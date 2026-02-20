Бизнес-привлекательность: позиции Казахстана среди стран с крупнейшими экономиками
По версии независимого медиапортала "Visual Capitalist", Казахстан в 2025 году улучшил свои позиции в рейтинге стран с наилучшей репутацией для внешних инвесторов и крупного бизнеса.
В этом ключе наша страна в сравнении с показателями 2024 года поднялась на одну строчку и заняла 49-е место, оставив тем самым позади Китай и Россию.
Что известно о рейтинге
Глобальный рейтинг стран с наилучшей репутацией, как правило, специализируется на визуализации мировых экономических, технологических, энергетических и научных достижениях.
В своих расчетах специалисты данного портала опираются на данные независимой компании Reputation Lab. Основной принцип производимых оценок – анализ уровня отношения, доверия и восприятия респондентов к тому или иному государству (в опросах участвуют представители стран т.н. "Большой семерки").
Главными критериями для формирования конечного показателя являются:
- развитость социальной системы;
- привлекательность для инвестиций;
- бизнес-климат;
- уровень безопасности;
- уровень коррупции;
- развитость внутреннего производства и промышленности;
- качество производимой продукции;
- туристическая привлекательность.
Всего в рейтинг включены показатели 60-ти государств, обладающих наиболее крупной, привлекательной и функциональной экономикой.
Страны лидеры
Наибольшей репутацией, имиджем на международной арене и бизнес привлекательностью обладает Швейцария.
Второе и третье места в рейтинге Visual Capitalist по этому показателю по итогам 2025 года заняли Канада (поднялась по сравнению с 2024 годом с 4-го места) и Норвегия (понизилась на одну позицию).
В топ-10 данного рейтинга также вошли: Швеция (утратила одну позицию), Финляндия (поднялась с 7-го места), Дания (понизилась на одну строчку), Новая Зеландия (утратила одну позицию), Япония (поднялась с 8-го места), Нидерланды (поднялись на одну строчку) и Ирландия (опустилась на одну позицию).
Заметно в сравнении с данными 2024 года сдали свои позиции в этом рейтинге Соединенные Штаты, которые опустились с 30-го на 48-е место, и Индия, утратившая сразу две позиции, заняв в конечном итоге 45-е место.
Казахстан по сравнению с 2024 годом улучшил свои позиции и занял 49-е место, что позволило ему вплотную приблизиться к США.
Аутсайдеры рейтинга
Последнее 60-е место в рейтинге стран с наилучшей репутацией и привлекательностью для бизнеса, как и в 2024 году, занимает Россия.
Выше нее по этому показателю разместились Иран (59-е место), Ирак (58-е место), Китай (57-е место), Пакистан (56-е место) и Израиль (55-е место).
Остальные страны, в том числе большая часть государств-участниц СНГ, в данный рейтинг не попали.