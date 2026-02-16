В Алматы угроза оползней: жителям гор рекомендовали быть особенно осторожными
По данным специалистов и информации Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия и переувлажнение почвы создают предпосылки для формирования оползней. О сохраняющемся риске схода грунта в горной местности мегаполиса сообщили в Алматинском городском филиале ГУ "Казселезащита" МЧС РК.
Редакция обратилась к специалисту "Казселезащита", чтобы выяснить, какая складывается обстановка в горах.
"В настоящее время ведется постоянный мониторинг потенциально опасных участков, организованы профилактические мероприятия и информирование населения. Горожанам рекомендуют внимательно относиться к предупреждениям экстренных служб, не посещать нестабильные склоны и оперативно реагировать на официальные сообщения", – разъяснил заместитель руководителя Алматинского управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК Әлішер Тоқтасын.
Кроме того, в городе возможны паводковые явления в результате быстрого таяния снега и подъема уровня воды в реках, а также за счет выпадения обильных осадков, формирования склоновых стоков.
"В текущем году глубина промерзания почвы на территории города не превысила критических показателей – 37-39 см. Это является благоприятным фактором для впитывания талых вод в грунт", – отметил специалист.
Синоптики прогнозируют в феврале месяце теплую погоду (-2,4°С), при этом осадков ожидается больше нормы (43 мм).
"Для основных горных рек города, таких как Улкен и Киши Алматы, Проходная, Терисбутак, Бутак, Батарейка, характерно увеличение водности с мая до середины июля", – предупредили представители ДЧС города Алматы.
Фото: ДЧС Алматы
По данным специалистов, в Алматы случаи подтоплений в основном могут возникать в период выпадения обильных дождей и снега. Поэтому под постоянным контролем департамента находятся семь участков города: в Алатауском – шесть и один в Бостандыкском. Из них два участка отнесены к зонам подтопления.
Эти районы наиболее подвержены затоплению. Именно здесь при интенсивных осадках власти Алматы организовывают дежурство всех ответственных служб города с необходимой техникой.
"Первый участок находится в Алатауском районе – это жилая застройка в микрорайоне Коккайнар по улице Акбастау. Там происходит подтопление территории жилых домов из-за малой пропускной способности русла реки Боролдай. Хочу отметить, что на данном участке в настоящее время проводится устройство расширенного монолитно-железобетонного канала", – сказал представитель ДЧС Алматы.
Второй участок расположен в Бостандыкском районе по улице Жангир-хана. Устранение рисков подтопления на данном участке запланировано на текущий год, в настоящее время совместно с акиматом Бостандыкского района прорабатывается документация: запланирована установка мощной насосной станции.
Остальные пять участков в Алатауском районе отнесены к зоне среднего риска подтопления:
- ул. Онгарсыновой,
- ул. Даулеткалиева, д. 4,
- пр. Рыскулова, угол ул. Братская, 2,
- ул. Бес арыс,
- ул. Домалак ана.
Стало известно, что во время потепления, чтобы не допустить перелива воды через русла рек, несколько недель проводились мероприятия по вывозу снега, очистке речек от наледи и мусора. Общий объем вывезенного снега составил 147 тыс. м³.
На случай осложнения паводковой ситуации заранее создана группировка сил и средств территориальных подразделений МЧС, а также служб гражданской защиты города. Общее количество – свыше 1 800 человек (1 867), более 700 ед. техники различного назначения (775) и необходимое оборудование и инертные материалы.
Фото: ДЧС Алматы
Вместе с тем параллельно с паводковыми явлениями возможны оползневые и селевые проявления в предгорных и горных районах города Алматы.
Всего на учете в мегаполисе более 190 оползнеопасных участков, требующих постоянного контроля. Особое внимание уделяется районам плотной жилой застройки и участкам, расположенным в местах прохождения туристических маршрутов.
Ежегодно по инициативе департамента на наиболее опасных участках для защиты населения реализуются инженерные мероприятия, включающие устройство дренажных систем, укрепление склонов, строительство подпорных стен. В 2024 году также были устранены риски оползней на 15 участках.
Фото: ДЧС Алматы
В настоящее время на восьми самых опасных участках с 2025 года проводится работа по устранению оползневых процессов. Эти работы обеспечат безопасность более 30 домов, а также защиту туристической инфраструктуры по направлению Медеу – Шымбулак.
А именно:
- склон у катка Медеу – в данный момент проводятся работы;
- склон над руслом ручья Сарысай;
- склон над дорогой Шымбулак – Ворота-Туюксу;
- автодорога, ведущая на кладбище Кенсай-2;
- улица Усикова, 2, в мкр. Акжар;
- С/О "Акжартау";
- ул. Палладина, выполнение СМР 100%. Улица Хожамьярова, 66;
- русло реки возле кладбища в мкр. Кемел.
"Эти мероприятия продолжаются ежегодно. Между тем с 2024 года начата работа по паспортизации выявленных оползнеопасных участков, которая стала основанием для проведения вышеперечисленных работ. По участкам Медеуского и Бостандыкского районов паспортизация завершена. На текущий год запланированы работы по Наурызбайскому району и вновь выявленным участкам".ДЧС РК
Фото: ДЧС Алматы
Также специалисты перечислили меры предосторожности для владельцев домов или объектов, построенных в горной местности:
Спасатели "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы рекомендуют:
- если вы владелец жилого дом, дачного дома, построенного в горной местности, регулярно проводите визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов, выклинивания воды там, где ранее этого не наблюдалось;
- ежедневно проводите контроль за состоянием водопроводных линий, арычной сети ливнестоков;
- проводите регулярные обходы вдоль водопроводных линий с целью выявления наличия утечек и других источников выклинивания воды;
- заранее продумайте свои действия в чрезвычайных условиях;
- следите за герметичностью ям септиков и туалетов.
Фото: ДЧС Алматы
Какие есть признаки оползневой опасности:
- двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;
- в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;
- появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;
- под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;
- "пьяный лес" – это когда деревья растут с уклоном;
- взбугренность на склоне горы или у подошвы склона;
- деформации сооружений, автодороги.
Алматинцев призвали незамедлительно сообщать об опасной ситуации на пульт 112, а также известить соответствующие органы Управления и подразделения МЧС РК. "Примите все меры предосторожности, вплоть до эвакуации из опасной зоны", заключили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
