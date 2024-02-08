Советы: как восстановить свое имущество пострадавшим от оползня

Оползни в Алматы и области происходят регулярно. Но, по данным страховщиков, из всех застрахованных объектов жилой недвижимости только 2% собственников подходят к процессу страхования сознательно. Как защитить или восстановить свое имущество пострадавшим от оползня, рассказали страховщики.

Представители страховых компаний отмечают: сегодня реальность такова, что подавляющее большинство домовладельцев не имеют страховой защиты на случай пожара, землетрясения или оползня. Несмотря на свойственные для Алматы риски, особенно в части землетрясений, собственники имущества пренебрегают страховкой.



Однако даже если владельцы недвижимости не приобретают полисы страхования, по словам страховщиков, в случае оползня они все же могут обратиться в суд для взыскания ущерба с виновника.

"Если следствием будет установлено, что причина оползня в разрыве водопровода, ответчиком по иску может стать собственник водопровода. Но и здесь нет гарантии, что после долгих и дорогостоящих судебных разбирательств удасться взыскать ущерб. Я всегда советую людям, живущим в местах с повышенными рисками, страховать свое имущество, потому что зачастую это единственный способ обезопасить себя и свое финансовое благополучие". Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК "Евразия"

Но если недвижимое или движимое имущество пострадало в результате природных катаклизмов, то здесь, как говорят, с "плохой погоды" ущерб не взыскать.

Как правило, восстанавливать имущество пострадавшим в таких ситуациях, будь то паводок, ураган или землетрясение, приходится самому или можно попросить помощи у государства.

Есть и возможность разделить эти риски со страховщиками, создав программу по страхованию имущества населения от ущерба при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, в том числе оползнях.

"Если говорить в целом о риске стихийных бедствий, то в 2023 году произошло 10 страховых случаев с нашими клиентами. Оползней не было. Но их имущество пострадало в результате града или ураганного ветра. В качестве компенсации ущерба застрахованным было выплачено в общем 133,4 млн тенге", – приводит статистику своей компании директор по маркетингу АО "СК "НОМАД Иншуранс" Гульжан Мамбетова.

Есть спрос – есть и страховка

Риск оползня и селя является актуальным для горных регионов, в том числе Алматы, Жетысу, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Однако не во всех страховых компаниях есть отдельная услуга по страхованию от оползней.

"Отдельного страхового покрытия именно от оползней не существует на рынке. Страховые продукты возникают в зависимости от запросов клиентов, и, к счастью, оползни – не настолько частые стихийные бедствия, чтобы сформировался спрос на этот отдельный продукт". Азамат Керимбаев, председатель правления Freedom Insurance

В других страховых компаниях отмечают, что застраховать от оползня все-таки можно как недвижимое, так и движимое имущество. К примеру, риск оползня является стандартным риском в договорах добровольного страхования автомобилей. Средняя стоимость страхового покрытия, к примеру, для дома, покрывающего стандартные риски, составляет около 50-60 тысяч тенге в год. Но все зависит от стоимости дома и суммы страхового покрытия.

"Для небольших домов страховка может стоить и меньше, для крупных – больше. Обычно договор страхования недвижимости содержит ряд рисков, таких как землетрясение, пожар, оползень, сель и т.д. Но можно выбрать и какой-то отдельный риск, так будет дешевле". Нуржан Джантуреев

Гульжан Мамбетова говорит, что такого страхового продукта, который защищал бы только от оползней, в "Номад Иншуранс" нет, подобные происшествия происходят редко и лишь в горной местности. Этот риск предусмотрен в страховании имущества как стихийное бедствие и включен в договор в комплексе с другими рисками, такими, как пожар, взрыв, затопление, кражи и грабежи. В среднем, тариф на страхование имущества начинается от 0,1% от суммы покрытия.

Предложение рынка

Уровень проникновения страховых услуг традиционно финансистами и аналитиками оценивается как низкий. Так, доля страховых премий к ВВП Казахстана составляет меньше одного процента. Поэтому участники рынка не ждут изменения ситуации из-за одной трагедии. Несколько лет страховщики выступают с инициативой запуска "Программы страхования имущества". Они полагают, что такая программа позволит государству снять бюджетную нагрузку, а у населения будет уверенность в возмещении ущерба в случае повреждения или утраты их имущества в результате ЧС.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и представители Комитета госдоходов это предложение пока официально не комментировали.

Автор: Арина Медовских