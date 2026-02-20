#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Статьи

Бизнес-привлекательность: позиции Казахстана среди стран с крупнейшими экономиками

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 10:08 Фото: pixabay
По итогам 2025 года Казахстан подрос в глобальном рейтинге международной репутации и бизнес-привлекательности, сообщает Zakon.kz.

По версии независимого медиапортала "Visual Capitalist", Казахстан в 2025 году улучшил свои позиции в рейтинге стран с наилучшей репутацией для внешних инвесторов и крупного бизнеса.

В этом ключе наша страна в сравнении с показателями 2024 года поднялась на одну строчку и заняла 49-е место, оставив тем самым позади Китай и Россию.

Что известно о рейтинге

Глобальный рейтинг стран с наилучшей репутацией, как правило, специализируется на визуализации мировых экономических, технологических, энергетических и научных достижениях.

В своих расчетах специалисты данного портала опираются на данные независимой компании Reputation Lab. Основной принцип производимых оценок – анализ уровня отношения, доверия и восприятия респондентов к тому или иному государству (в опросах участвуют представители стран т.н. "Большой семерки").

Главными критериями для формирования конечного показателя являются:

  • развитость социальной системы;
  • привлекательность для инвестиций;
  • бизнес-климат;
  • уровень безопасности;
  • уровень коррупции;
  • развитость внутреннего производства и промышленности;
  • качество производимой продукции;
  • туристическая привлекательность.

Всего в рейтинг включены показатели 60-ти государств, обладающих наиболее крупной, привлекательной и функциональной экономикой.

Страны лидеры

Наибольшей репутацией, имиджем на международной арене и бизнес привлекательностью обладает Швейцария.

Второе и третье места в рейтинге Visual Capitalist по этому показателю по итогам 2025 года заняли Канада (поднялась по сравнению с 2024 годом с 4-го места) и Норвегия (понизилась на одну позицию).

В топ-10 данного рейтинга также вошли: Швеция (утратила одну позицию), Финляндия (поднялась с 7-го места), Дания (понизилась на одну строчку), Новая Зеландия (утратила одну позицию), Япония (поднялась с 8-го места), Нидерланды (поднялись на одну строчку) и Ирландия (опустилась на одну позицию).

Заметно в сравнении с данными 2024 года сдали свои позиции в этом рейтинге Соединенные Штаты, которые опустились с 30-го на 48-е место, и Индия, утратившая сразу две позиции, заняв в конечном итоге 45-е место.

Казахстан по сравнению с 2024 годом улучшил свои позиции и занял 49-е место, что позволило ему вплотную приблизиться к США.

Аутсайдеры рейтинга

Последнее 60-е место в рейтинге стран с наилучшей репутацией и привлекательностью для бизнеса, как и в 2024 году, занимает Россия.

Выше нее по этому показателю разместились Иран (59-е место), Ирак (58-е место), Китай (57-е место), Пакистан (56-е место) и Израиль (55-е место).

Остальные страны, в том числе большая часть государств-участниц СНГ, в данный рейтинг не попали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
16:29, 19 февраля 2026
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
10:41, 04 декабря 2025
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
Самые богатые страны по итогам 2025 года, а на какой позиции Казахстан
09:38, 18 февраля 2026
Самые богатые страны по итогам 2025 года, а на какой позиции Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
11:22, Сегодня
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
11:00, Сегодня
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
10:40, Сегодня
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
10:22, Сегодня
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: