Названы самые влиятельные страны мира: на каком месте Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года занял 62-е место в рейтинге по влиятельности на общемировые процессы, сообщает Zakon.kz.

По версии американского онлайн-издания "CEOWORLD Magazine", в 2025 году Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран, обладающих серьезным политическим, экономическим и культурным влиянием на общемировые процессы.

К слову, это позволило нашей стране не только остаться в числе лидеров Центрально-Азиатского региона, но и превзойти по данному показателю такие государства, как Катар, Словакия, Бельгия, Австрия, Прибалтийские страны, Грузия и Украина.

Методология расчетов

Составителем рейтинга, как уже отмечалось выше, является американское онлайн-издание "CEOWORLD Magazine", которое в свою очередь ориентировано на представителей крупного бизнеса, топ-менеджеров ведущих мировых компаний, инвесторов и политический истеблишмент.

В качестве соавторов данного рейтинга выступают специалисты CEO Policy Institute и представители глобального сообщества экономистов "Chief Economists".

Итоговый индекс, позволяющий определить степень влиятельности того или иного государства, формируется как на основании проводимых социальных опросов респондентов по всему миру (при составлении итогового рейтинга за 2025 год использовались мнения 296 400 человек), так и с помощью статистических данных издания "US News", ОЭСР, Всемирного банка, а также организаций, работающих под эгидой ООН.

Расчет итогового индекса, определяющего статус наиболее влиятельного государства в мире, проводится по нескольким отдельно взятым аспектам.

Наиболее важными из них являются:

политическая стабильность ;

; экономическое влияние ;

; оборонный бюджет и военная сила ;

; позиции в региональных и мировых объединениях ;

; культурное влияние (уровень образования, идеология и узнаваемость страны в мире).

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Наиболее влиятельные страны мира

Наиболее влиятельным по всем показателям государством в мире продолжают оставаться Соединенные Штаты. В этом случае их итоговый индекс составил 95,36 балла.

На втором месте по степени влияния на общемировые процессы находится Китай (итоговый индекс в 94,86 балла), а на третьем – Россия. Ее итоговый индекс влиятельности в 2025 году составил 94,81 балла.

В десятку наиболее влиятельных стран мира также попали: Индия (итоговый индекс в 94,76 балла), Великобритания (итоговый индекс в 94,56 балла), Япония (итоговый индекс в 94,31 балла), Южная Корея (итоговый индекс в 94,18 балла), Франция (итоговый индекс в 93,55 балла), Италия (итоговый индекс в 93,3 балла) и Турция (итоговый индекс в 93,3 балла).

Ситуация на постсоветском пространстве

Наиболее влиятельным на общемировые процессы из стран постсоветского пространства после России по итогам 2025 года оказался Азербайджан (56-е место в мире). Его итоговый индекс по версии составителей рейтинга составил 81,88 балла.

Следом за ним расположились Беларусь (59-е место с итоговым индексом в 81,65 балла), Узбекистан (61-е место с итоговым индексом в 80,90 балла) и Казахстан (62-е место с итоговым индексом в 80,89 балла).

Более слабыми позициями в данном рейтинге из стран постсоветского пространства обладают: Украина (74-е место с итоговым индексом в 77,47 балла), Туркменистан (81-е место с итоговым индексом в 74,98 балла), Грузия (84-е место с итоговым индексом в 73,89 балла), Литва (92-е место с итоговым индексом в 69,04 балла), Армения (93-е место с итоговым индексом в 68,77 балла), Латвия (94-е место с итоговым индексом в 68,67 балла), Эстония (102-е место с итоговым индексом в 67,52 балла), Кыргызстан (105-е место с итоговым индексом в 66,83 балла) и Таджикистан (118-е место с итоговым индексом в 64,20 балла).

Последнее 142-е место в рейтинге самых влиятельных государств мира занимает Молдова. Ее итоговый индекс в 2025 году составил всего 59,23 балла.