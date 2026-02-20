Без торта и свечей: почему люди предпочитают не праздновать день рождения

Для многих день рождения – повод собрать друзей, задуть свечи и загадать желания. А для других – дата, которую хочется пережить тихо или вовсе стереть из календаря. Почему одни принципиально не отмечают этот день, а другие со временем начинают его избегать – в материале Zakon.kz.

В последние годы отношение ко дню рождения и к празднику в его честь у некоторых людей кардинально изменилось. Все чаще вместо шумных вечеринок люди выбирают тишину, работу или обычный семейный ужин. Для кого-то эта дата перестала быть символом радости, а для кого-то превратилась в повод задуматься о времени, ожиданиях и собственных достижениях.

Одни не придают дате появления на свет особого значения, считая ее всего лишь очередным числом. Другие стараются минимизировать внимание к себе не потому, что им нечего праздновать, а потому что вместе с поздравлениями нередко их охватывают непростые эмоции. Легкая грусть, тревога или неудовлетворенность действительностью в этот день – вовсе не редкость. Таких людей немало, и у каждого в окружении найдется парочка таких своеобразных именинников. Так почему немного грустить в день рождения – это нормально?

"Проходит как обычный день"

44-летний алматинец признается, что не празднует день рождения с молодости.

В детстве родители устраивали ему праздники, но со временем традиция исчезла. Рано женился, появились дети, работа вышла на первый план, а друзья постепенно отошли на второй.

"Категорических убеждений нет. Просто некогда. И считаю: материально тратиться ни к чему. Я не пью, не курю, не танцую, не пою. Веселиться особо не умею. И на подарки не рассчитываю – ничего не нужно, обхожусь малым".

По его словам, день проходит, как обычный рабочий. Максимум – чаепитие в кругу семьи. При этом для детей праздник организуется "по максимуму": с друзьями, подарками и походами в развлекательные центры.

"Это не праздник, а еще один прожитый год"

Другой 41-летний житель Алматы отмечает, что не любит свой день рождения в принципе.

"Я не люблю скопления людей. Даже большое количество родных меня утомляет – устаю от шума. Не посещаю корпоративы и массовые мероприятия. Максимально уютно чувствую себя дома, в тишине".

В молодости он отмечал с друзьями, но в последние годы, по его словам, изменилось многое, в том числе состояние здоровья. Строгая диета, отказ от алкоголя, усталость от шумных застолий.

Но есть и другой момент.

"День рождения – это не праздник. Просто прибавился к возрасту год. В этот момент больше задумываюсь о том, чего достиг. И результат не особо радует", – делится мыслями мужчина.

Он добавил, что к тому же празднование – это расходы, которые не всегда уместны. Однако для ребенка собеседник всегда старается организовать праздник согласно его желаниям.

Почему люди отказываются от праздника – мнение психолога

Психолог и коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди объясняет: отказ от празднования – не всегда тревожный сигнал. Причины могут быть разными: от характера до внутреннего кризиса.

Контроль и личные границы

По словам специалиста, для многих отказ от торжества – это способ вернуть себе контроль.

"В мире, где мы постоянно должны соответствовать ожиданиям, отказ от праздника – возможность сказать: "Сегодня я принадлежу только себе, а не гостям и ритуалам", – сказала психолог.

Кому-то важнее прожить этот день в тишине, чем в шуме. В разных культурах это воспринимается естественно. Например, в индуистской традиции день рождения может начинаться с храма и благотворительности, а в Японии исторически больше внимания уделялось коллективным возрастным рубежам, а не личной дате.

Возраст и переоценка

Психолог отметила, что с возрастом отношение ко дню рождения чаще всего меняется. В детстве это магия и подарки. Во взрослом возрасте – точка отсчета. Появляются вопросы о жизненном течении, достижениях и смысле.

"Мы начинаем мерить время не вперед, а от конца. Праздник становится напоминанием о конечности ресурса. В периоды возрастных кризисов – 30, 40, 50 лет – эта чувствительность усиливается. День рождения превращается в своеобразный экзамен: совпадает ли реальная жизнь с тем "идеальным планом", который человек рисовал в юности". Елена Сопилиди

При этом соцсети только усиливают эффект – ленты полны чужих успехов и "идеальных" праздников.

Интроверсия, стресс и усталость

Также специалист подчеркнула, что для интровертов день рождения может быть серьезной нагрузкой. Постоянные звонки, необходимость отвечать на сообщения, быть в центре внимания – все это воспринимается как работа, а не отдых. Поэтому желание "выключить телефон" – часто способ сохранить личные границы.

Иногда отказ связан с выгоранием или депрессией.

"Если раньше человек любил праздники, а теперь они вызывают лишь апатию – это звоночек. Здесь важно понять: вы всегда не любили праздновать или это произошло в определенный момент", – пояснила психолог.

Финансовый фактор и давление ожиданий

Часто ответственность за организацию ложится на самого именинника. Возникают тревоги: "а вдруг придет мало людей?", "а вдруг не хватит денег на достойный стол?", "а вдруг я не оправдаю ожиданий?" и многие другие вопросы.

Социальные сети создали культ "идеального дня рождения". На фоне чужих букетов и вечеринок скромный вечер может казаться провалом. И тогда человек приходит к выводу, что проще не праздновать, чем чувствовать себя недостойным.

Когда это норма, а когда повод насторожиться?

По мнению психолога и коуча, норма – если человек осознанно выбирает тишину и чувствует внутренний комфорт. А становится поводом задуматься, если отказ продиктован ощущением собственной никчемности, изоляции и убежденностью, что "меня никто не любит".

В первом случае – это любовь к себе. Во втором – самоотвержение.

Нужно ли вообще праздновать?

С точки зрения психологии, важен не банкет, а ритуал. Нам важно как-то обозначать, что прожит еще один год. Но форма может быть любой: путешествие, тишина, разговор с собой, подведение итогов.

"Экологично относиться к возрасту – значит не насиловать себя. Разрешить себе любую эмоцию – даже грусть. Спросить себя: что сделает меня счастливым именно сегодня? И если это сон до обеда и тишина – значит, так и нужно", – заключила собеседница.

В мире, где принято демонстрировать счастье и считать свечи на торте, право на тихий день становится почти роскошью. Но, возможно, настоящая зрелость и заключается в том, чтобы позволить себе прожить личную дату так, как хочется – без "незваных гостей", чужих сценариев и обязательных атрибутов праздника. Ведь иногда самый искренний подарок – внутренний покой.