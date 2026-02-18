#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Два ордена, две медали и 78 внуков и правнуков: 101 год рождения отпраздновал ветеран ВОВ

Ветерану ВОВ 101 год, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:44 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматинской области военнослужащие и руководство Отдела по делам обороны Енбекшиказахского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Счастливой новостью поделились в пресс-службе Алматинского гарнизона.

Солтанбай Жарыкбасов родился в селе Алга. В армию его призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Будущего командира пулеметного отделения зачислили в 25-ю Краснознаменную механизированную бригаду в Забайкалье.

"Все отправились на фронт, в том числе мой отец и двое моих братьев. Я был призван в ряды Красной Армии, отправился в снайперское училище в Ташкент. Затем нас эшелоном отправили на Забайкальский фронт. Вернулся я в родные края лишь в 1950 году", – вспоминает ветеран ВОВ.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После возвращения домой военнослужащий получил профессию педагога. Работал учителем в родном селе, а позже стал директором школы.

С супругой они прожили больше 60 лет, воспитали восьмерых детей. Сейчас у них 78 внуков и правнуков, а еще четыре праправнука. Фронтовик является почетным гражданином Енбекшиказахского района и Байтерекского сельского округа.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Солтанбай Жарыкбасов тепло встретил гостей и поблагодарил за поздравления. В свою очередь начальник Отдела по делам обороны Енбекшиказахского района майор Болат Смаилов вручил поздравительный адрес от министра обороны страны и подарки.

Ветерану выразили глубокую благодарность за великий подвиг, мужество, стойкость и вклад в мирное будущее, пожелав крепкого здоровья.

Солтанбай Жарыкбасов награжден медалями "За победу над Японией", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" и орденом Отечественной войны I степени. Также Жарыкбасов – кавалер ордена "Құрмет".

Ранее стало известно, что со 100-летним юбилеем в Алматы поздравили ветерана ВОВ.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
