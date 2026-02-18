#Референдум-2026
Статьи

Рамазан-2026: как правильно держать пост и что нельзя делать в священный месяц

Священный месяц , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 09:04 Фото: Zakon.kz
В 2026 году священный месяц Рамазан начнется 19 февраля и продлится до 19 марта. В этот период мусульмане традиционно будут держать пост, однако смысл Оразы далеко не только в пищевых ограничениях. Он в смирении и очищении души, о которых Zakon.kz рассказал имам.

Не ради социального одобрения

По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, пост – один из пяти столпов ислама. Выдерживая его, мусульманин удостаивается довольства Аллаха.

"Через пост достигается духовное очищение, укрепление веры посредством исполнения воли Всевышнего. Но это не про демонстрацию, а про искреннее намерение. У человека ведь не написано на лбу, держит он Оразу или нет. Как сказал Аллах, "Всякое деяние сына Адама для него, за исключением поста – он для Меня, и Я Сам воздам за него". Человек получает очень много благ от поста, но не все понимают его смысл", – предупреждает имам.

Пост предполагает:

○ Самодисциплину и воздержание – отказ от еды, питья и других телесных удовольствий с рассвета до заката, помогает развивать терпение, стойкость и контроль над желаниями.

○ Благодарность и сострадание – учит ценить Божьи дары и понимать нужды бедных и голодных.

○ Чтение Корана.

○ Дополнительные молитвы (таравих), благие дела и помощь ближним.

Обязателен для верующих, но за некоторыми исключениями. В частности, не поститься могут: дети до периода половой зрелости; заболевшие или физически неспособные люди; пожилые лица с серьезными проблемами со здоровьем; беременные и кормящие женщины; дамы в период менструации; путники.

Возможны и пропуски – опять же из-за болезни, длительного путешествия, но их необходимо компенсировать позже.

Правила поста

Не являются нарушением:

  • случайное сглатывание слюны;
  • случайное употребление еды или воды без умысла, по забывчивости;
  • медицинские манипуляции (инъекции, использование глазных или ушных капель, лечение зубов и т.д.);
  • гигиенические процедуры без попадания воды в горло;
  • нанесение кремов и мазей.

Являются нарушением:

  • осознанный прием пищи и утоление жажды в светлое время суток, пероральный (через рот) прием лекарств;
  • курение и употребление алкогольных напитков;
  • вступление в интимную связь;
  • нецензурная лексика, клевета, ложь, сплетни;
  • фальшивое рвение.

Выбор продуктов

После захода солнца Асхат Утепов советует начинать прием пищи с фиников и воды.

До наступления рассвета следует насытить организм влагой, а также продуктами, богатыми белками, сложными углеводами и клетчаткой.

Вместе с тем жирного, сладкого и мучного лучше избегать.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 09:04
Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана

Фитр-садака

Размер фитр-садака на 2026 год установлен Духовным управлением мусульман Казахстана и составляет 735 тенге за каждого верующего. Рассчитывается, исходя из средней стоимости двух килограммов муки.

Садака нужно отдавать нуждающимся в период Рамазана до праздничного айт-намаза, подытожил имам.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
