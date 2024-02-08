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В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня Фото: ДЧС Алматы
В ДЧС Алматы заявили, что причиной схода оплывины стал прорыв трубы и возникшее из-за него переувлажнение грунта, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также сообщили, что поиски четверых человек, в том числе двоих детей, продолжаются. Работы осложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.

Жители близлежащих домов эвакуированы. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора они по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.

В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

Фото: Zakon.kz

Бригада медиков продолжает дежурить. На месте работает психологическая группа ДЧС.


"Причиной образования оплывины стало переувлажнение грунта из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Объем сошедшего оползня – 3200 куб. м. На месте происшествия задействованы силы и средства ГУ "Казселезащита", Служба спасения 109 города Алматы, Республиканский оперативно-спасательный отряд, ДЧС Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района в количестве 170 человек и 30 единиц техники", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.


Ранее мы сообщали о том, что в Алматы в Медеуском районе в мкр. Тау-Самал в 02.20 сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших.

В городском акимате сообщили, что в связи со сходом оплывины и продолжающимися поисково-спасательными работами, в которых задействованы акимат Медеуского района, служба спасения и городские службы, встреча акима Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района переносится на 9 февраля в 9.00.

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