#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Финансы

Производительность труда в Казахстане: где у нас хорошо, а где не очень

Завод, производство, люди на производстве, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 16:49 Фото: primeminister.kz
Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные по производительности труда в Казахстане за 2025 год. Страна ускоренно повышает эффективность в добыче, строительстве и логистике, но теряет позиции там, где формируется человеческий капитал и экономика знаний, сообщает Zakon.kz.

Рост есть – но он односторонний

Эти перекосы особенно видны, если сравнивать показатели с "доковидным" 2019 годом.

По итогам 9 месяцев 2025 года производительность труда в целом по экономике составила 9,22 млн тенге на одного занятого. Формально это означает устойчивый рост и восстановление после шоков предыдущих лет. Однако источники этого роста распределены крайне неравномерно.

  • В производстве товаров производительность достигла 12,8 млн тенге, увеличившись за год на 11,2%.
  • В производстве услуг – 7,7 млн тенге, и рост всего 2,8%.

Таким образом, экономика растет прежде всего за счет материального сектора, тогда как сервисная часть, включая интеллектуальные и социальные виды деятельности, фактически стагнирует.

Добыча – чемпион по уровню, но не по динамике

Абсолютным лидером по уровню производительности остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Выработка здесь составила 42,9 млн тенге на одного работника – в 4,6 раза выше среднего показателя по экономике.

При этом темпы роста в добыче остаются умеренными (104,8% к прошлому году), что указывает на зрелость сектора и ограниченный потенциал дальнейшего ускорения без технологических прорывов.

Новые импульсы: стройка, транспорт и агросектор

Основной толчок росту в 2025 году обеспечили отрасли, связанные с инфраструктурой и базовой логистикой.

  • Транспорт и складирование: рост производительности на 20,2%.
  • Строительство: +16,8%.
  • Сельское хозяйство: +12,8%.

Эти цифры отражают эффект масштабных инвестиций и активного спроса. Экономика становится более эффективной там, где задействованы физические активы, техника и крупные проекты.

Где экономика буксует?

На противоположной стороне – сферы, критически важные для качества роста. Снижение производительности к прошлому году зафиксировано в:

  • услугах (-9,3%);
  • водоснабжении и канализации;
  • административном обслуживании;
  • здравоохранении;
  • информации и связи.

Особенно показателен сектор информации и связи: при общем тренде на цифровизацию его производительность в 2025 году снизилась до 97,7% к прошлому году. Да, в сравнении с 2019 годом отрасль остается в плюсе, но текущая динамика указывает на замедление именно в тот момент, когда от нее ждут ускорения.

Жизнь после пандемии: экономика изменилась, но не вся

Сравнение с 2019 годом позволяет увидеть картину целиком. За шесть лет производительность труда в Казахстане выросла на 15,4%, но этот рост крайне неоднороден.

Рывок совершили несколько отраслей.

  • Строительство: рост более чем в 1,8 раза.
  • Сельское хозяйство: почти +60%.
  • Информация и связь: +52,6%.

В то же время ряд отраслей так и не вернулся к докризисному уровню.

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность: 76,8% от уровня 2019 года.
  • Прочие услуги: 61,7%.
  • Здравоохранение и образование балансируют на грани стагнации (99,2%).

Данные за 9 месяцев 2025 года показывают: Казахстан становится более производительным, но все более односторонним.

Экономика уверенно наращивает эффективность в добыче, стройке и логистике, однако проигрывает в секторах, где формируются знания, компетенции и долгосрочный рост.

В краткосрочной перспективе такая модель обеспечивает цифры, но повышает риски. Без восстановления производительности в интеллектуальных и социальных отраслях рост может оказаться быстрым, но неглубоким.

21 января 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, за счет каких мер правительство планирует обеспечить рост реальных доходов населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Грузоперевозки в Казахстане: есть давление инфляции, но не во всех регионах
13:27, 04 апреля 2025
Грузоперевозки в Казахстане: есть давление инфляции, но не во всех регионах
Индекс качества жизни: показатели Казахстана в среднем выше, чем в странах ОЭСР
18:04, 25 декабря 2025
Индекс качества жизни: показатели Казахстана в среднем выше, чем в странах ОЭСР
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
21:37, 11 марта 2025
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: