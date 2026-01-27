#Казахстан в сравнении
Как защититься от угона автомобиля, подсказали казахстанцам

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:34 Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы 27 января 2026 года подготовили профилактическую видеоподборку, посвященную угонам автотранспортных средств, а также подсказали гражданам, как защититься от автоугона, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, в настоящее время в Алматы не фиксируются организованные преступные группы (ОПГ), специализирующиеся на угонах автомобилей с последующей перебивкой агрегатных номеров или разбором машин на запчасти.

Такие схемы, характерные для прошлых лет, сегодня не актуальны.

Современная картина угонов, по данным алматинского ДП, иная – речь идет о единичных случаях, которые в большинстве своем происходят по причине беспечности самих автовладельцев. Машины нередко оставляют незапертыми, с ключами в замке зажигания, а иногда и вовсе – в заведенном состоянии, когда водитель отлучается "на минуту" в магазин или по личным делам.

"Подавляющее большинство угонов сегодня – это не спланированные преступления, а спонтанные действия. Нередко их совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшиеся оставленным без присмотра автомобилем. Все такие факты раскрываются, а виновные привлекаются к ответственности", – проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

В полиции подчеркнули, что подобных преступлений можно было бы избежать, соблюдая элементарные меры безопасности.

Полиция рекомендует автовладельцам:

  • всегда глушить двигатель и забирать ключи при выходе из автомобиля;
  • обязательно закрывать двери и окна, даже если покидаете машину на короткое время;
  • не оставлять ключи и документы в салоне;
  • использовать противоугонные устройства и сигнализацию;
  • при обнаружении подозрительных действий незамедлительно сообщать в полицию.

Полиция призывает граждан быть ответственными и напоминает, что безопасность автомобиля начинается с внимательности его владельца.

26 января 2026 года стало известно, что в Рудном вынесли приговор мужчине, который нетрезвым сел за руль чужого авто, не имея прав вождения, совершил несколько аварий и устроил погоню с полицией. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
