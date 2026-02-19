Индекс здоровья: Казахстан продолжает совершенствовать систему здравоохранения

Казахстан входит в число лидеров среди стран СНГ по глобальному индексу здоровья, сообщает Zakon.kz.

По версии онлайн-сервиса “CEOWORLD”, Казахстан в глобальном рейтинге индекса здоровья населения занимает 55-е место из 197 возможных, что позволяет ему обходить по этому показателю не только большую часть стран СНГ, но и США, Турцию, Китай и Грузию.

Методология расчетов

Глобальный индекс здоровья является основным показателем того, насколько граждане отдельно взятого государства здоровы, а созданная в нем система здравоохранения является эффективной.

Составителями рейтинга выступает онлайн-сервис “CEOWORLD”, который опирается на данные организации “CEO Policy Institute” и специализированных агентств, работающих в структуре и под эгидой ООН.

Сам расчет проводится на основании результатов оценки сразу нескольких критериев:

доступ населения к медицинским услугам и их качественный показатель;

государственные расходы на развитие системы здравоохранения;

ожидаемая продолжительность здоровой жизни граждан;

средние показатели проходящих плановое медицинское обследование (наиболее важные – уровень артериального давления и глюкозы в крови) ;

; количественные показатели граждан, страдающих ожирением;

уровень подверженности населения депрессиям;

индекс счастья;

потребление алкоголя;

потребление табака;

уровень физической неактивности граждан.

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Рейтинг по СНГ

Самым здоровым населением на пространстве СНГ обладает Россия. Она в рейтинге по глобальному индексу здоровья занимает 52-е место с общим показателем в 83,59 балла.

Второе место среди стран Содружества занимает Казахстан (55-е место в общем зачете с итоговым индексом в 82,76 балла), а третье – Азербайджан (57-е место в общем зачете с итоговым индексом в 82,67 балла).

Следом за ними по общим показателям здоровья своих граждан идет Беларусь (79-е место с итоговым индексом в 76,68 балла), Таджикистан (83-е место с итоговым индексом в 74,79 балла), Армения (85-е место с итоговым индексом в 74,17 балла), Кыргызстан (96-е место с итоговым индексом в 70,23 балла) и Узбекистан (115-е место с итоговым индексом в 67,42 балла).

Лидеры и замыкающие

Самым здоровым населением в мире, согласно этому рейтингу, обладают Тайвань (97,59 балла), Сингапур (97,43 балла) и Израиль (97,1 балла).

Наряду с ними в десятку лучших стран по этому показателю также вошли: Япония (итоговый индекс в 97,07 балла), Швейцария (итоговый индекс в 97,06 балла), Норвегия (итоговый индекс в 95,88 балла), Швеция (итоговый индекс в 95,41 балла), Южная Корея (итоговый индекс в 95,34 балла), Андорра (итоговый индекс в 95,21 балла) и Исландия (итоговый индекс в 95,08 балла).

Соединенные Штаты в данном рейтинге занимают 61-ю строчку (итоговый индекс в 81,49 балла), Турция – 67-ю (итоговый индекс в 80,34 балла), а Китай – 84-ю с итоговым индексом в 74,57 балла.

В число стран, чьи показатели здоровья населения находятся на самом низком уровне, вошли Чад (итоговый индекс в 46,82 балла), Южный Судан (итоговый индекс в 46,65 балла) и Центральноафриканская Республика (итоговый индекс в 46,23 балла).