то есть страх пятницы, 13-го числа. Если говорить проще – это боязнь числа 13, усиленная сочетанием с пятницей", – объяснила психолог.

Однако суть не в сложном названии, а в том, почему современный человек, живущий в рациональном мире, продолжает испытывать тревогу перед этой календарной датой.

Откуда взялся зловещий символизм?

Фото: pixabay

Истоки страха связаны с культурной традицией, где число 12 воспринималось как символ гармонии и завершенности, считает собеседница. 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов в христианстве. Двенадцатеричная система долгое время считалась "правильной", упорядоченной. Число 13 выбивается из этой системы.

"В религиозной традиции на Тайной вечере присутствовали 13 человек, и именно тринадцатым стал Иуда. В сказках часто встречается сюжет о 12 приглашенных и "лишнем" тринадцатом персонаже – как, например, в "Спящая красавица", где 13-я фея оказывается той самой, кто приносит проклятие. В сказке "Дикие лебеди" Ханс Кристиан Андерсен описывает 12 братьев, которых сестра пытается спасти от заклятия. Так постепенно число 13 закрепилось в коллективной памяти как "нарушитель порядка", как элемент хаоса в стройной системе". Айсулу Ахимова

Психология страха: как работает мозг

С точки зрения психологии, страх пятницы, 13-е поддерживается несколькими когнитивными механизмами.

1. Эффект подтверждения

Мы замечаем то, во что верим. Если человек ожидает неприятностей, его мозг будет вычленять именно негативные события. Авария на дороге? "Ну, конечно, пятница 13-е". Ссора? "Неудивительно". При этом все хорошее или нейтральное проходит мимо внимания.

Так устроена психика: она фиксирует потенциальную опасность – эволюционно это помогало выживать. Мозг "заточен" замечать угрозу, даже если сегодня мамонт из-за угла уже не выбежит, объясняет Айсулу Ахимова.

2. Самоисполняющееся пророчество

Если человек убежден, что день будет плохим, тревога повышает напряжение, а напряжение, в свою очередь, ухудшает концентрацию. Снижение внимания и сосредоточенности увеличивает риск ошибок. В результате человек сам может создать себе "неудачный день".

"В мифологии этот механизм ярко иллюстрирует история Эдипа: попытки избежать пророчества лишь приближают его исполнение", – добавила психолог и нумеролог.

3. Переоценка вероятности событий

Поп-культура, фильмы ужасов, новости формируют устойчивый образ "роковой даты". Чем чаще мы слышим о "зловещей пятнице", тем выше субъективная вероятность опасности.

Однако мировая статистика говорит обратное: страховые компании и данные по ДТП в разных странах не фиксируют резкого роста происшествий в этот день. Более того, из-за суеверий люди реже идут на риск – переносят поездки, сделки, операции. В итоге день оказывается не более опасным, чем любой другой.

А какое оно "13 февраля 2026 года"?

Фото: pixabay

По мнению Айсулу Ахимовой, если рассматривать конкретную дату – 13 февраля 2026 года, то на этот день накладываются дополнительные факторы лунного цикла – это убывающая Луна и приближение коридора затмений. В астрологической традиции такие периоды считаются эмоционально напряженными.

"Пятница сама по себе – день чувствительный, более эмоциональный. В такие дни возможны повышенная раздражительность, импульсивность, нестабильность решений", – считает нумеролог.

Поэтому есть простые рекомендации для того, чтоб снизить риск любого негатива:

не принимайте важных финансовых решений;

избегайте крупных вложений и рискованных шагов;

берегите органы чувств и нервную систему;

не поддавайтесь импульсивным реакциям.

При этом, отмечает Айсулу Ахимова, 26-й лунный день символически "срывает маски" – все фальшивое становится заметнее. Это хорошее время для осознания и избавления от иллюзий.

Как прожить пятницу, 13-е осознанно?

Главное – не подпитывать тревогу. Наблюдать за своими мыслями: "Что я ожидаю от этого дня? Это мои реальные ощущения или навязанный страх?".

Кроме того, берегите свое эмоциональное состояние, не усиливайте тревожность информационным шумом. Не стоит искать подтверждений негативу.

"Используйте день как символ завершения. Закончите старые дела, завершите "незакрытые гештальты" и избавьтесь от лишнего вокруг себя, сделайте уборку в окружающем пространстве", – посоветовала казахстанский нумеролог.

Также специалист рекомендует сегодня добавить телесное заземление. Пойдут на пользу прогулки, движение, дыхательные практики, теплая еда, вода и отдых.

Переформулируйте установку

Вместо "это опасный день" говорите себе – "это день, когда я могу увидеть свои страхи и спокойно через них пройти".

"Пятница, 13-е не несет в себе "энергии катастроф". Это дата, на которую человечество исторически навесило особый смысл. Она скорее отражает наши ожидания, убеждения и коллективные установки. Если начать утро с мысли: "Сегодня я спокойно проживаю свои страхи и сохраняю внутреннее равновесие", этот день ничем не будет отличаться от других, кроме, возможно, большей осознанности". Айсулу Ахимова

И тогда пятница, 13-е перестает быть угрозой и становится возможностью.

К слову, в 2026 году пятница, 13-е, выпадает трижды – в феврале, марте и ноябре. Такое бывает не каждый год, и это отличный повод убедиться, что ничего мистического и, тем более, зловещего в этой дате нет.