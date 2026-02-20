Бизнес-привлекательность: позиции Казахстана среди стран с крупнейшими экономиками

По итогам 2025 года Казахстан подрос в глобальном рейтинге международной репутации и бизнес-привлекательности, сообщает Zakon.kz.

По версии независимого медиапортала "Visual Capitalist", Казахстан в 2025 году улучшил свои позиции в рейтинге стран с наилучшей репутацией для внешних инвесторов и крупного бизнеса.

В этом ключе наша страна в сравнении с показателями 2024 года поднялась на одну строчку и заняла 49-е место, оставив тем самым позади Китай и Россию.

Что известно о рейтинге

Глобальный рейтинг стран с наилучшей репутацией, как правило, специализируется на визуализации мировых экономических, технологических, энергетических и научных достижениях.

В своих расчетах специалисты данного портала опираются на данные независимой компании Reputation Lab. Основной принцип производимых оценок – анализ уровня отношения, доверия и восприятия респондентов к тому или иному государству (в опросах участвуют представители стран т.н. "Большой семерки").

Главными критериями для формирования конечного показателя являются:

развитость социальной системы;

привлекательность для инвестиций;

бизнес-климат;

уровень безопасности;

уровень коррупции;

развитость внутреннего производства и промышленности;

качество производимой продукции;

туристическая привлекательность.

Всего в рейтинг включены показатели 60-ти государств, обладающих наиболее крупной, привлекательной и функциональной экономикой.

Страны лидеры

Наибольшей репутацией, имиджем на международной арене и бизнес привлекательностью обладает Швейцария.

Второе и третье места в рейтинге Visual Capitalist по этому показателю по итогам 2025 года заняли Канада (поднялась по сравнению с 2024 годом с 4-го места) и Норвегия (понизилась на одну позицию).

В топ-10 данного рейтинга также вошли: Швеция (утратила одну позицию), Финляндия (поднялась с 7-го места), Дания (понизилась на одну строчку), Новая Зеландия (утратила одну позицию), Япония (поднялась с 8-го места), Нидерланды (поднялись на одну строчку) и Ирландия (опустилась на одну позицию).

Заметно в сравнении с данными 2024 года сдали свои позиции в этом рейтинге Соединенные Штаты, которые опустились с 30-го на 48-е место, и Индия, утратившая сразу две позиции, заняв в конечном итоге 45-е место.

Казахстан по сравнению с 2024 годом улучшил свои позиции и занял 49-е место, что позволило ему вплотную приблизиться к США.

Аутсайдеры рейтинга

Последнее 60-е место в рейтинге стран с наилучшей репутацией и привлекательностью для бизнеса, как и в 2024 году, занимает Россия.

Выше нее по этому показателю разместились Иран (59-е место), Ирак (58-е место), Китай (57-е место), Пакистан (56-е место) и Израиль (55-е место).

Остальные страны, в том числе большая часть государств-участниц СНГ, в данный рейтинг не попали.