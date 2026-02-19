Ураган и снегопад надвигаются на Казахстан

В пресс-службе РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 20 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в Мугалжарском районе Актюбинской области ночью ожидается ветер 30 м/с и более.

"На большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь снег), метель, гололед. Лишь на севере, юго-востоке республики с отрогом антициклона ожидается морозная, без осадков погода. По республике ожидаются туман, усиление ветра", – говорится в прогнозе.

