Производительность труда в Казахстане: где у нас хорошо, а где не очень

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные по производительности труда в Казахстане за 2025 год. Страна ускоренно повышает эффективность в добыче, строительстве и логистике, но теряет позиции там, где формируется человеческий капитал и экономика знаний, сообщает Zakon.kz.

Рост есть – но он односторонний

Эти перекосы особенно видны, если сравнивать показатели с "доковидным" 2019 годом.

По итогам 9 месяцев 2025 года производительность труда в целом по экономике составила 9,22 млн тенге на одного занятого. Формально это означает устойчивый рост и восстановление после шоков предыдущих лет. Однако источники этого роста распределены крайне неравномерно.

В производстве товаров производительность достигла 12,8 млн тенге, увеличившись за год на 11,2%.

В производстве услуг – 7,7 млн тенге, и рост всего 2,8%.

Таким образом, экономика растет прежде всего за счет материального сектора, тогда как сервисная часть, включая интеллектуальные и социальные виды деятельности, фактически стагнирует.

Добыча – чемпион по уровню, но не по динамике

Абсолютным лидером по уровню производительности остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Выработка здесь составила 42,9 млн тенге на одного работника – в 4,6 раза выше среднего показателя по экономике.

При этом темпы роста в добыче остаются умеренными (104,8% к прошлому году), что указывает на зрелость сектора и ограниченный потенциал дальнейшего ускорения без технологических прорывов.

Новые импульсы: стройка, транспорт и агросектор

Основной толчок росту в 2025 году обеспечили отрасли, связанные с инфраструктурой и базовой логистикой.

Транспорт и складирование: рост производительности на 20,2%.

Строительство: +16,8%.

Сельское хозяйство: +12,8%.

Эти цифры отражают эффект масштабных инвестиций и активного спроса. Экономика становится более эффективной там, где задействованы физические активы, техника и крупные проекты.

Где экономика буксует?

На противоположной стороне – сферы, критически важные для качества роста. Снижение производительности к прошлому году зафиксировано в:

услугах (-9,3%);

водоснабжении и канализации;

административном обслуживании;

здравоохранении;

информации и связи.

Особенно показателен сектор информации и связи: при общем тренде на цифровизацию его производительность в 2025 году снизилась до 97,7% к прошлому году. Да, в сравнении с 2019 годом отрасль остается в плюсе, но текущая динамика указывает на замедление именно в тот момент, когда от нее ждут ускорения.

Жизнь после пандемии: экономика изменилась, но не вся

Сравнение с 2019 годом позволяет увидеть картину целиком. За шесть лет производительность труда в Казахстане выросла на 15,4%, но этот рост крайне неоднороден.

Рывок совершили несколько отраслей.

Строительство: рост более чем в 1,8 раза.

Сельское хозяйство: почти +60%.

Информация и связь: +52,6%.

В то же время ряд отраслей так и не вернулся к докризисному уровню.

Профессиональная, научная и техническая деятельность: 76,8% от уровня 2019 года.

Прочие услуги: 61,7%.

Здравоохранение и образование балансируют на грани стагнации (99,2%).

Данные за 9 месяцев 2025 года показывают: Казахстан становится более производительным, но все более односторонним.

Экономика уверенно наращивает эффективность в добыче, стройке и логистике, однако проигрывает в секторах, где формируются знания, компетенции и долгосрочный рост.

В краткосрочной перспективе такая модель обеспечивает цифры, но повышает риски. Без восстановления производительности в интеллектуальных и социальных отраслях рост может оказаться быстрым, но неглубоким.

21 января 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, за счет каких мер правительство планирует обеспечить рост реальных доходов населения.