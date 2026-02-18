Как правильно держать пост без ущерба для здоровья – рекомендации медиков

Для миллионов мусульман Рамазан – особое время, месяц духовного очищения и осознанности. Однако важно помнить, что пост не должен наносить вред здоровью. Кому по медицинским показаниям стоит воздержаться от поста и как выстроить питание без вреда для здоровья, в материале Zakon.kz.

В исламе сохранение жизни и здоровья человека стоит на первом месте. Поэтому пост не должен превращаться в испытание на выносливость любой ценой.

Кому не рекомендуется держать пост

Врачи отмечают, что здоровый человек, как правило, переносит пост без серьезных последствий. Более того, при грамотном подходе временное ограничение питания может благоприятно влиять на обмен веществ. Но существуют категории людей, которым пост противопоказан или требует обязательной консультации специалиста.

Мы поговорили с врачом-кардиологом высшей категории Лейлой Оспановой, которая пояснила, кто может быть подвержен риску. Она рассказала, что прежде всего это касается людей, ослабленных хроническими заболеваниями:

болезни печени,

сахарный диабет,

ишемическая болезнь сердца,

стенокардия,

гипертония,

другие сердечно-сосудистые патологии.

"Если человек перенес инфаркт или инсульт, ему поститься противопоказано. Об этом говорят и имамы в мечетях. Больному человеку нельзя держать оразу. В целом любые хронические заболевания в стадии обострения являются серьезным противопоказанием к посту", – поясняет врач.

Длительные перерывы в питании и обезвоживание способны обострить хронические заболевания и спровоцировать серьезные осложнения. Организм в таких условиях работает на пределе, и любая скрытая проблема может проявиться быстрее обычного.

Если же вы все-таки приняли решение держать оразу, особенно при наличии диагноза, важно быть предельно внимательными к своему самочувствию. Тело всегда подает сигналы. Их нельзя игнорировать.

"Тревожными симптомами во время поста, особенно у людей с хроническими заболеваниями, являются: потеря сознания, рвота, выраженное головокружение, боли в области сердца, онемение рук или ног, асимметрия лица. Любые признаки, указывающие на развитие серьезного недомогания. В таких случаях пост необходимо немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью", – поясняет Лейла Оспанова.

Также врач предупредила, что беременным и кормящим женщинам поститься не рекомендуется. Во время беременности организм матери обеспечивает ребенка всеми необходимыми веществами через кровь, и любые серьезные ограничения в питании могут сказаться как на ее состоянии, так и на развитии плода.

"В период грудного вскармливания нагрузка на организм также остается высокой. Для выработки полноценного молока требуется достаточное количество жидкости, калорий и питательных веществ. Длительное голодание и обезвоживание могут снизить лактацию и ухудшить самочувствие женщины". Лейла Оспанова

В целом пост предписан здоровым и взрослым людям. Если женщина молода, здорова и не беременна, она может соблюдать оразу наравне с мужчинами.

Также пост может быть нежелателен для пожилых людей старше 60 лет при наличии нескольких хронических заболеваний. В таких случаях решение должно приниматься с учетом состояния здоровья и рекомендаций врача.

Необязателен строгий пост для детей и подростков до наступления зрелости. Растущий организм нуждается в регулярном и полноценном питании.

"Отдельная категория – люди в период восстановления после операций, тяжелых инфекций, при выраженной анемии и общей слабости. В таких случаях организму необходимо полноценное питание для восстановления ресурсов", – резюмирует Лейла Оспанова.

Как сохранить силы во время Рамазана

Правильная организация питания – это ключ к тому, чтобы провести месяц без вреда для здоровья. Мы решили поговорить с врачом-терапевтом, сертифицированным диетологом, магистром медицинских наук в области питания человека и членом Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой, которая рассказала, какие продукты стоит сочетать во время поста.

"Во время Рамазана ключевая задача питания – обеспечить устойчивый уровень энергии, достаточное поступление белка, жидкости, пищевых волокон и микронутриентов в условиях ограниченного времени приема пищи", – говорит врач.

По словам диетолога, в рацион обязательно стоит включать: Источники сложных углеводов : цельнозерновые каши, бурый рис, булгур, киноа, цельнозерновой хлеб, бобовые. Они обеспечивают постепенное высвобождение глюкозы и предотвращают резкие колебания сахара в крови.

: цельнозерновые каши, бурый рис, булгур, киноа, цельнозерновой хлеб, бобовые. Они обеспечивают постепенное высвобождение глюкозы и предотвращают резкие колебания сахара в крови. Полноценный белок : яйца, рыба, курица, индейка, бобовые, кисломолочные продукты. Белок снижает риск мышечной слабости, поддерживает иммунитет и продлевает чувство сытости.

: яйца, рыба, курица, индейка, бобовые, кисломолочные продукты. Белок снижает риск мышечной слабости, поддерживает иммунитет и продлевает чувство сытости. Полезные жиры: орехи, семена, авокадо, оливковое масло, жирная рыба. Замедляют опорожнение желудка и помогают дольше сохранять энергию.

орехи, семена, авокадо, оливковое масло, жирная рыба. Замедляют опорожнение желудка и помогают дольше сохранять энергию. Овощи и фрукты: источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Рекомендовано есть особенно зеленые овощи, сухофрукты в умеренном количестве, ягоды.

источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Рекомендовано есть особенно зеленые овощи, сухофрукты в умеренном количестве, ягоды. Вода и электролиты: адекватный питьевой режим между ауызашаром и сәресі критически важен для профилактики усталости и головных болей. В воду можно добавлять немного морской, розовой гималайской и других солей, чтобы обеспечить адекватное поступление минералов и лучшее усвоение воды.

"Наиболее устойчивый эффект дают комбинации "белок + сложные углеводы + жиры + клетчатка". Такие сочетания замедляют всасывание глюкозы и уменьшают риск резкой слабости днем. Изолированное употребление быстрых углеводов (сладости, белая выпечка) без белка и жиров приводит к резким скачкам сахара и последующему упадку сил, поэтому такие продукты лучше ограничивать", – говорит Алмагуль Ержекенова.

Ауызашар и Сәресі

Ауызашар – это прием пищи после длительного воздержания, поэтому он должен быть легким и поэтапным.

"Сначала рекомендуется вода и 1-2 финика, затем теплый суп или бульон, а основной прием пищи должен включать белок (рыбу, птицу или бобовые), овощи и умеренное количество сложных углеводов, например, цельнозерновые крупы или макароны из твердых сортов. Жирную, жареную и очень сладкую пищу лучше ограничить, чтобы не перегружать желудок и не ухудшать самочувствие", – рекомендует диетолог.

Сәресі, напротив, должен быть максимально сытным и сбалансированным, так как именно он дает организму энергию на весь день.

"В рацион включают сложные углеводы, белок, полезные жиры, продукты с высоким содержанием клетчатки и достаточное количество воды. При этом стоит избегать соленой и острой пищи, которая усиливает жажду и способствует обезвоживанию", – добавляет Алмагуль Ержекенова.

Рамазан – это не испытание на выносливость, а время внутренней гармонии. Забота о здоровье здесь не знак слабости и не повод для оправданий, а проявление ответственности перед собой и близкими. Прислушивайтесь к своему телу, советуйтесь со специалистами и подходите к посту разумно, тогда этот священный месяц станет не только периодом духовного роста, но и возможностью наладить осознанный, бережный ритм жизни.