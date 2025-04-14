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Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова намекнула на трудный период в жизни

Сабина Алтынбекова, трудности, пост , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:55 Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала новый пост, в котором намекнула на жизненные трудности и их преодоление. Своими философскими размышлениями спортсменка поделилась на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

14 апреля 2025 года Алтынбекова разместила черно-белую фотографию из спортзала, оставив следующую подпись:

"Ни один мужчина и ни одна женщина не знают степени своей стойкости, пока не подвергнутся испытаниям. Тысячи людей проживают жизнь, пользуясь уважением только потому, что никогда не были поставлены на край пропасти. А быть хорошим, не стоя у обрыва, может каждый".

Одной из первых свою поддержку в комментариях ей оказала профессиональный боксер Ангелина Лукас.

  • Не судите да не судимым будете. Это всех касается. Каждое решение дается нелегко женщине.
  • В точку!
  • Сабина – самая достойная! – отмечают другие пользователи Сети.

12 марта 2025 года Алтынбекова объявила о разводе.

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Позднее она намекнула на причину и высказалась о будущем муже.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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