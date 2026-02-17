Как защитить свой автомобиль от угона – советы автоэксперта

Угон автомобиля редко похож сцену из кино. Обычно он происходит без погонь и спецэффектов, почти всегда это тихий и быстрый процесс. Как действуют злоумышленники, на что они обращают внимание при выборе своей "жертвы" и как защитить свой автомобиль – в материале Zakon.kz.

Какое авто проще угнать?

Автоэксперты делят автомобили условно на две большие группы – современные и возрастные. Новые машины изначально находятся в более выигрышном положении. Их заводские противоугонные системы интегрированы в электронную начинку автомобиля и представляют собой сложный комплекс, взлом которого требует времени, оборудования и опыта.

"Стоит отметить, что именно встроенной защите стоит доверять больше, чем отдельно установленным сигнализациям. Основная проблема последних – уязвимость сигнала. Его перехват давно перестал быть чем-то экзотическим. Преступники с легкостью могут заглушить его и оставить автомобиль совершенно беззащитным", – рассказал автоэксперт Алексей Алексеев.

Фото: freepik

С возрастными автомобилями ситуация иная. Классические средства защиты – блокировка руля и базовый иммобилайзер – давно перестали быть серьезным препятствием. Однако это не повод отказываться от подобной защиты, но рассчитывать на них в одиночку уже нельзя.

Эффективность дает только комбинация мер. Механические замки, дополнительные блокировки, отключение клемм аккумулятора, скрытые размыкатели цепей – все, что не позволяет завести автомобиль сразу и без подготовки, снижает его привлекательность. Логика проста: машина, с которой нужно долго возиться, перестает быть "удобной целью".

"Дополнительным элементом защиты как для новых, так и старых автомобилей могут стать компактные Bluetooth-метки, которые можно оставить в салоне машины. Они не заменяют противоугонную систему, но позволяют определить примерное местоположение автомобиля и быстрее сориентироваться в экстренной ситуации. Это особенно важно в первые часы после пропажи", – рассказал Алексей Алексеев.

Фото: freepik

Кто, как и зачем угоняет автомобили

Значительная часть современных угонов происходит спонтанно. Чаще всего это случается, когда автомобиль оставляют открытым или с ключами в замке зажигания – буквально "на минуту". Еще одна зона повышенного риска – сервисы и автомойки: отдельные недобросовестные работники могут воспользоваться доступом к машине и взять ее "покататься". Именно поэтому специалисты рекомендуют не оставлять ключи без необходимости даже в проверенных местах и всегда контролировать доступ к автомобилю.

"Профессиональные угонщики действуют иначе. Их интерес сосредоточен не на редких или дорогих моделях, а на массовых автомобилях, которые легко разобрать и быстро реализовать по запчастям. Чем популярнее модель на рынке, тем выше к ней криминальный интерес. Именно поэтому "обычные" машины часто находятся в группе повышенного риска", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: freepik

Отдельного внимания заслуживает этап подготовки преступников к угону. Иногда за "понравившимся" автомобилем они наблюдают несколько дней. Злоумышленники изучают маршруты, время выезда, привычные места парковки и время, когда машина находится без надзора.

Автоэксперты рекомендуют: если у вас возникло ощущение, что за вами следят, можно воспользоваться простым правилом "четырех поворотов". Несколько последовательных маневров позволяют понять, случайно ли едет одна и та же машина или нет. При подтверждении подозрений правильным решением будет не рисковать и направиться в ближайшее отделение полиции.

"Если вы все-таки стали жертвой автомобильных воров, то стоит помнить, что критически важным фактором остается время. Первые 20 минут после угона – это окно, когда автомобиль еще можно обнаружить в городском потоке, зафиксировать камерами или заметить патрулям. Затем машина либо прячется в укромном месте, либо покидает пределы города", – рассказал автоэксперт.

Фото: freepik

Угоняют не лучший, а доступный

Полицейские отмечают, что автомобиль угоняют не потому, что он лучший или самый дорогой, а потому что его проще всего угнать. В Алматы практически все такие эпизоды произошли из-за безответственности автолюбителей.

"В прошлом году в городе было зафиксировано 48 угонов автомобилей, в 2026 году – уже 6. В большинстве случаев причинами становились элементарная невнимательность владельцев и пренебрежение базовыми мерами безопасности", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Стражи порядка напоминают, что задача владельца – сделать свою машину неудобной и невыгодной целью. Поэтому охраняемая стоянка, подземный паркинг, хорошее освещение и видеонаблюдение во дворе – это не излишества, а действенные меры профилактики, которые существенно снижают риск угона. Такие простые, но продуманные шаги помогают отпугнуть потенциального злоумышленника и обезопасить свой автомобиль.