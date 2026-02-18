Мүшел жас: когда наступает и как сдобрить опасный период жизни

Многие тюркские народы, в числе которых казахи, считают, что мүшел жас является важным жизненным этапом для человека, который сопровождается трудностями и испытаниями. Zakon.kz выяснил, когда он наступает и как принято его отмечать.

Жителю Алматинской области Ернуру Сагатбеку сейчас 32 года, однако он хорошо помнит, как встречал свой первый мүшел жас.

"Нас с детства старики учили внимательно относиться к мүшел жасу. Помню, в нашем селе Карасаз Райымбекского района было принято в 13 лет подростков обязательно водить в мечеть и читать им коран. Считалось, что таким способом они получают духовную защиту на тяжелый период своей жизни". Ернур Сагатбек

Тогда юноша особо не придавал значения этой традиции, однако повзрослев заинтересовался этнографией и задумался, почему мүшел жас для казахов имеет сакральное значение.

"Мүшел связывают с возрастом. Он измеряется каждые 12 лет. Однако у казахского народа первый мүшел жас наступает с 13 лет. Далее – спустя каждые 12 лет. Эти периоды сопровождаются изменениями в здоровье, характере, мировоззрении и жизненных приоритетах. Также они считаются сложными и полными на испытания". Ернур Сагатбек

Мүшел жас – традиционное представление о возрастных этапах жизни человека, которые испокон веков использовали тюрки, монголы и другие восточные народы:

1-й мүшел (13 лет) – наступление подросткового возраста, когда происходят физиологические изменения.

2-й мүшел (25 лет) – вступление во взрослую жизнь, поиск своего места в мире.

3-й мүшел (37 лет) – приближение к среднему возрасту, накопление жизненного опыта, период важных решений.

4-й мүшел (49 лет) – формирование жизненной мудрости.

5-й мүшел (61 год) – первые признаки старости, переосмысление смысла жизни.

6-й мүшел (73 года) – передача наследия, подведение итогов жизни.

7-й мүшел (85 лет) – пожилой возраст, вершина жизненного пути.

По словам этнографа, здесь важен не математический расчет, а духовное развитие. За эти годы сложились свои традиции празднования мүшел жас.

"Кто-то мүшел жас празднует с наступления нового года, а другие – со дня своего рождения. Но правильнее отчислять его с Наурыза, то есть с 22 марта, потому что для казахов это начало нового года. Длится он ровно год. В мүшел жас необязательно делать пышный той, лучше отпраздновать его в кругу близких, тех, кто желает тебе добра". Ернур Сагатбек

Одним из поверий является подарить свою любимую вещь близкому или нуждающемуся человеку, поскольку этот этап учит нас быть щедрыми, делиться благами, проявлять заботу и милосердие.

"Нужно ставить новые цели, загадывать желания, настраивать себя на позитивное. Немаловажную роль играет занятие благотворительностью, давать садака и поддерживать людей добрыми словами. Еще одна из главных примет – свою самую любимую вещь подарить близкому или нуждающемуся. Это не значит, что предмет заберет ваши неудачи, здесь больше про то, что нужно проявлять заботу и щедрость, разделять с другими хорошее, делать людям приятное. Отдавать необязательно именно в день своего рождения, можно до конца мүшел жаса передать. Что давать – нет рамок, это может быть одежда, украшения, пусть даже автомобиль. Главное, сделать это искренне, не жадничать и не жалеть. Отказ от старых вещей – знак перехода к новому. Считается, что в мүшел человек вступает с определенными переменами. Раздавая вещи, он духовно очищается и делает добро окружающим".

Не стоит огорчать других, сплетничать и мстить. В этот период нужно быть предельно осторожными и внимательными, но и бояться его – глупо. Суть мүшел жаса в том, что это определенный цикл жизни, как следующая ступень, которая позволяет духовно обогатиться, стать мудрее и сильнее.