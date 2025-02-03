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Общество

Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 11:42 Фото: unsplash
Февраль – один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха – морозы и оттепели. Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По их данным, в начале февраля под влиянием северо-западного циклона прогнозируется облачная погода со смешанными осадками (снег, мокрый снег и дождь), в северной половине страны – с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололедные явления. На большей части республики в первые дни февраля температура воздуха повысится:

  • на западе и юге страны днем до 0+10°С;
  • в северной половине республики ночью до -2-7°С, днем до -4+1°С.

На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах -12-20°С, днем потеплеет до 0-8°С.

Во второй половине первой декады с влиянием холодного антициклона с районов Салехарда в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха:

  • в северной половине страны ночью до -28-35°С, днем до -20-25°С;
  • в южной половине ночью до -13-20°С, днем до -5-12°С, в горных районах и на севере южных регионов ночью до -30°С, днем до -20°С.

Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах февраля морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).

При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится:

  • в северной половине и в центре Казахстана ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С;
  • в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.

А в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха:

  • в северной половине Казахстана днем до -5+3°С;
  • в южной половине и на юго-западе страны днем до +5+15°С.

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Ранее синоптики на 3 февраля 2025 года объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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