Сабина Алтынбекова намекнула на трудный период в жизни

Фото: Instagram/altynbekova_20

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала новый пост, в котором намекнула на жизненные трудности и их преодоление. Своими философскими размышлениями спортсменка поделилась на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

14 апреля 2025 года Алтынбекова разместила черно-белую фотографию из спортзала, оставив следующую подпись: "Ни один мужчина и ни одна женщина не знают степени своей стойкости, пока не подвергнутся испытаниям. Тысячи людей проживают жизнь, пользуясь уважением только потому, что никогда не были поставлены на край пропасти. А быть хорошим, не стоя у обрыва, может каждый". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20) Одной из первых свою поддержку в комментариях ей оказала профессиональный боксер Ангелина Лукас. Не судите да не судимым будете. Это всех касается. Каждое решение дается нелегко женщине.

В точку!

Сабина – самая достойная! – отмечают другие пользователи Сети. 12 марта 2025 года Алтынбекова объявила о разводе. Материал по теме Сабина Алтынбекова о материнстве: Рожу еще пятерых Позднее она намекнула на причину и высказалась о будущем муже.

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