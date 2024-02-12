В Алматы выявлено 100 участков, где могут сойти оползни
Об этом рассказал на заседании постоянной комиссии по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности совместно с членами Общественного советазаместитель начальника городского ДЧС Самат Асаинов.
"Сотрудники алматинского ДЧС проведут профилактические мероприятия по соблюдению требований проживания в горно-лесной местности. В частности, это коснется жителей Медеуского, Наурызбайского и Бостандыкского районов. За последние два года, спасатели выявили около 100 опасных участков, где есть угроза схода оползня. На 14 из них организованы мероприятия по предупреждению обвалов и селей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании представители ДЧС также рассказали о работе, проводимой в рамках подготовки к землетрясениям.
"В порядка 27 тысячах жилых домах мы установили таблички с QR-кодами. При наведении на них, можно будет посмотреть ближайший пункт сбора при ЧС. Также мы проводим сейсмотренировки. Есть уже утвержденный план", – сообщил заместитель начальника городского ДЧС Самат Асаинов.
Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали. На месте чрезвычайного происшествия нашли тела четырех человек.