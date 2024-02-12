В Алматы выявлено 100 участков, где могут сойти оползни

За последние два года ДЧС Алматы выявил около 100 опасных участков, где есть угроза схода оползня, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал на заседании постоянной комиссии по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности совместно с членами Общественного советазаместитель начальника городского ДЧС Самат Асаинов.

"Сотрудники алматинского ДЧС проведут профилактические мероприятия по соблюдению требований проживания в горно-лесной местности. В частности, это коснется жителей Медеуского, Наурызбайского и Бостандыкского районов. За последние два года, спасатели выявили около 100 опасных участков, где есть угроза схода оползня. На 14 из них организованы мероприятия по предупреждению обвалов и селей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании представители ДЧС также рассказали о работе, проводимой в рамках подготовки к землетрясениям.

"В порядка 27 тысячах жилых домах мы установили таблички с QR-кодами. При наведении на них, можно будет посмотреть ближайший пункт сбора при ЧС. Также мы проводим сейсмотренировки. Есть уже утвержденный план", – сообщил заместитель начальника городского ДЧС Самат Асаинов.

Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали. На месте чрезвычайного происшествия нашли тела четырех человек.