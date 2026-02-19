Ледниковый период: туристы спешат на Капшагайское водохранилище, чтобы успеть полюбоваться торосами
Туристы массово устремились на Капшагайское водохранилище. Люди хотят вживую увидеть торосы. Гиды готовы их с удовольствием показать. Турфирмы проводят специальные экскурсии. В выходные желающих так много, что организаторы просят записываться заранее.
Стоимость тура из Алматы начинается от 10 000 тенге. Туроператоры предупреждают: одеваться надо теплее, возле льда обычно холодно, а еще и ветер дует часто.
С собой необходимо взять:
- непромокаемую обувь;
- перчатки;
- защитный крем для лица;
- солнцезащитные очки;
- горячий напиток.
Особенно интересно увидеть торосы туристам из жарких стран, где снежной зимы не бывает. Некоторые не представляют, как ледостав превращается в живописные глыбы.
Специалисты поясняют: в холода водоем замерзает, а затем под воздействием ветра, течений, приливов и отливов льдины смещаются, сталкиваются между собой, образуя нагромождение ледяных обломков. Они и называются торосами.
Этой зимой Капшагайское водохранилище полностью не замерзло, толстым слоем льда покрылась лишь прибрежная зона – и то только в январе, когда ударил мороз. Тогда любители активного отдыха достали коньки, зимние удочки и отправились заниматься своими увлечениями: одни – кататься, другие – рыбачить.
"Рыбалку любит муж, а мне все равно, в какой природе шарахаться", – поделилась Елена Дробышева.
Морозная зима радовала нас недолго. Столбики термометров ползут вверх. Лед на водохранилище уже тает и трещит по швам.
"Страшно, очень страшно. Вот так трещит и лопается лед. Глубина – девять метров", – отметил отдыхающий.
Спасатели призывают отдыхающих не заходить на глубину. Чем дальше от пляжа – тем больше риск провалиться. Там, где сильное течение, льда нет даже возле берега.
Береговая линия покрыта снегом частично, кое-где песок и камни обнажены.
Местами лед тает на глазах, образуя проталины. Талая вода постепенно заполняет углубления на суше.
Капшагайское водохранилище – одно из крупнейших в Казахстане, его длина составляет 180 километров, а ширина – 22 км. Замерзает водоем со всех сторон по-разному. Торосы появляются не везде. Как говорится, места надо знать.
Особого внимания заслуживает фауна. На открытых водах Капшагайского водохранилища сейчас можно заметить пеликанов. Зачастую эти пернатые улетают с наступлением холодов, но продолжительное тепло, отсутствие льда и наличие пищи соблазнили их остаться до весны.
Ситуация на водохранилище зависит от погоды. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 10 дней в Конаеве будет плюсовая температура. За это время ледяные массы, по всей вероятности, растворятся в воде, как рафинад в чашке чая.