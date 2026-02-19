#Референдум-2026
Ледниковый период: туристы спешат на Капшагайское водохранилище, чтобы успеть полюбоваться торосами

Торосы на Капшагайском водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 10:16 Фото: Zakon.kz
У жителей и гостей Алматинской области остались считанные дни, чтобы увидеть зимнюю красоту Капшагайского водохранилища. На водоеме образовались торосы. Они привлекают туристов и местных любителей природы. Кое-где лед уже растаял. Как выглядит акватория сейчас – в фоторепортаже Zakon.kz.

Туристы массово устремились на Капшагайское водохранилище. Люди хотят вживую увидеть торосы. Гиды готовы их с удовольствием показать. Турфирмы проводят специальные экскурсии. В выходные желающих так много, что организаторы просят записываться заранее.

Фото: mytripguide.ru

Стоимость тура из Алматы начинается от 10 000 тенге. Туроператоры предупреждают: одеваться надо теплее, возле льда обычно холодно, а еще и ветер дует часто.

С собой необходимо взять:

  • непромокаемую обувь;
  • перчатки;
  • защитный крем для лица;
  • солнцезащитные очки;
  • горячий напиток.

Особенно интересно увидеть торосы туристам из жарких стран, где снежной зимы не бывает. Некоторые не представляют, как ледостав превращается в живописные глыбы.

Специалисты поясняют: в холода водоем замерзает, а затем под воздействием ветра, течений, приливов и отливов льдины смещаются, сталкиваются между собой, образуя нагромождение ледяных обломков. Они и называются торосами.

Этой зимой Капшагайское водохранилище полностью не замерзло, толстым слоем льда покрылась лишь прибрежная зона – и то только в январе, когда ударил мороз. Тогда любители активного отдыха достали коньки, зимние удочки и отправились заниматься своими увлечениями: одни – кататься, другие – рыбачить.

"Рыбалку любит муж, а мне все равно, в какой природе шарахаться", – поделилась Елена Дробышева.

Морозная зима радовала нас недолго. Столбики термометров ползут вверх. Лед на водохранилище уже тает и трещит по швам.

"Страшно, очень страшно. Вот так трещит и лопается лед. Глубина – девять метров", – отметил отдыхающий.

Спасатели призывают отдыхающих не заходить на глубину. Чем дальше от пляжа – тем больше риск провалиться. Там, где сильное течение, льда нет даже возле берега.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Береговая линия покрыта снегом частично, кое-где песок и камни обнажены.

Фото: Zakon.kz

Местами лед тает на глазах, образуя проталины. Талая вода постепенно заполняет углубления на суше.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Капшагайское водохранилище – одно из крупнейших в Казахстане, его длина составляет 180 километров, а ширина – 22 км. Замерзает водоем со всех сторон по-разному. Торосы появляются не везде. Как говорится, места надо знать.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особого внимания заслуживает фауна. На открытых водах Капшагайского водохранилища сейчас можно заметить пеликанов. Зачастую эти пернатые улетают с наступлением холодов, но продолжительное тепло, отсутствие льда и наличие пищи соблазнили их остаться до весны.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ситуация на водохранилище зависит от погоды. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 10 дней в Конаеве будет плюсовая температура. За это время ледяные массы, по всей вероятности, растворятся в воде, как рафинад в чашке чая.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
