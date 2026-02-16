В Алматы угроза оползней: жителям гор рекомендовали быть особенно осторожными

В горных районах Алматы сохраняется повышенная оползневая опасность. Из-за осадков, нестабильного грунта и особенностей рельефа возрастает риск схода почвы. В ДЧС рассказали корреспонденту Zakon.kz о мерах, которые помогут спастись.

По данным специалистов и информации Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия и переувлажнение почвы создают предпосылки для формирования оползней. О сохраняющемся риске схода грунта в горной местности мегаполиса сообщили в Алматинском городском филиале ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Редакция обратилась к специалисту "Казселезащита", чтобы выяснить, какая складывается обстановка в горах.

"В настоящее время ведется постоянный мониторинг потенциально опасных участков, организованы профилактические мероприятия и информирование населения. Горожанам рекомендуют внимательно относиться к предупреждениям экстренных служб, не посещать нестабильные склоны и оперативно реагировать на официальные сообщения", – разъяснил заместитель руководителя Алматинского управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК Әлішер Тоқтасын.

Кроме того, в городе возможны паводковые явления в результате быстрого таяния снега и подъема уровня воды в реках, а также за счет выпадения обильных осадков, формирования склоновых стоков.

"В текущем году глубина промерзания почвы на территории города не превысила критических показателей – 37-39 см. Это является благоприятным фактором для впитывания талых вод в грунт", – отметил специалист.

Синоптики прогнозируют в феврале месяце теплую погоду (-2,4°С), при этом осадков ожидается больше нормы (43 мм).

"Для основных горных рек города, таких как Улкен и Киши Алматы, Проходная, Терисбутак, Бутак, Батарейка, характерно увеличение водности с мая до середины июля", – предупредили представители ДЧС города Алматы.

Фото: ДЧС Алматы

По данным специалистов, в Алматы случаи подтоплений в основном могут возникать в период выпадения обильных дождей и снега. Поэтому под постоянным контролем департамента находятся семь участков города: в Алатауском – шесть и один в Бостандыкском. Из них два участка отнесены к зонам подтопления.

Эти районы наиболее подвержены затоплению. Именно здесь при интенсивных осадках власти Алматы организовывают дежурство всех ответственных служб города с необходимой техникой.

"Первый участок находится в Алатауском районе – это жилая застройка в микрорайоне Коккайнар по улице Акбастау. Там происходит подтопление территории жилых домов из-за малой пропускной способности русла реки Боролдай. Хочу отметить, что на данном участке в настоящее время проводится устройство расширенного монолитно-железобетонного канала", – сказал представитель ДЧС Алматы.

Второй участок расположен в Бостандыкском районе по улице Жангир-хана. Устранение рисков подтопления на данном участке запланировано на текущий год, в настоящее время совместно с акиматом Бостандыкского района прорабатывается документация: запланирована установка мощной насосной станции.

Остальные пять участков в Алатауском районе отнесены к зоне среднего риска подтопления:

ул. Онгарсыновой, ул. Даулеткалиева, д. 4, пр. Рыскулова, угол ул. Братская, 2, ул. Бес арыс, ул. Домалак ана.

Стало известно, что во время потепления, чтобы не допустить перелива воды через русла рек, несколько недель проводились мероприятия по вывозу снега, очистке речек от наледи и мусора. Общий объем вывезенного снега составил 147 тыс. м³.

На случай осложнения паводковой ситуации заранее создана группировка сил и средств территориальных подразделений МЧС, а также служб гражданской защиты города. Общее количество – свыше 1 800 человек (1 867), более 700 ед. техники различного назначения (775) и необходимое оборудование и инертные материалы.

Фото: ДЧС Алматы

Вместе с тем параллельно с паводковыми явлениями возможны оползневые и селевые проявления в предгорных и горных районах города Алматы.

Всего на учете в мегаполисе более 190 оползнеопасных участков, требующих постоянного контроля. Особое внимание уделяется районам плотной жилой застройки и участкам, расположенным в местах прохождения туристических маршрутов.

Ежегодно по инициативе департамента на наиболее опасных участках для защиты населения реализуются инженерные мероприятия, включающие устройство дренажных систем, укрепление склонов, строительство подпорных стен. В 2024 году также были устранены риски оползней на 15 участках.

Фото: ДЧС Алматы

В настоящее время на восьми самых опасных участках с 2025 года проводится работа по устранению оползневых процессов. Эти работы обеспечат безопасность более 30 домов, а также защиту туристической инфраструктуры по направлению Медеу – Шымбулак.

А именно:

склон у катка Медеу – в данный момент проводятся работы; склон над руслом ручья Сарысай; склон над дорогой Шымбулак – Ворота-Туюксу; автодорога, ведущая на кладбище Кенсай-2; улица Усикова, 2, в мкр. Акжар; С/О "Акжартау"; ул. Палладина, выполнение СМР 100%. Улица Хожамьярова, 66; русло реки возле кладбища в мкр. Кемел.

"Эти мероприятия продолжаются ежегодно. Между тем с 2024 года начата работа по паспортизации выявленных оползнеопасных участков, которая стала основанием для проведения вышеперечисленных работ. По участкам Медеуского и Бостандыкского районов паспортизация завершена. На текущий год запланированы работы по Наурызбайскому району и вновь выявленным участкам". ДЧС РК

Фото: ДЧС Алматы

Также специалисты перечислили меры предосторожности для владельцев домов или объектов, построенных в горной местности:

Спасатели "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы рекомендуют:

если вы владелец жилого дом, дачного дома, построенного в горной местности, регулярно проводите визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов, выклинивания воды там, где ранее этого не наблюдалось;

ежедневно проводите контроль за состоянием водопроводных линий, арычной сети ливнестоков;

проводите регулярные обходы вдоль водопроводных линий с целью выявления наличия утечек и других источников выклинивания воды;

заранее продумайте свои действия в чрезвычайных условиях;

следите за герметичностью ям септиков и туалетов.

Фото: ДЧС Алматы

Какие есть признаки оползневой опасности:

двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;

в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;

появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;

под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;

"пьяный лес" – это когда деревья растут с уклоном;

взбугренность на склоне горы или у подошвы склона;

деформации сооружений, автодороги.

Алматинцев призвали незамедлительно сообщать об опасной ситуации на пульт 112, а также известить соответствующие органы Управления и подразделения МЧС РК. "Примите все меры предосторожности, вплоть до эвакуации из опасной зоны", заключили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

