Рамазан-2026: как правильно держать пост и что нельзя делать в священный месяц
Не ради социального одобрения
По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, пост – один из пяти столпов ислама. Выдерживая его, мусульманин удостаивается довольства Аллаха.
"Через пост достигается духовное очищение, укрепление веры посредством исполнения воли Всевышнего. Но это не про демонстрацию, а про искреннее намерение. У человека ведь не написано на лбу, держит он Оразу или нет. Как сказал Аллах, "Всякое деяние сына Адама для него, за исключением поста – он для Меня, и Я Сам воздам за него". Человек получает очень много благ от поста, но не все понимают его смысл", – предупреждает имам.
Пост предполагает:
○ Самодисциплину и воздержание – отказ от еды, питья и других телесных удовольствий с рассвета до заката, помогает развивать терпение, стойкость и контроль над желаниями.
○ Благодарность и сострадание – учит ценить Божьи дары и понимать нужды бедных и голодных.
○ Чтение Корана.
○ Дополнительные молитвы (таравих), благие дела и помощь ближним.
Обязателен для верующих, но за некоторыми исключениями. В частности, не поститься могут: дети до периода половой зрелости; заболевшие или физически неспособные люди; пожилые лица с серьезными проблемами со здоровьем; беременные и кормящие женщины; дамы в период менструации; путники.
Возможны и пропуски – опять же из-за болезни, длительного путешествия, но их необходимо компенсировать позже.
Правила поста
Не являются нарушением:
- случайное сглатывание слюны;
- случайное употребление еды или воды без умысла, по забывчивости;
- медицинские манипуляции (инъекции, использование глазных или ушных капель, лечение зубов и т.д.);
- гигиенические процедуры без попадания воды в горло;
- нанесение кремов и мазей.
Являются нарушением:
- осознанный прием пищи и утоление жажды в светлое время суток, пероральный (через рот) прием лекарств;
- курение и употребление алкогольных напитков;
- вступление в интимную связь;
- нецензурная лексика, клевета, ложь, сплетни;
- фальшивое рвение.
Выбор продуктов
После захода солнца Асхат Утепов советует начинать прием пищи с фиников и воды.
До наступления рассвета следует насытить организм влагой, а также продуктами, богатыми белками, сложными углеводами и клетчаткой.
Вместе с тем жирного, сладкого и мучного лучше избегать.
Фитр-садака
Размер фитр-садака на 2026 год установлен Духовным управлением мусульман Казахстана и составляет 735 тенге за каждого верующего. Рассчитывается, исходя из средней стоимости двух килограммов муки.
Садака нужно отдавать нуждающимся в период Рамазана до праздничного айт-намаза, подытожил имам.